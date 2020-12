SEO Agentur gibt Unternehmen in Erlangen digitale Starthilfe

Suchmaschinenoptimierung hilft Unternehmen in Erlangen aus der Krise

ERLANGEN. Viele Unternehmen und Händler haben durch die Krise 2020 viele Kunden verloren. Auch in Erlangen. Vor allem während der Lockdowns waren Betriebe nicht mehr in der Lage, den Kontakt zur Zielgruppe aufrecht zu erhalten. Hier kam und kommt die digitale Transformation ins Spiel. “In dieser Situation den Kopf in den Sand stecken in keine vernünftige Strategie”, meint Andreas Bippes, Geschäftsführender Gesellschafter der Online-Marketing Agentur PrimSEO. Die führende Suchmaschine Google hat bereits zu Beginn der Krise eine umfassende Empfehlung für Unternehmen veröffentlicht. Die Botschaft: Gerade in Krisen ist es wichtig, Kunden und Nutzer zu informieren. Vielmehr, so Andreas Bippes, “sollten Unternehmen gerade in Krisenzeiten in die digitale Transformation investieren, um stark aus ihr hervorzugehen. Investitionen in E-Commerce oder in Suchmaschinenoptimierung sind Zukunftsinvestitionen.”

Local SEO macht Unternehmen in Erlangen sichtbar

Ein Praxisbeispiel: Wer in Erlangen ein Restaurant oder eine Dienstleistung sucht, der wendet sich in der Regel zuerst an Suchmaschinen wie Google, Yahoo & Co. Hierbei werden gezielt Begriffe wie “Pizzeria Erlangen” oder “Elektrohandel Erlangen” kombiniert. Um hier ganz oben zu ranken hilft eine SEO Agentur durch Local SEO, dies zu ermöglichen. Local SEO macht es möglich, mit diesen und anderen Begriffen vor Ort in den organischen Suchergebnissen von Google, Bing & Co. zu ranken und so für potentielle Kunden sichtbar zu sein.

Eine SEO Agentur weiß zum Erfolg zu verhelfen

Wie ein Unternehmen in Erlangen online erfolgreich sein kann, weiß eine professionelle SEO Agentur. Sie nimmt dafür das Unternehmen, seine Umwelt uns seine Voraussetzungen fest in den Blick und entwickelt eine individuelle SEO Strategie. Sie sieht sich die Webseite, falls vorhanden, an und weiß genau ob und wie sie optimiert werden kann. Sind bereits Keywords platziert? Ist sie für mobile Endgeräte wie Tablets oder Smartphone kompatibel? Ist ein Google My Business Account vorhanden? Eine SEO Agentur schafft mit ihrer Arbeit die Basis für ein gutes Ranking in den organischen Ergebnissen der Suchmaschinen.

PrimSEO – Online Profilmarketing und Online Medizinmarketing. PrimSEO setzt auf Content Marketing durch Online Pressemitteilungen. Die Zukunft der Suchmaschinenoptimierung (SEO) liegt im inhaltlichen Bereich. Nur wer hochwertige und einzigartige Inhalte zu bieten hat, wird auch in Zukunft eine Rolle in der organischen Suche bei Google & Co. spielen. Das Unternehmen ist ein autorisiertes Beratungsunternehmen im Förderprogramm go-digital – www.bmwi-go-digital.de

Firmenkontakt

PrimSEO GbR

Thomas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 0

07221/ 217460 9

info@primseo.de

http://www.primseo.de

Pressekontakt

PrimSEO GbR

Andreas Bippes

Breisgaustraße 25

76532 Baden-Baden

07221 / 217460 2

07221/ 217460 9

presse@primseo.de

http://www.primseo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.