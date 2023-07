Rockwell Automation bietet Visualisierung und maximale Konnektivität auf Werksebene mit hochgradig anpassungsfähigen Grafikterminals

OptixPanel™-Grafikterminals sind in Standard- und Kompaktversionen erhältlich und bieten Designoptionen für jede Anwendung, die mit der Software FactoryTalk® Optix™ kompatibel ist

Düsseldorf, 19. Juli 2023 – Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute die Einführung einer neuen Reihe von Grafikterminals bekannt, die Maschinenbauern dabei helfen können, ihre Maschinen zu individualisieren und eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Das Allen-Bradley® OptixPanel ist auch mit der FactoryTalk-Optix-Software kompatibel und bietet Visualisierung und maximale Konnektivität.

Die neuen OptixPanel-Grafikterminals bieten mehrere Designoptionen. Diese Optionen geben den Maschinenbauern eine große Freiheit bei der Anpassung an Faktoren wie Kosten, Leistung, Aussehen und Bedienung. Zu den wichtigsten Designoptionen gehören:

-Kompakte Modelle sind in kleineren Größen erhältlich und erleichtern bestimmte Anwendungen.

-Standardmodelle haben einen größeren Bildschirm und können unabhängig voneinander in zwei Netzwerken betrieben werden.

-Edelstahl-Modelle mit der Schutzart IP69K helfen, die Anforderungen von Anwendern zu erfüllen, die eine Nassreinigung benötigen.

„OptixPanel-Grafikterminals sind eine großartige Option für Maschinenbauer. Sie bieten Ihnen ein PC-ähnliches Benutzererlebnis in einem versiegelten HMI-Gerät, und da sie keinen Zugriff auf das Betriebssystem haben, ist auch keine Antivirensoftware erforderlich“, erklärt Filippo Tosoni, Produktmanager bei Rockwell Automation. „Diese Grafikterminals können auf eine breite Palette von Anwendungen zugeschnitten werden. Und wenn Sie sie mit der FactoryTalk-Optix-Software kombinieren, erhalten Sie die Flexibilität Ihrer Anwendungen unabhängig – mit einem lokalen Desktop-Editor – oder gemeinschaftlich – auf dem cloudbasierten FactoryTalk® Optix Studio™, über einen Webbrowser zu entwickeln.“

OptixPanel-Grafikterminals sind in Bildschirmgrößen von 4 Zoll bis 21,5 Zoll, im 4:3-Format oder im Breitbildformat erhältlich. Die Einfassungsoptionen umfassen Edelstahl, einfaches Aluminium, Aluminium True Flat sowie Aluminium und Glas P-CAP. Darüber hinaus unterstützt die kapazitive Multitouch-Bildschirmtechnologie Gesten wie Wischen sowie Auf- und Zuziehen für ein noch intuitiveres Benutzererlebnis.

Die Verwendung der FactoryTalk-Optix-Software mit OptixPanel-Grafikterminals ermöglicht einen cloudbasierten Zugriff auf Prozessdaten, der Kommunikationsstandards wie OPC UA und MQTT nutzt. Integrierte Treiber unterstützen Verbindungen zu allen Arten von Steuerungen. SaaS-fähige Workflows ermöglichen es den jeweiligen Teams, jederzeit und von jedem Ort aus zusammenzuarbeiten – inklusive Änderungsverfolgung und Versionierung, die automatisch festhält, wer was wann geändert hat.

OptixPanel-Grafikterminals nutzen das Know-how und die Technologie von ASEM™, einem führenden Anbieter digitaler Automatisierungstechnologien, der im Jahr 2020 von Rockwell Automation übernommen wurde.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Industrieautomatisierung und digitaler Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um zu erweitern, was menschlich möglich ist, und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin und beschäftigt rund 28.000 Problemlöser, die für seine Kunden in mehr als 100 Ländern tätig sind. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir die Lösung Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie www.rockwellautomation.com

