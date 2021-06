SeniorenLebenshilfe jetzt auch in Scheibenberg

Lebensqualität durch flexiblen Service: Lebenshelfer für Senioren jetzt auch in Scheibenberg verfügbar

Scheibenberg, 02.06.2021. Zuhause älter werden, ohne dabei an Lebensqualität zu verlieren? Das geht, wenn man die passende Unterstützung hat! Die SeniorenLebenshilfe ist als Dienstleister für Senioren und deren Angehörige da, wenn es um den vorpflegerischen Bereich geht. Mit der Lebenshelferin Franziska Hujer aus Scheibenberg hat nun auch der Erzgebirgskreis eine Alltagsbegleiterin für ältere Menschen. Informationen und Kontaktdaten zur SeniorenLebenshilfe und Franziska Hujer gibt es unter www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Scheibenberg.

Individueller Service vor der Pflege

Noch bevor eine körperliche Pflege nötig wird, profitieren ältere Menschen von Unterstützung im Alltag. Mit einer auf ihre Bedürfnisse abgestimmten Begleitung erlangen Senioren mehr Lebensqualität und können infolge auch länger in den eigenen vier Wänden wohnen bleiben. Die Geschäftsführerin der SeniorenLebenshilfe, Carola Braun, beschreibt es deshalb auch als erklärtes Ziel, Menschen eine lange Selbstbestimmung im eigenen Umfeld zu ermöglichen. Denn viele Ältere empfinden den Umzug in eine Pflegeeinrichtung als Entmündigung – gerade wenn sie geistig noch fit sind. Die SeniorenLebenshilfe schließt hier eine Lücke zwischen familiärer Unterstützung und der professionellen Pflege. Mit einem Netzwerk an selbstständig- freiberuflichen Lebenshelferinnen und Lebenshelfern versorgt das Unternehmen mit Zentrale in Berlin seit 2012 Senioren in ganz Deutschland.

Tatkräftig und sympathisch: So arbeiten Lebenshelfer

Die Alltagsbegleiter der SeniorenLebenshilfe unterstützen ältere Menschen da, wo es für diese schwierig wird. Verrichtungen im Haushalt wie Putzen und Kochen sind die klassischen Aufgaben. Aber auch Hilfe bei Behördengängen und Arztbesuchen sowie beim Einkaufen gehören zum Service der Lebenshelfer. Hervorzuheben ist, dass die Seniorenbegleiter mit dem eigenen PKW mobil sind und nach Absprache auch Fahrdienste übernehmen können. Weil die Lebenshelfer aber nicht nur Haushaltshilfen sind, spielt der menschliche Aspekt eine besondere Rolle. Mit viel Geduld und Herz sind die Begleiter an der Seite älterer Menschen und motivieren sie zu gemeinsamen Aktivitäten in der Natur oder zu einem gemütlichen Beisammensein. Ein Vorteil für ältere Menschen und ihre Angehörigen ist die Abrechnung auf Honorar-Basis. So wird auch nur das bezahlt, was geleistet wurde.

Franziska Hujer ist neu im Netzwerk der Lebenshelfer Sachsen

Seit Frühjahr 2021 ist Franziska Hujer als Lebenshelferin im Erzgebirgskreis tätig. Die Scheibenbergerin passt mit ihrer Vita perfekt ins Team, ist sie doch ausgebildete Sozialassistentin und Heilerziehungspflegerin und hat lange Zeit im sozialen Bereich gearbeitet. Die junge Frau konnte deshalb schon reichlich Erfahrung als Begleiterin für Menschen sammeln und legt viel Wert auf ein herzliches Miteinander. Durch ihre Unterstützung sollen sich Senioren länger zuhause wohl und sicher fühlen. Privat verbringt Franziska Hujer gerne Zeit in der Natur, gärtnert und ist kreativ. Ihr Partner und die Familie stehen ebenfalls an erster Stelle.

Über die SeniorenLebenshilfe / Lebenshelferin Franziska Hujer:

Franziska Hujer ist als selbstständige Lebenshelferin für die SeniorenLebenshilfe in Scheibenberg und Umgebung tätig. Als Marke der Salanje GmbH hat die SeniorenLebenshilfe ihren Hauptsitz in der Hauptstadt. Von dort aus werden die Alltagsbegleiter und Alltagsbegleiterinnen koordiniert und fachlich geschult. Für die Ausbildung zum Seniorenbegleiter werden ständig interessierte, motivierte Menschen gesucht.

Die SeniorenLebenshilfe bietet Alltagsunterstützung für Senioren. Ein Lebenshelfer unterstützt im Alltag, beim Einkauf, begleitet zum Arzt und gestaltet auch die Freizeit mit den Senioren. Auch ein Auto steht immer mit zur Verfügung.

