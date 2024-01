Schlank ohne Diät: Arzt launcht neues Abnehmprogramm

Beim neuen Online-Kurs von Dr. Schmitz-Urban trifft Psychologie auf Ernährung für nachhaltiges Abnehmen – und die Krankenkasse übernimmt die Kosten!

Neujahrs-Vorsätze leicht gemacht: Mit Dr. Schmitz-Urbans neuem Abnehm-Kurs! Am 13.01.24 veröffentlicht der Arzt und Ernährungsexperte seinen zertifizierten Online-Kurs „Schlank ohne Diät“: Ein wegweisender Ansatz, der nicht nur auf Ernährung setzt, sondern Psychologie und Verhalten in den Fokus rückt. Dieser Ansatz ist der Schlüssel zu nachhaltigem Gewichtsverlust und befreit aus dem ewig währenden Diät-Zyklus! Die Teilnehmer profitieren nicht nur von einem diesem neuartigen Ansatz, sondern erhalten dank der Zertifizierung durch gesetzliche Krankenkassen eine teilweise oder sogar komplette Kostenübernahme.

Ein neuer Weg zum nachhaltigen Abnehmen

Dr. Ingo Schmitz-Urban, Arzt und Ernährungsexperte, präsentiert am 13.01.2024 seinen Online-Kurs „Schlank ohne Diät“. Anders als herkömmliche Lösungen setzt dieser Kurs auf einen ganzheitlichen Ansatz, der nicht nur die Ernährung, sondern auch die Psychologie, das Verhalten und das Mindset beim Abnehmen in den Fokus rückt. So bekommt der Teilnehmer in dem 8-wöchigen Kurs die Werkzeuge an die Hand, den Weg zu nachhaltiger Gewichtsreduktion einzuschlagen.

Die Bedeutung von Psychologie und Verhalten

Im Kern des Kurses steht die Erkenntnis, dass nachhaltiger Gewichtsverlust nicht allein durch Diäten erreicht werden kann. Durch die Integration psychologischer Aspekte werden die Teilnehmer dazu befähigt, ihre Denkweisen und Verhaltensmuster zu verstehen und zu verändern – ein entscheidender Schritt, um langfristige Erfolge zu erzielen.

Aus dem Diät-Zyklus ausbrechen

Dr. Schmitz-Urbans Ansatz zielt darauf ab, Teilnehmer aus dem immer wiederkehrenden Diät-Zyklus zu befreien. Durch die intensive Auseinandersetzung mit psychologischen Faktoren können Gewohnheiten nachhaltig verändert werden, was zu langfristigen und stabilen Ergebnissen führen soll.

Dr. Schmitz-Urban betont: „Diäten funktionieren nicht, da oft nach der Diät das Gewicht wieder auf den Hüften ist. Ein nachhaltiger Gewichtsverlust ist nur durch einen angepassten Lifestyle und ein angepasstes Verhalten möglich. Und genau hier setzt „Schlank ohne Diät“ an, denn der Teilnehmer wird hier nicht nur lernen, wie er sich gesund ernährt, sondern wie er sich schlank „programmieren“ kann.“

Zertifiziert von gesetzlichen Krankenkassen

Ein weiteres Highlight des Kurses ist seine Zertifizierung durch die gesetzliche Krankenkassen: Teilnehmer haben die Möglichkeit, einen Teil oder sogar die gesamten Kursgebühren erstattet zu bekommen.

Weitere Informationen finden Sie auf https://schlankohnediaet.de

Das Ziel von fitnessdoc.net ist es, mehr Gesundheit durch eine bewusstere und gesündere Ernährung in die Welt zu bringen.

Kontakt

fitnessdoc.net

Ingo Schmitz-Urban

Konrad-Adenauer-Str. 13

50996 Köln

+49211 97533728



https://fitnessdoc.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.