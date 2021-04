RS Components wählt Orange Business Services als alleinigen Managed Service Provider für die Verbesserung der globalen Geschäftsagilität

– Netzwerk-Transformation im Vordergrund der digitalen Strategie von RS Components

– Zukunftssicheres Arbeitsumfeld für die Kundendienstzentren von RS Components

RS Components (RS), ein globaler Omnichannel-Lösungspartner für Industriekunden und Zulieferer, hat sich für Orange Business Services als zentralen End-to-End-Managed-Services-Anbieter entschieden. Orange wird eine umfassende Umgestaltung der gesamten globalen Infrastruktur von RS durchführen, die Vertriebsprozesse digitalisieren und die Contact-Center-Aktivitäten in die Cloud verlagern.

Diese Projekte sind ein zentraler Bestandteil der digitalen Transformation von RS mit dem Ziel, die Kosten zu senken, die Netzwerkkapazitäten zu modernisieren und gleichzeitig neue Technologien an Bord zu holen. Sie umfassen außerdem SD-WAN- und Telefonsystem Upgrades, um das Unternehmen zukunftssicher zu machen. Mit einem vollständig integrierten Netzwerkökosystem, das Konnektivität, Cybersicherheit, Zusammenarbeit und Kundenerfahrung in einer einzigen Plattform vereint, kann RS sein Geschäft remote in 32 Ländern betreiben. Die Lösung ermöglicht es dem Unternehmen außerdem, neue Services zu entwickeln und seine Position in einem hart umkämpften Markt zu behaupten.

Außerdem erhöht die Lösung die Business-Agilität, erfüllt die Anforderungen der PCI DSS-Richtlinien und vereinfacht die Geschäftsprozesse von RS. Zusätzlich stellt sie sicher, dass Kunden und Partner über mehrere Kanäle hinweg ein einheitliches Nutzungserlebnis erhalten – sowohl telefonisch als auch online. Orange hat die Arbeitsplatzmöglichkeiten durch die Integration von Microsoft Teams erweitert, sodass Contact Center-Agenten problemlos aus dem Homeoffice arbeiten können. Für RS war diese Möglichkeit während der Pandemie von unschätzbarem Wert, um die volle Funktionsfähigkeit des Contact-Centers aufrechtzuerhalten.

Ein zukunftssicheres Arbeitsumfeld für ein verbessertes Kundenerlebnis

Orange Business Services stellt RS eine vollständig integrierte, Cloud-basierte Collaboration- und Contact-Center-Plattform zur Verfügung. Diese sorgt für Konvergenz und die nahtlose Kommunikation zwischen Front- und Back-Office. Orange Business Services ist künftig alleiniger Managed-Services-Anbieter für RS und deckt flexible SD-WAN-, LAN-, Sicherheits-, Konferenz-, Video-, Sprach- und Contact-Center-Services sowie -Support ab.

“Die gemeinsame Umsetzung der digitalen Transformation mit Orange war bisher sehr effektiv. Das war besonders durch die gute Zusammenarbeit und Partnerschaft möglich. Die neue Infrastruktur von Orange Business Services bietet ein sicheres, widerstandsfähiges und zukunftssicheres Omni-Channel-Angebot und unterstützt gleichzeitig unsere Remote Working-Strategie”, sagt Jes Riley, Vice President IT Operations bei RS Components.

“Die Contact Center-Lösung ist wichtig, um den Umsatz von RS zu sichern und ist neben der Netzwerkinfrastruktur für den zukünftigen Geschäftserfolg von entscheidender Bedeutung. Deshalb war es wichtig, dass RS einen Partner wählte, der das Unternehmen bei der Verwirklichung seiner digitalen Ziele unterstützen kann. Orange hat durch seinen flexiblen Ansatz dazu beigetragen, Antworten auf die Herausforderungen zu geben, nach denen RS gesucht hat”, so Kristof Symons, Executive Vice President International bei Orange Business Services.

Über Orange Business Services

Orange Business Services ist Netzbetreiber, Integrator digitaler Services und die globale B2B-Sparte der Orange Gruppe. Das Unternehmen verbindet, schützt und entwickelt Innovationen für Unternehmen auf der ganzen Welt, um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern. Orange Business Services nutzt seine Konnektivitäts- und Systemintegrationsexpertise in der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Damit ist Orange Business Services bestens aufgestellt, um globale Unternehmen in Bereichen wie Software Defined Networks, Multi-Cloud-Dienste, Daten und KI, Smart-Mobility-Dienste und Cybersecurity zu unterstützen. Orange Business Services begleitet Unternehmen sicher durch alle Phasen des Datenlebenszyklus, von der Erfassung, dem Transport, der Speicherung und Verarbeitung bis hin zur Analyse und gemeinsamen Nutzung.

Da Unternehmen von Innovationen profitieren, stellt Orange Business Services seine Kunden in den Mittelpunkt eines offenen, kollaborativen Ökosystems. Dazu gehören die 28.500 Mitarbeiter, die Vermögenswerte und das Know-how der Orange Gruppe, seine Technologie- und Geschäftspartner sowie ein Pool von sorgfältig ausgewählten Start-ups. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business Services.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unseren Blogs.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 42,3 Milliarden Euro im Jahr 2020 und 259 Millionen Kunden weltweit (Stand 31. Dezember 2020). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Im Dezember 2019 stellte Orange seinen neuen Strategieplan “Engage 2025” vor, der sich an sozialer und ökologischer Verantwortung orientiert. Das Unternehmen setzt auf Wachstumsbereiche wie B2B-Dienstleistungen und die Platzierung von Daten und KI im Zentrum von Innovation. Dabei ist die gesamte Orange Gruppe ein attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

