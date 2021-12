RSM berät Trajan beim Erwerb der Axel Semrau GmbH & Co. KG

Düsseldorf, 15.12.2021 – Die RSM GmbH, eine der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unterstützte unter der Leitung der RSM Partner Volkmar Berner und Christopher Knipp die australische Trajan Scientific and Medical-Gruppe bei der Übernahme der Axel Semrau GmbH & Co. KG.

Die Axel Semrau GmbH & Co. KG hat über 40 Jahre Erfahrung mit dem Vertrieb und der Entwicklung von Systemlösungen für die Chromatographie und die Massenspektrometrie. Ein Schwerpunkt liegt in der effizienten Automatisierung von komplexen Arbeitsabläufen im Labor. Basis dieser Automatisierung ist die selbstentwickelte Steuerungssoftware CHRONOS.

Trajan Scientific and Medical wurde 2011 gegründet mit dem Ziel, gemeinsam mit akademischen und industriellen Partnern innovative Produkte für wissenschaftliche und medizinische Analysen zu entwickeln. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Melbourne unterhält große Niederlassungen in Australien, Europa, den USA und Asien. Rund 450 Mitarbeiter weltweit betreuen Kunden in mehr als 100 Ländern. Trajan ist an der Australian Securities Exchange (ASX) notiert.

Das Automatisierungsgeschäft von Trajan und Axel Semrau arbeiten bereits seit mehreren Jahren eng zusammen und verfügen über eine gut etablierte Arbeitsbeziehung.

RSM begleitete mit einem multidisziplinären Team den Erwerb und übernahm neben der allgemeinen Transaktionsberatung auch die Financial Due Diligence, Tax Due Diligence und die Durchsicht der Transaktionsdokumentation. Das Team bestand aus StB Christopher Knipp, Partner (Tax) und StB Dr. Felix Staaden, Manager (Tax) sowie WP Volkmar Berner, Partner (Finance) und Vladimir Batalschtikov, Manager (Finance). Gemeinsam mit den australischen RSM-Kollegen (Tony Fulton, Partner (Tax) und Rebecca Murrell, Senior Manager (Tax)) hat RSM auch die steuerliche Strukturierung der Transaktion vorgenommen.

Über RSM

Die RSM gehört zu den zehn größten mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland, unabhängig und partnergeführt. Die rund 700 Mitarbeiter, darunter als mehr als 200 Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und

Rechtsanwälte, betreuen von 17 Standorten aus vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions-, Unternehmens- und Rechtsberatung. Die RSM GmbH berät ihre Kunden auch weltweit im RSM-Netzwerk mit mehr als 48.000 Mitarbeitern in 820 Niederlassungen in über 120 Ländern.

