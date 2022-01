SeniorenLebenshilfe fortan in Kempen und Umgebung tätig

Ein neuer Lebenshelfer macht das Angebot der SeniorenLebenshilfe fortan für

Senioren in Kempen und Umgebung zugänglich

Kempen, 20.01.2022. Mit zunehmendem Alter nimmt bei vielen Menschen die Fähigkeit ab, sich selbstständig zu versorgen. Damit Senioren dennoch ein selbstbestimmtes Leben in ihrer vertrauten Umgebung führen können, hat die SeniorenLebenshilfe ein seniorengerechtes Konzept erarbeitet. Mit vielfältigen Leistungen werden ältere

Menschen von Lebenshelferinnen und Lebenshelfern bei der Bewältigung ihres Alltags unterstützt. Dank unseres neuen Lebenshelfers Holger Rausch können auch in Kempen und Umgebung Senioren in Zukunft von dem Angebot der SeniorenLebenshilfe profitieren.

Umfangreiches Leistungsangebot aus dem vorpflegerischen Bereich

Die von den Lebenshelfern angebotenen Leistungen sind im vorpflegerischen Bereich angesiedelt und setzt sich aus praktischen Tätigkeiten sowie vielfältiger sozialer Unterstützung zusammen. Geschäftsführerin Carola Braun hat die SeniorenLebenshilfe gegründet, um die Lebensqualität älterer Menschen bis ins hohe Alter hinein zu sichern. Ins Leben gerufen wurde das Familienunternehmen im Jahr 2012, nachdem die Berlinerin einige Zeit lang selbst als Lebenshelferin aktiv war – und heute noch ist. Von der Berliner Zentrale aus werden die über das gesamte Bundesgebiet verteilten Lebenshelfer in allen Bereichen unterstützt. Diese sind auf selbstständig-freiberuflicher Basis tätig und bekommen unter anderem interne Schulungen, sowie Fortbildungen angeboten.

Praktische Leistungen und soziale Unterstützung

Die Lebenshelfer besprechen die von ihnen durchgeführten Tätigkeiten individuell mit den betreuten Senioren. Ein wichtiger Aspekt bei ihrer Arbeit ist die Unterstützung im Haushalt. Die Lebenshelfer putzen bei Bedarf die Wohnung, gehen für oder gemeinsam mit den Senioren einkaufen und kümmern sich um die Wäsche. Als Alltagsbegleiter bringen sie die älteren Menschen zudem zu Terminen aller Art und helfen auch bei bürokratischen Angelegenheiten. Jedem Lebenshelfer steht zudem ein eigener Pkw zur Verfügung, sodass auf die Benutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln oder teuren Taxifahrten verzichtet werden kann. Neben den praktischen Leistungen spielt auch der soziale Aspekt innerhalb der Arbeit der Lebenshelfer eine wichtige Rolle. Sie motivieren die ihnen anvertrauten Senioren zu gemeinsamen Spaziergängen oder besuchen mit

ihnen kulturelle Veranstaltung – je nachdem, wo die persönlichen Interessensgebiete der Senioren liegen.

Holger Rausch ist ab sofort als Lebenshelfer in Kempen und Umgebung aktiv

Der gebürtige Koblenzer Holger Rausch bereichert neuerdings das Team der SeniorenLebenshilfe. Er bietet seine vielfältige Unterstützung Senioren aus Kempen und Umgebung an. Der verheiratete Diplom-Kaufmann und Versicherungsfachmann BWV hat nahezu 30 Jahre lang als Spezialist für betriebliche Altersversorgung, sowie private und gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung in diversen Institutionen gearbeitet. Seine neue Aufgabe als Lebenshelfer ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Erfahrung in der Betreuung älterer Menschen hat er bereits durch die Unterstützung seiner Schwiegereltern, Eltern und einer alleinstehenden Nachbarin gesammelt. Holger Rausch liebt seine Hündin Amelie und verbringt sehr gerne Zeit mit ihr in der Natur. Auch für Schach und andere Gesellschaftsspiele ist er zu begeistern.

Weitere Lebenshelfer werden gesucht

Die SeniorenLebenshilfe ist eine eingetragene Marke der Salanje GmbH und hat ihren Hauptsitz in Berlin. Holger Rausch sowie die zahlreichen weiteren Lebenshelferinnen und Helfer in ganz Deutschland sind eine wichtige Stütze für ältere Menschen. Doch längst noch nicht alle Senioren, die das Angebot der SeniorenLebenshilfe gerne in Anspruch nehmen würden, können dies auch tun. Daher werden kontinuierlich weitere motivierte Menschen gesucht, die das Leben von älteren Menschen bereichern. Wenn Sie sich für das Angebot der SeniorenLebenshilfe interessieren, werden Sie unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Kempen fündig.

