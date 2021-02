Selbst – Bewusst – Sein, Achtsamkeit und Erfolg

Petra Sontheimer begleitet Führungskräfte dabei, Ihre mentale und emotionale Resilienz auszubauen, für innere Klarheit und erfolgreiche Präsenz

Führungskräfte und Entscheider sehen sich ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Ob kräftezehrende (digitale) Transformationsprozesse oder komplexe Markt und Teamsituationen – immer wieder müssen sich Top-Entscheider diesen Situationen stellen. Das stellt hohe Ansprüche an das eigene Selbst. Mit Klarheit, Achtsamkeit und Reflexion kann man jedoch mutig voranschreiten und sich persönlich weiterentwickeln.

Petra Sontheimer begleitet Führungskräfte als Impulsgeberin und Sparringspartnerin, um mehr Klarheit und Achtsamkeit im Denken und Tun zu entwickeln. Sie tritt mit Ihren Kunden in einen kreativen Dialog auf Augenhöhe, um die wichtigen Themen ihrer Klienten zu reflektieren.

Sie stellt die richtigen Fragen, um das Wesentliche für ihr Gegenüber sichtbar zu machen.

Sie unterstützt dabei, die Komfortzone zu verlassen und sich einer Weiterentwicklung zu stellen.

In ihren Coachings schafft sie Freiräume, um achtsames Einfühlen, klares Denken und mutiges Tun zu ermöglichen. Ihre Impulse geben Klarheit für die nächsten konkreten Schritte.

“Wenn Führungskräfte einen klaren Fokus für ihr eigenes Handeln haben, können Sie anderen Orientierung geben. Eine Führungskraft, die authentisch führt, schafft eine sinnstiftende, offene und freudvolle Arbeitsumgebung. Und das wiederum motiviert die Menschen, ihr Bestes zu geben. Und das führt zum Erfolg”, ist Petra Sontheimer überzeugt.

Zentraler Bestandteil ihrer Coachings und Workshops ist Inner Mastery. Nach diesem Motiv entstehen Erfolg und Glück durch die Bewusstheit über sich selbst und die wesentlichen Dinge im eigenen Leben. Petra Sontheimer zeigt auf, wie Führungskräfte Bewusstheit und Klarheit erlangen, um erfolgreich zu navigieren und zu führen.

Seit mehr als 20 Jahren begleitet Petra Sontheimer ihre Kunden als Sparringpartnerin und Impulsgeberin. Sie bringt ihre weitreichende Expertise für Leadership und Transformationsprozesse, Mindfulness und Emotionale Intelligenz ein, um mit ihren Klienten achtsam das Neue zu gestalten. Auf ihrem langjährigen Weg als Führungskraft, Beraterin & Coach und als Aufsichtsrätin, hat sie sich auch selbst immer wieder herausfordernden Situationen gestellt. “Wenn ich eine gute Selbstwahrnehmung habe und weiß, was für mich in meinem Leben wirklich wesentlich ist, dann ergibt daraus eine Klarheit in der Präsenz und im Handeln. Und das Ergebnis ist persönlicher Erfolg für mein Leben und für meine Arbeit.”

Mehr Informationen und Kontakt zu Petra Sontheimer – Mind yourself to move your business – gibt es hier: https://www.petra-sontheimer.de/

Das Ziel von Petra Sontheimer ist es, den Fokus von Führungskräften hin auf Klarheit und Achtsamkeit zu lenken. Ihre beruflichen Erfahrungen erlauben ihr, eine professionelle Einordnung der Herausforderungen im Unternehmenskontext. Neben Sachkompetenz und Ideenvielfalt bringt sie eine unbestechliche Klarheit und ausgeprägte Empathie in die gemeinsame Arbeit ein.

Daraus ergeben sich in der Zusammenarbeit im Coaching, in der Beratung und im Training erhellende, intensive, inspirierende, berührende, freudvolle, wegweisende Momente und Lösungen.

