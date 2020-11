SER Group zum “Visionary” im neuen Gartner Magic Quadrant für Content Services-Plattformen 2020 ernannt

(20.11.2020 – Bonn) Die SER Group, ein führender Anbieter von ECM- und Content-Services-Plattformen, freut sich bekanntzugeben, dass Gartner sie erneut zum “Visionary” im Magic Quadrant for Content Services Platforms (CSP) 2020* ernannt hat. Der Report bewertet 18 CSP-Anbieter auf Grundlage ihrer “Ability to Execute” und “Completeness of Vision”. SER ist wieder der einzige deutsche Anbieter, der von Gartner in den Magic Quadrant 2020 aufgenommen wurde – und das bereits zum 5. Mal.

Die anhaltende Pandemie und das Entstehen neuer Arbeitsmodelle, geprägt durch Remote Work und vernetzte Zusammenarbeit, rücken die Bedeutung des Digital Workplace noch stärker in den Vordergrund. Diese von Gartner als “new work nucleus” definierte Entwicklung beschleunigt aktuell die Nachfrage nach innovativen Content-, Process- und Kollaborationsplattformen. Um sich an die neuen Bedingungen des New Normal anzupassen und zu wachsen, sind Kernziele wie Prozessdigitalisierung, Agilität und Flexibilität unabdingbar geworden. “Wir helfen Unternehmen mit unseren Lösungen dabei, sich schnell und agil an neue Kundenbedürfnisse und Marktanforderungen anzupassen, den Kundenservice zu verbessern sowie Arbeitsabläufe effizienter und Compliance-konform zu gestalten”, erläutert Morad Rhlid, Managing Director der SER Solutions International.

Besondere Stärken der Content Services-Plattform Doxis4

Der Gartner-Report zum Magic Quadrant benennt für jeden Anbieter drei Kernkompetenzen, die besonders hervorgehoben werden. Die Stärken der SER Group sieht Gartner, basierend auf der Evaluation der Doxis4-Plattform, insbesondere in den Bereichen:

– User Experience

– Flexible Deployment-Optionen

– Embedded Intelligence

Dr. Gregor Joeris, Chief Technology Officer der SER Group, kommentiert: “Im Zuge unserer konsequenten Ausrichtung auf die Bedürfnisse unserer Kunden haben wir unseren webbasierten Client komplett redesigned und die User Experience dadurch noch einmal verbessern können. Zudem haben wir die Machine-Learning-Funktionalität in Doxis4 weiterentwickelt. Mit den Cognitive Services können unsere Kunden automatisiert Erkenntnisse aus ihren Daten gewinnen und mit ihrer Hilfe Prozesse noch stärker automatisieren, den Kundenservice verbessern oder Risiken aufdecken.”

Flexible Deployment-Modelle & erweitertes Managed-Services-Angebot

Die SER Group hat ihr SaaS- und Managed-Services-Angebot in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut, unter anderem durch die Gründung einer neuen Cloud-Tochtergesellschaft. Darüber hinaus hat das Unternehmen sein Team und Partnernetzwerk in Schlüsselmärkten erfolgreich erweitert und betreut mehrere neue große multinationale Kundenprojekte.

93 Prozent der Kunden empfehlen die SER Group weiter

Die SER Group wurde in diesem Jahr bereits mit ihrer Collaboration-Lösung Doxis4® iRoom® als “Representative Vendor” im Gartner Market Guide for Content Collaboration Tools 2020 ausgezeichnet. Zudem nahmen die Analysten SER auch in den Gartner Hype Cycle for the Digital Workplace 2020*** als Anbieter für Content Integration Services auf. “Am wertvollsten aber sind für uns die positiven Bewertungen, die wir von unseren Kunden erhalten”, betont SER Managing Director Morad Rhlid. Im “Voice of Customer”-Report der Gartner Peer Insights Plattform erhielt die SER Group eine Gesamtbewertung von 4,6 von 5 Punkten (basierend auf 30 Bewertungen, Stand 31. Januar 2020). 93 Prozent der Kunden empfehlen die SER Group und Doxis4 weiter!

“Wir freuen uns sehr über die erneute Positionierung als Visionary. Das bestätigt uns einmal mehr in unserer Vision für die Realisierung des Digital Workplace mithilfe intelligenter Lösungen. Es bestärkt uns auch in unserer Mission, immer wieder neue Standards zu setzen und innovative, an den Bedürfnissen unserer Kunden ausgerichtete Lösungen zu entwickeln, die begeistern. Unser größtes Bestreben liegt darin, unseren Kunden, vor allem in so herausfordernden Zeiten wie diesen, ein verlässlicher Partner zu sein und sie mit unseren Lösungen dabei zu unterstützen, ihre Business Continuity sicherzustellen und Wachstum zu ermöglichen”, unterstreicht Morad Rhlid.

Den gesamten Report können Sie hier kostenfrei herunterladen.

Über die SER Group

SER ist der größte europäische Software-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM). Mehr als fünf Millionen Anwender arbeiten täglich mit der Doxis4 ECM-Plattform von SER. Mit ihren einheitlichen ECM, BPM, Collaboration & Cognitive Services gestalten mittelständische Unternehmen, Konzerne, Verwaltungen und Organisationen digitale Lösungen für ihr intelligentes Informations- und Prozessmanagement. SER blickt auf 35 Jahre Erfahrung zurück und ist weltweit an 22 Standorten mit über 550 Mitarbeitern vertreten.

