SAP-Partnernetzwerk ACLOUDster wächst weltweit

Partnerbündnis führt Unternehmen auf der ganzen Welt in die Digitalisierung

Viernheim, 15. Dezember 2020 – Im Februar 2020 schlossen sich das Viernheimer Cloud-Unternehmen all4cloud und acht weitere SAP-Gold-Partner aus der ganzen Welt als ACLOUDster zusammen. Ziel dieser Partnerschaft ist es, Kunden mit einem starken Netzwerk und enger Zusammenarbeit die Einführung von SAP Business ByDesign zu vereinfachen und eine internationale Betreuung sicherzustellen. Seitdem ist das Bündnis gewachsen: Insgesamt führten die mittlerweile 14 Partner knapp 200 weitere Unternehmen auf der ganzen Welt mithilfe von SAPs cloudbasierter ERP-Lösung in die digitale Zukunft.

Das Bündnis ACLOUDster vereint die Kompetenzen weltweit führender SAP-Cloud-Experten. Gemeinsames Ziel der Partner ist es, ihre Kunden durch die Implementierung der SAP Cloud ERP-Lösung Business ByDesign in die Zukunft zu führen. Mit SAP Business ByDesign können moderne Unternehmen jeden Aspekt ihres Geschäfts – von Finanzen und Vertrieb bis hin zu HR und Workforce Management – in die Cloud integrieren und dadurch agiler agieren. Dafür bietet ACLOUDster seit Februar 2020 praktische Unterstützung, die den Nutzern einen standardisierten Prozess ermöglicht, das Investitionsrisiko reduziert und einen Transformationserfolg garantiert.

“Mit der Partnerschaft bieten wir mittelständischen SAP-Nutzern die Möglichkeit, den besten SAP Cloud Partner in Ihrer Region zu finden”, bringt Henrik Hausen, CEO der all4cloud und Co-Initiator des Bündnisses, den Nutzen von ACLOUDster auf den Punkt. Dabei fungiert das Netzwerk als zentrale Anlaufstelle für den jeweiligen Kunden, der dann an den passenden Ansprechpartner vor Ort vermittelt wird – und darüber hinaus vom kontinuierlichen Wissensaustausch der SAP-Partner profitiert.

Gemeinsam stärker – Wissensaustausch und konkrete Projekte

Per regelmäßigem Online-Austausch teilen die ACLOUDster-Partner ihr Wissen und optimieren so ihre Lösungen und Services. Neben diesem theoretischen Aspekt der Partnerschaft gibt es auch Beispiele von konkreten Kollaborationen: “Wir als all4cloud betreuen ein Unternehmen, das mehrere Tochtergesellschaften im Ausland hat. Diese vernetzten wir für die Rollouts mit den jeweiligen Experten aus dem ACLOUDster Netzwerk”, beschreibt Hausen die Zusammenarbeit. Das vereinfache die Rollouts durch die regionale Präsenz, lokale Kompetenz und vor allem die muttersprachliche Betreuung der Anwender.

Zudem können die Mitglieder auf die Branchenexpertise ihrer Partner zurückgreifen – etwa in Form von selbstentwickelten AddOns für SAP Business ByDesign. Insgesamt bietet das Netzwerk 75 solcher Erweiterungen an, um die Prozesspalette seiner Kunden und deren industriespezifsche Anforderungen abzudecken.

Das Netzwerk wächst – und umspannt nahezu den ganzen Globus

ACLOUDster – das sind ausgewählte SAP Business ByDesign Profis aus der ganzen Welt. Neun SAP Gold-Partner agieren seit Februar 2020 unter dieser gemeinsamen Flagge. Neben den Initiatoren des Bündnisses, der all4cloud aus Deutschland und dem französischen Ubister, beteiligen sich die Unternehmen AlteaUp (Italien), INSynQ BV (Niederlande), Orchard House Solutions (Großbritannien), O&S Consultores (Spanien), SNAP (Slowakei und Tschechische Republik), Tech Sonic (China) und VistaVu Solutions (USA und Kanada) seit der ersten Stunde. Über das vergangene Jahr schlossen sich ferner Alfacloud (Israel), Dintec (Mexiko), DyFlex Solutions (Australien), Stretch (Schweden) und Islet Group (Finnland) dem Bündnis an. “Mit unseren neuen Partnern sorgen wir für eine nahezu flächendeckende Betreuung. Insgesamt betreuen mehr als 150 SAP Business ByDesign Berater über 15.000 Nutzer – in mehr als 40 Länder auf der ganzen Welt”, freut sich Henrik Hausen über den weiteren Ausbau des Bündnisses.

Nähere Informationen zum Bündnis und seinen Partnern finden Sie auf der Website von ACLOUDster: https://www.acloudster.com

all4cloud GmbH & Co. KG ist einer der erfolgreichsten und mehrfach ausgezeichneten SAP Business ByDesign Partner, agierend in Deutschland und der Schweiz: Als 100%-ige Cloud-Company haben wir bereits hunderte mitteständische Unternehmen erfolgreich auf dem Weg in die Welt des Cloud-ERP begleitet. Unser Ansatz: Wir führen nicht einfach Software ein. Wir leben und denken in Prozessen, achten auf deren pragmatische Lebbarkeit und treten als ganzheitlicher Partner für unsere Kunden auf. Unser Ziel ist es, unsere Kunden schneller und besser zu machen – durch integrierte Prozesse und mehr Transparenz.

all4cloud GmbH & Co. KG

Henrik Hausen

Werner-Heisenberg-Straße 6a

68519 Viernheim

+49 (0)6204 91492-00

henrik.hausen@all4cloudgroup.com

https://all4cloudgroup.com/

Donner & Doria Public Relations GmbH

Sebastian Rodach

Bergheimer Straße 104

69115 Heidelberg

+49 (0)6221 43550-19

+49 (0)6221 43550-99

sebastian.rodach@donner-doria.de

http://www.donner-doria.de

