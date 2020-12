SEA vs. SEO: Was ist lohnenswerter?

Wenn Sie erkannt haben, dass in Online-Marketing enormes Potenzial steckt, dann werden Sie früher oder später den Wörtern SEA und SEO begegnet. Auch wenn beides ähnlich klingt, verbirgen sich unterschiedliche Strategien dahinter. Was ist lohnenswerter für Sie? Womit werden Sie mehr Erfolg haben? US Media LTD erklärt Ihnen kurz und knapp die Unterschiede.

Was ist SEA?

Mit SEA haben Sie die Möglichkeit kurzfristig Besucher auf Ihre Webseite zu lotsen ohne, dass Sie eine professionell optimierte Webseite haben. Das Search Engine Advertising ist gleichzusetzen mit Anzeigen schalten, die Sie bei den Google Rankings mit dem Zusatz “Anzeige” über die ersten organischen Suchergebnisse transportiert. US Media LTD kann Ihnen dabei erklären mit welchen Keywords Sie agieren sollten, um potenzielle Käufer auf Ihre Webseite zu lotsen. Denn wichtig bei SEA ist, dass jeder Klick auf Ihre Webseite, der durch SEA erzeugt wird, Sie Geld kosten wird. Je nach Keyword unterschiedliche Betragshöhen.

Was ist SEO?

Mit SEO gehen Sie eher den Marathon, statt den Sprint. Die Suchmaschinenoptimierung (search engine optimization) ist darauf ausgerichtet, dass Sie in den organischen Suchergebnissen gefunden werden. Langfristig ist eine Positionierung unter den ersten Ergebnissen bei Google der richtige Ansatz. Sie werden allerdings merken, dass SEO nicht von Tag 1 funktioniert und zahlreiche Optimierungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen, ehe Sie an die Top-Rankings gelangen. Mit US Media LTD können Sie eine Strategie ausarbeiten, die Ihnen langfristig Erfolg in den Suchmaschinen bescheren kann. Hier benötigen Sie für eine saubere Optimierung demnach ein wenig mehr Geduld als bei SEA.

Was ist lohnenswerter?

Wenn Sie sich mit professionellen Agentur wie US Media LTD zusammensetzen und eine entsprechende Strategie erstellen, wird Ihnen schnell erörtert welche Methode für Sie am sinnvollsten ist. Wenn Sie noch am Anfang stehen, kann es eine Mischung aus beidem sein. So beispielsweise die Investition in SEA zu Beginn Ihrer Online-Marketing-Aktivität bis Sie durch SEO in den organischen Suchergebnissen auftauchen und für Klicks nicht mehr bezahlen müssen. Welche Methode lohnenswerter ist hängt von der Branche, den Keywords und den Produkten ab. Aus diesem Grund sollte das Thema Online-Marketing mit einer Strategie versehen werden und jede Strategie individuell bewertet werden. Setzen Sie sich bestenfalls persönlich mit Ihrem Partner zusammen, um Ihren persönlichen Fahrplan zu besprechen.

