Sicherheitsdienstleisterunternehmen Scutum Group expandiert nach Österreich

Berlin / Wien, 2. März 2022. Die international tätige Scutum Group setzt aktuell mit der neu gegründeten Gesellschaft Scutum Österreich weiter auf Expansionskurs. Mit Angeboten aus den Bereichen elektronische Sicherheitstechnik und Monitoring-Dienstleistungen betritt der Sicherheitsdienstleister den österreichischen Markt und möchte damit bestehende Kundenbeziehungen lokal intensivieren, die bisher aus Deutschland, Frankreich und Belgien erfolgten. „Gleichzeitig schaffen wir mit diesem Schritt die Voraussetzung dafür, zukünftig neue Kunden zu gewinnen. Grundsätzlich sind wir ein auf Wachstum ausgerichtetes Unternehmen und Österreich ist auf diesem Weg ein weiterer Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung“, erläutert Steffen Bluhm, CEO der Scutum Group Germany GmbH, die strategische Entscheidung. In Wien eröffnet Scutum seine erste Niederlassung in der Alpenrepublik; zu einem späteren Zeitpunkt sind weitere Büros in Graz und Linz avisiert.

Die neue Gesellschaft Scutum Österreich repräsentiert genauso wie die anderen Scutum-Firmen in sieben Ländern die Werte, Mission und Arbeitsweise der Unternehmensgruppe. „Wir verfolgen das Ziel, in den nächsten 5 Jahren zu den Top-Anbietern für technische Sicherheitslösungen innerhalb Österreichs zu gehören“, so Bluhm. Da in Österreich die Sicherheitsdienstleisterbranche wie in anderen Ländern auch mit Personalknappheit zu kämpfen hat, versucht Scutum mit Unterstützung einer österreichischen Personalagentur und bestehenden Netzwerken geeignete Fachkräfte zu rekrutieren. Außerdem werde sich der Niederlassungsleiter, der sich mit der Markt- und Personalsituation im Land gut auskennt, mit dem Thema intensiv auseinandersetzen.

Über die Scutum Group: Sie ist europaweit eine der führenden Dienstleister für das Errichten von Videoüberwachungs-, Einbruchmelde- und Brandschutzanlagen, Risikomanagement und Cybersicherheit. Außerdem verfügt sie über zertifizierte Alarmempfangs-, Notruf- und Serviceleitstellen. Seit 1989 verfolgt die Gruppe die Mission, Personen, Infrastrukturen, Daten und Güter zu beschützen. Jährlich tätigt das Unternehmen mehrere Firmenzukäufe, um die eigene Marktposition zu steigern. Rund 2.000 Mitarbeiter sorgen für eine reibungslose Abwicklung von Kundenprojekten.

Die Gruppe hat Firmen in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Polen und USA. Ihre Kunden kommen aus Branchen wie Banken, Handel, Industrie, Behörden und Institute. Im Jahr 2021 betrug der Jahresumsatz rund 240 Millionen Euro.

