RTI Academy: On-Demand-Lernplattform für Softwareentwickler

Schulungsinhalte ermöglichen Skalierbarkeit, Flexibilität und erhöhte Effizienz

Sunnyvale (USA)/München, März 2021 – Real-Time Innovations (RTI) stellt die virtuelle On-Demand-Lernplattform RTI Academy vor. RTI-Kunden, die intelligente verteilte Systeme entwickeln und einsetzen, erhalten hiermit Zugang zu Connext DDS®-Schulungen. Die RTI Academy bietet Connext-Nutzern die Flexibilität online und in ihrem eigenen Tempo Kurse zu absolvieren. Entwicklungsteams ermöglicht dies eine effiziente Skalierung durch die schnelle Einbindung neuer Mitarbeiter.

Das Remote-Arbeiten hat sich in 2020 stark durchgesetzt, da sich viele Unternehmen schnell auf eine neue Art zu Arbeiten umstellen mussten. Dies erforderte eine überarbeitete Methode, um Mitarbeiter in fortschrittlichen Technologien zu schulen – an verschiedenen Standorten, in verschiedenen Zeitzonen und in ihrem eigenen Tempo. Die virtuelle Schulungsplattform von RTI ermöglicht es Connext-Nutzern, überall sowie On-demand auf die RTI-Produktschulungen zuzugreifen und diese zu absolvieren.

Damit können Kunden jederzeit auf Best Practices beim Designen ihrer autonomen Systeme zurückgreifen. Verschiedene Entwicklungsteams können die Kurse der RTI Academy gemeinsam nutzen und sich jederzeit über die neuesten Funktionen des Connext-Produkts informieren.

Die angebotenen Kurse sind auf den RTI-Supportplan jedes einzelnen Kunden zugeschnitten. Wächst das Team, erhalten auch die neuen Teammitglieder Zugang zum gleichen Schulungsplan für den Aufbau verteilter Systeme mit RTI Connext.

Die drei Schulungsebenen umfassen:

– Basic: Die Schulung beinhaltet die Grundlagen der RTI Connext Product Suite mit Kursen auf der Grundstufe, um die Fähigkeiten des Teams zur Entwicklung von Systemanwendungen zu verbessern.

– Essential: Zusätzlich zu den verfügbaren Schulungsinhalten im Basic-Supportplan verfolgt der Essential-Plan einen Entwickler-orientierten Ansatz mit exklusiven Inhalten, darunter spezifischen Beispielen und Best Practices rund um den Aufbau verteilter Systeme.

– Premium: Zusätzlich zu den verfügbaren Schulungsinhalten im Essential-Plan bietet der Premium-Plan ein Höchstmaß an umfassender Schulung und inhaltlicher Unterstützung für das Projekt und Team. Dazu zählt der Zugriff auf anspruchsvolle Anwendungsfälle und Szenarien für die Architektur verteilter Systeme.

Das Schulungsangebot der RTI Academy wird im Laufe des Jahres erweitert, wenn RTI neue Funktionen zu seiner Connext-Produktreihe hinzufügt.

Verfügbarkeit und Kosten:

Die virtuelle Lernplattform RTI Academy ist ab sofort für RTI-Kunden mit einem aktiven Supportplan verfügbar. Weitere Informationen zum Supportplan und den Preisen sind erhältlich unter: http://www.rti.com/products/pricing

Real-Time Innovations (RTI) bietet ein Software-Framework für intelligente Maschinen und Systeme im realen Einsatz. RTI Connext® ermöglicht eine intelligente Architektur, indem es Informationen in Echtzeit teilt und große Applikationen als ein integriertes System zusammenarbeiten lässt.

Die RTI Software ist in über 1.500 Projekten im Einsatz, betreibt u. a. die größten Kraftwerke Nordamerikas, verbindet Wahrnehmung und Steuerung in Fahrzeugen, koordiniert das Management von Marineschiffen, bewegt eine neue Generation von medizinischen Robotern, kontrolliert den Hyperloop sowie fliegende Autos und bietet medizinische Intelligenz für Krankenhauspatienten oder Unfallopfer rund um die Uhr.

RTI ist Spezialist im Verbinden intelligenter, verteilter Systeme. Diese Systeme verbessern die medizinische Versorgung, die Sicherheit auf unseren Straßen sowie die Energieversorgung.

RTI zählt zu den innovativsten Anbietern von Produkten, die auf dem Data Distribution Service™ (DDS) Standard der Object Management Group (OMG) basieren. Das privat geführte Unternehmen hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, sowie regionale Zentralen in Spanien und Singapur.

