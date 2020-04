SEO für Online Shops in der Corona Krise

In Zeiten von “Corona” werden Defizite in der digitalen Transformation offensichtlich

Nach und nach ging eine der größten Wirtschaftsnationen dieser Welt in den Ruhemodus. Noch nie erlebte die Bundesrepublik Deutschland einen Shutdown über Wochen. Deutschland hat sich heruntergefahren: Schulen dicht, der Handel auf Eis, Restaurants und Cafés geschlossen. Nur Online Shops funktionieren. In den wichtigsten Industrieunternehmen stehen die Bänder still. In der Corona Krise ist nicht die Zeit, Maßnahmen zu hinterfragen. Es ist die Zeit der Exekutive. Und es wird zu klären sein, ob die richtigen Antworten auf das Corona Virus gefunden wurden. In der Krise werden die Defizite digitaler Transformation mehr als offensichtlich. Schulen und Hochschulen haben nur selten eine digitale Infrastruktur, um mit ihren Schülern oder Studenten zu kommunizieren.

SEO Agenturen sorgen dafür, dass Online Shops die 1A-Lage im Internet haben

Nur die Händler, die über einen Online Shop verfügen, können überhaupt noch Umsätze erwirtschaften. Das Internet wird zu einem zentralen Kommunikationsinstrument, während soziale Kontakte auf ein Minimum heruntergefahren werden. Unternehmen wird vor Augen geführt, wie wichtig die Digitalisierung für das wirtschaftliche Überleben ist. Jede Krise trägt eine Chance in sich. Experten gehen davon aus, dass die Digitalisierung eine Revolution erfahren wird. Händler werden neben ihrem Ladengeschäft auf E-Commerce setzen. In einem Online Shop kann rund um die Uhr eingekauft werden. Programmiert ist ein solcher Online Shop schnell. Doch wie wird er sichtbar? Wie findet meine Zielgruppe meinen Online Shop? Hier kommt Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO, ins Spiel. Mit Suchmaschinenoptimierung können Händler im Internet eine 1A-Lage für ihren Online Shop realisieren.

Wie wird mein Online Shop gefunden? Hier kommt SEO ins Spiel!

SEO für Online Shops hat zwei Komponenten: SEO Technik und Content. Beides muss Hand in Hand gehen. Schon die Struktur einer Webseite, das Betriebssystem entscheidet über ein gutes Ranking bei den Suchmaschinen Google & Co. SEO für Online Shops ist kein Hexenwerk, sondern transparent und nachvollziehbar. Auch ein Online Shop muss über das reine Produktangebot Mehrwert bieten. Am besten, man versetzt sich in die Zielgruppe. Wer sich über ein Produkt informieren will, der freut sich über hochwertige, relevante Informationen. Einzigartige Produktbeschreibungen, Berichte, Gebrauchsanweisungen in Text, Bild und Video. Auch kommt es auf eine passende Vernetzung des Online Shops außerhalb der Webseite an. All das ist SEO relevant und hat Auswirkungen auf das Ranking einer Webseite in den organischen Ergebnissen der Suchmaschine.

