Shincheonji Wort-Konferenz: Ein bemerkenswerter Erfolg aus gutem Grund

Inmitten einer anerkennenden Menge und fröhlichem Gelächter verkündete der über 90-jährige Vorsitzende von Shincheonji, Man-Hee Lee, mit einem beeindruckenden Statement: „Ich bin kein Sektenanführer, ich bin Lee Man-Hee.“ Dieser bewegende Moment bildete den Abschluss der Shincheonji Wort-Konferenz, einer bemerkenswerten Veranstaltungsreihe, die den ganzen Oktober über in verschiedenen Großstädten stattfand. Unter den Anwesenden waren zahlreiche Pastoren, die Shincheonji zuvor vehement als Sekte verurteilt hatten.

Die Tatsache, dass diese Pastoren, die früher Shincheonji als häretisch betrachteten, nun Man-Hee Lees Vortrag über das gesamte Zeugnis der Offenbarung aufmerksam zuhörten und mit einem einstimmigen „Amen“ zustimmten, deutet auf einen Sinneswandel und ein wachsendes Interesse an Shincheonji in der christlichen Gemeinschaft hin. Die Reaktionen und Statistiken der teilnehmenden Pastoren bestätigen diesen Erfolg.

Von den mehr als 1.500 koreanischen Pastoren, die in diesem Jahr an Veranstaltungen teilnahmen, studieren 282 im Zion Christlichen Missionszentrum, einer Bibelstudieneinrichtung von Shincheonji, und 5.069 Pastoren nehmen an Kursen im Ausland teil. Es wird erwartet, dass die Zahl der lernenden Pastoren nach dieser Konferenz noch steigen wird. Was ist der Grund für den wiederholten Erfolg der von den etablierten Denominationen abgelehnten Wort-Konferenz, zu der der Präsident von Shincheonji, Man-Hee Lee, persönlich erschien?

Der Hauptpunkt, den Generalpräsident Man-Hee Lee in seiner bemerkenswerten Ansprache auf der großen Wort-Konferenz hervorhob, war der „konkrete Beweis für die ganze Offenbarung“. Lee betonte, dass die Offenbarung bis zum Kapitel 17 erfüllt sei und dass er seine Erkenntnisse über das, was er in dieser Offenbarung gesehen und gehört habe, im Auftrag verkündige. Sein Offenbarungsvortrag, gehalten von einem Bauern ohne theologische Ausbildung oder pastorale Ordination, wurde von Pastoren in aller Welt begeistert aufgenommen.

Lee Man-Hee mahnte mit eindringlichen Worten: „Das Buch der Offenbarung ist erfüllt. Wenn wir etwas hinzufügen, wird uns Schaden zugefügt und wir können nicht in das Himmelreich kommen. Lasst uns daher mit festem Glauben am Buch der Offenbarung festhalten und gemeinsam das Ziel unseres Glaubens erreichen“. Er drückte auch seine Verärgerung über die Pastoren aus, die Shincheonji unüberlegt als Sekte abtun und sich weigern, die Fakten zu überprüfen.

Am Ende des Seminars stellten die Pastoren fest, dass sie einen „außergewöhnlichen Vortrag“ gehört hatten, der wie eine „Offenbarung“ wirkte und tief in das Innere der Bibel eindrang. Einige von ihnen waren tief bewegt von dem beeindruckenden und mitreißenden Zeugnis des über 90-jährigen Lee Man-Hee.

Ein Pastor bemerkte nachdenklich: „Ich bezweifle, dass er mit solch einer eindrucksvollen und zuversichtlichen Sprache hätte sprechen können, wenn er nicht die Wahrheit der Offenbarung gesehen und gehört hätte“. Ein anderer Pastor erklärte: „Ich war in einer irregeleiteten Gedankenwelt gefangen und konnte an nichts anderes denken, aber nachdem ich ihm zugehört hatte, habe ich meine Sichtweise geändert. Ermutigend fügte er hinzu: „Lasst uns unseren Geist öffnen und aufmerksam zuhören“.

Ein 35-jähriger Pastor sagte: „Lasst uns interagieren, anstatt uns eine Sekte zu nennen. Es gibt nichts Falsches am Wort“, und gestand: „Ich denke, ich sollte nach Shincheonji kommen, um etwas über das Wort zu lernen“.

Shincheonji erläuterte die Bedeutung des Wort-Konferenzes mit den Worten: „Dies wird das letzte Werk Gottes für die letzten 6.000 Jahre sein, eine Konferenz, die das Buch der Offenbarung, dessen Geheimnisse bisher niemandem zugänglich waren, allmählich enthüllt. Hier, an diesem Ort, offenbart sich der ganzen Menschheit die höchste Wahrheit“.

Es ist nicht von geringer Bedeutung, dass nach 2.000 Jahren das Buch der Offenbarung im Osten, genauer gesagt in Südkorea, seine Erfüllung gefunden hat und eine Person erschienen ist, um seine Realität zu bezeugen. Auf der Veranstaltung verkündete Lee, dass der Tag nicht mehr fern sei, an dem Gott die korrupte Welt des Glaubens richten werde, und betonte, dass die 12 Stämme von Shincheonji die geistliche Arche der Rettung darstellen, die von Gott gemäß der Offenbarung vorbereitet wurde.

Die Bibel lehrt uns, dass die Endzeit den Tagen Noahs und Lots gleichen wird. Die kraftvolle und überzeugende Stimme des über 90-jährigen Vorsitzenden Man-Hee Lee erinnerte an den Vorfahren Noah, der die Menschen in die Arche rief. Wie die Menschen zur Zeit Noahs haben die Pastoren und Gläubigen erkannt, dass in Shincheonji ein „Bote des kommenden Gerichts“ erschienen ist. So kann die Shincheonji-Wort-Konferenz erneut als großer Erfolg gewertet werden.

