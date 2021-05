Robuste IT-Schrank-Lösungen für dezentrale Standorte

SCHÄFER IT-Systems entwickelt skalierbares IT-Schranksystem für Filialen

Neunkirchen, 6. Mai 2021. Durch die zunehmende Digitalisierung steigen in Handel und Kommunen die zu verarbeitenden Datenströme stetig an. In Konsequenz darauf ist ein Mehr an dezentraler Informations- und Kommunikationstechnik (ITK) unabdingbar. Deshalb gewinnen kompakte, ausfallsichere Lösungen direkt in den Filialen an Bedeutung. Diese integrieren die benötigte Technik, sei es für Kommunikation, Monitoring, Check-out-Stationen, Sicherheitstechnik oder die Steuerungen von Beleuchtung, digitalen Werbeflächen, Kühlregalen und vielem mehr. Aus diesem Grund hat SCHÄFER IT-Systems, Spezialist für Rechenzentrums-Infrastruktur und Netzwerktechnik, ein effizientes IT-Schranksystem für Filialen entwickelt – und damit sein bestehendes iQdata Rack-Portfolio ausgebaut.

Groß- und Einzelhandelsfilialen, aber auch kommunale Einrichtungen wie Schulen oder Ämter präferieren vorkonfektionierte Schranksysteme mit bewährten Konzepten für Stromversorgung, integriertem Kabelmanagement und IT-Klimatisierung aus einer Hand, um ihre steigenden Datenmengen managen zu können. Die Filial-Schranklösungen von SCHÄFER IT-Systems bieten hier entscheidende Vorteile gegenüber traditioneller IT-Handhabung. Ein weiteres entscheidendes Alleinstellungsmerkmal der Filial-Schränke ist das mit dem Nutzer abgestimmte Logistik- und Montagekonzept.

Der für den Kunden individualisierte IT-Schrank wird fest verankert auf einer Spezialpalette aus Metall und Kunststoff angeliefert. Diese dient neben der Anlieferung auch als Sockel mit integriertem Rammschutz. Mittels Ankerschrauben und beiliegender Bohrschablone wird die Palette samt Filial-Schrank vor Ort am Boden befestigt. So wird aus der Transportpalette ein Fundament, welches mit dem IT-Schrank nicht nur eine mechanische, sondern auch eine optische Einheit bildet. Abschließend kann das Rack über vier Nivellierfüße auf dem Sockel ausgerichtet werden. Die so vereinfachte Logistik und Montage ermöglicht eine zügige Umsetzung von Roll-Out-Konzepten und schützt die IT-Komponenten dauerhaft vor Beschädigungen und Schmutz, insbesondere an harschen Standorten, wie etwa in Lagerräumen oder Werkshallen.

“Mit iQdata Rack bieten wir, auf den jeweiligen Kunden angepasst, maßgeschneiderte IT-Schranklösungen – jetzt auch ganz speziell für Filialen. Hier werden in Absprache mit den Filialisten alle Anforderungen hinsichtlich räumlicher Gegebenheiten, sicherheitsrelevanten Aspekten oder die Einbindung in bestehende Monitoring- und Zutrittssysteme berücksichtigt. Im Ergebnis stellen wir komplette Einzel- oder Mehrschranklösungen inklusive Kabelmanagement, Stromversorgung und IT-Kühlung zur Verfügung. Mit unseren IT-Schränken für Filialen bedienen wir die wachsenden Anforderungen an die Digitalisierung”, sagt Thomas Wermke, Bereichsleiter der SCHÄFER Ausstattungssysteme GmbH und Verantwortlicher für den Vertrieb von SCHÄFER IT-Systems.

Die definierten Schranksysteme können im Roll Out im Werk Betzdorf bevorratet und im Rahmen vordefinierter Logistik-Prozesse “just-in-time” geliefert werden.

Informationen zu iQdata Rack unter: www.schaefer-it-systems.de/de/angebot/rack

Über SCHÄFER WERKE ( www.schaefer-werke.de):

Die inhabergeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Standard- und Sonderbehälter aus Edelstahl, Einrichtung für Rechenzentrum, Werkstatt und Betrieb sowie Datenmanagementsysteme für Ladungsträger. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

