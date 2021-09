Schwartz PR unterstützt die Kommunikation des deutschen E-Auto-Herstellers Next.e.GO Mobile

München, 21. September 2021 – Der in Aachen ansässige unabhängige Elektroautohersteller Next.e.GO Mobile SE hat die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations ( www.schwartzpr.de) mit der Betreuung seines PR-Accounts für den deutschsprachigen Raum beauftragt. Schwartz PR wird Next.e.GO Mobile im Bereich der strategischen Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit unterstützen. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Positionierung des Unternehmens in den deutschen Medien zu verbessern und die einzigartige Nachhaltigkeitsstory des Unternehmens in der Automobilbranche und der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen.

“Mit e.GO haben wir das Privileg, den ersten reinen E-Auto-Hersteller aus Deutschland zu unterstützen, der zudem zu 100 Prozent auf Nachhaltigkeit und eine neue Vision der urbanen Mobilität von morgen setzt – eine wirklich einzigartige Geschichte. Wir sind stolz darauf, e.GO mit unserer Automobil- und Technologie-Expertise in der B2B- und B2C-Kommunikation zu unterstützen und freuen uns auf eine spannende gemeinsame Reise”, sagt Christoph Schwartz, CEO und Gründer von Schwartz PR.

Vom deutschen Startup zum Global Player

Next.e.GO Mobile ist einer der wenigen unabhängigen Elektroautohersteller weltweit, der bereits mit der Serienproduktion begonnen hat und über reale Fahrzeuge auf der Straße verfügt. Auf die Markteinführung des Modells e.GO Life Next im Juni 2021 folgte der Start der Serienproduktion in der eigenen “Internet of Production”-Mikrofabrik in Aachen; weitere Standorte in Mexiko, Griechenland und Bulgarien sind bereits angekündigt. Parallel zu seinen internationalen Wachstumsambitionen prüft das Unternehmen den Prozess eines möglichen Börsengangs.

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den vier führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide. 2016, 2017, 2019, 2020 und 2021 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in EMEA ausgezeichnet.

