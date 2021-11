Rockstone Research zu Tocvan: Neuer Artikel von Jay Currie sorgt für Aufmerksamkeit da die Erfolgschancen aussergewöhnlich hoch sind

Explorationsstart bei 2 Gold-Silberprojekten gleichzeitig

Gestern nach Börsenschluss veröffentlichte der in Nordamerika bekannte Analyst Jay Currie einen neuen Artikel über Tocvan Ventures Corp. (CSE: TOC; WKN: A2PE64). Die neuesten Tocvan-News zum Explorationsstart bei den beiden Gold-Silberprojekten Pilar und Picacho in Mexiko werden in einem Gespräch mit Chefgeologe Brodie Sutherland diskutiert, womit die Chancen für Anleger deutlich werden: Zwei große Explorationsprogramme stehen jetzt an, die bis zum Sommer nächsten Jahres andauern werden. Der starke Newsflow, mit dem nun gerechnet werden kann, sollte der Aktie einen nachhaltigen Aufwärtstrend bescheren, da Tocvan nur eine sehr geringe Anzahl von Aktien im Markt hat.

Der Artikel von Jay Currie wurde frei ins Deutsche übersetzt:

Tocvan: Zwei Gold-Silber-Grundstücke in Mexiko

Von Jay Currie am 22. November 2021 auf MotherlodeTV.net

Brodie Sutherland ist ein sehr glücklicher Geologe. Als Chefgeologe von Tocvan Ventures (TOC:CNX) exploriert er zwei sehr aussichtsreiche Grundstücke, Pilar und El Picacho, im mexikanischen Bundesstaat Sonora, und was er bisher sieht, gefällt ihm.

Das Pilar-Projekt ist das am weitesten fortgeschrittene der beiden Projekte. Vor ein paar Wochen gab Tocvan eine Pressemitteilung heraus, in der es seine Pläne für dieses Grundstück in dieser Saison bekanntgab. Es sind Trenching, Bohrungen und metallurgische Untersuchungen geplant, um die Arbeiten der letzten Saison fortzusetzen. In dieser Pressemitteilung wird Sutherland wie folgt zitiert: “Letztes Jahr war sehr erfolgreich, die potentielle Größe des mineralisierten Systems bei Pilar zu vergrößern; wir freuen uns darauf, diesen Erfolg in diesem Jahr mit weiteren Bohrungen und Trenching auf dem gesamten Grundstück fortzusetzen. Darüber hinaus werden die an der Erdoberfläche entnommenen Großproben zeigen, dass unsere mineralisierte Oxidzone für konventionelle Haufenlaugungsprozesse geeignet ist.”

Es werden 5000-8000 Meter Bohrungen erwartet, die die Ressource erweitern sollen. Noch interessanter für Investoren dürften jedoch das Trenching und die Großproben bei Pilar sein. Es ist eine Sache, eine Lagerstätte identifiziert zu haben und an ihrer Abgrenzung zu arbeiten, es ist eine ganz andere, festzustellen, ob die Lagerstätte gewinnbringend abgebaut werden kann. Das hängt von der Metallurgie der Lagerstätte ab.

“Bis Ende des Monats werden wir einen Bagger bei Pilar haben”, sagte Sutherland. “Das ist unser Hauptaugenmerk. Wir werden bis Juli bohren und wir werden Step-Out-Bohrungen von der Main Zone aus durchführen.”

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN ARTIKEL:

https://www.rockstone-research.com/index.php/de/news/5936-Tocvan-Neuer-Artikel-von-Jay-Currie-sorgt-fuer-Aufmerksamkeit-da-die-Erfolgschancen-aussergewoehnlich-hoch-sind

