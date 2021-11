SCHUTZGARANT GmbH setzt auf Lösung von Software-Spezialist INTERVISTA

Schlankes System bietet Wettbewerbsvorteil in dynamischem Markt

In weniger als fünf Monaten zum Go-Live: Die Potsdamer INTERVISTA AG hat für den Versicherungsvermittler und Assekuradeur SCHUTZGARANT GmbH ein Bestandsführungs-System auf Basis seiner Webactive Suite aufgesetzt, das modular, flexibel und vollautomatisiert alle Bedürfnisse erfüllt, auf die Zukunft ausgerichtet und als Qualitätsprodukt DSGVO-konform ist.

Die SCHUTZGARANT GmbH entwickelt und vermarktet Garantie- und Versicherungsprodukte für Smartphones und Elektrogeräte an KMU, Konzerne und Leasinggesellschaften. SCHUTZGARANT hat von Angebotserstellung, über Policierung bis hin zu Bestandsführung, Schadensbearbeitung, Inkasso und Reparatur alles in der Hand. Die Potsdamer INTERVISTA AG erstellt für SCHUTZGARANT ein Software-System auf Basis des eigenen Prozess- und Produktframeworks, das genau auf die Bedürfnisse von SCHUTZGARANT zugeschnitten wurde. Alle Abläufe sind vollautomatisiert, digital und papierlos sowie rund um die Uhr verfügbar. Gerade im kleinteiligen Versicherungsgeschäft macht es das Businessmodell skalierbar, senkt die Betriebskosten und erhöht die Produktivität. Das schlanke System ist damit ein konkreter Wettbewerbsvorteil. Durch die Flexibilität und den modularen Aufbau können auch Provisionen und Nachlässe schnell eingestellt werden.

Der Schutz des geistigen Eigentums war für SCHUTZGARANT von großer Bedeutung bei der Auswahl des Software-Partners. Man wollte Exklusivität und Wettbewerbsschutz für die Umsetzung der eigenen Prozesse in einer Software und eine Lösung, die keiner so schnell kopieren kann. Genau das bietet INTERVISTA. Wichtig war ebenfalls, dass INTERVISTA eigene Server in Deutschland betreibt und alle Prozesse DSGVO-konform sind, da gerade Versicherungsprodukte strengen Regulierungen unterworfen sind.

“Wir können uns darauf verlassen, dass alle Prozesse schnell, einfach und 100-Prozent sicher und stabil sind”, so Geschäftsführer Thorsten Winter. Deswegen hat er INTERVISTA als langfristigen, strategischen Partner gewählt. “Wir freuen uns, dass wir der SCHUTZGARANT GmbH ein maßgeschneidertes System auf Basis unserer Plattform anbieten können, das genau auf ihre Bedürfnisse passt,” so INTERVISTA -CEO Matthias Stauch.

Der GoLive des Systems erfolgte in weniger als fünf Monaten nach dem Beginn der Zusammenarbeit. “Ein so komplexes Produkt innerhalb von so kurzer Zeit in Betrieb zu nehmen, das ist eine Leistung,” so Winter weiter. Die Entwicklung erfolgte Hand in Hand mit regelmäßigem Austausch und wöchentlichen Jour Fixes und mittels der Planungsmethodik FMC (Fundmental Modeling Concepts).

Die SCHUTZGARANT GmbH ist Garantiedienstleister, Versicherungsvermittler und Assekuradeur. Sie entwickelt und vermarktet innovative Garantie- und Versicherungsprodukte für Smartphones und Elektrogeräte – der Abschluss erfolgt digital mit wenigen Klicks. Ziel ist das reibungslose Zusammenspiel von Online- und Offline-Prozessen, das nicht nur ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, sondern auch ein durchgängig hohes Serviceniveau garantiert. Das Ziel: schneller, digitaler und flexibler als klassische Versicherungsgesellschaften und Großkonzerne sein, um die Wünsche der B2B- und B2C-Kunden zu erfüllen.

Seit 2000 agiert INTERVISTA mit Schwerpunkt passgenauer und individueller Softwarelösungen für die rechtssichere Digitalisierung des Vertriebs erfolgreich am Markt. Dabei analysiert, entwirft, entwickelt und betreibt der Spezialist für Softwareengineering, Consulting, Entwicklung und Betrieb unternehmensweite Gesamtlösungen – “made in Germany”. Zu den angesprochenen Branchen zählen unter anderem Banken, Versicherungen, Energie und die Automobilindustrie.

Firmenkontakt

INTERVISTA AG

Matthias Stauch

Berliner Straße 111

D-14467 Potsdam

0331 – 81 70 688

0331 – 81 70 69 8

info@intervista-ag.de

http://www.intervista-ag.de

Pressekontakt

WORDFINDER GmbH & Co. KG

Ann Pohns

Lornsenstraße 128-130

22869 Schenefeld

040 840 55 92-12

040 840 55 92-29

ap@wordfinderpr.com

http://www.wordfinderpr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.