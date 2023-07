Sinje Kohmann: Der Weg von der Essstörung zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben!

PR Profis:

Hallo und herzlich willkommen zu diesem Interview. Wir haben heute eine mutige junge Frau zu Gast, die bereit ist, ihre persönliche Geschichte über ihre Heilung von Essstörungen mit uns zu teilen. Vielen Dank, dass du hier bist. Um einen Einblick in deine Erfahrungen zu bekommen, lass uns direkt starten.

Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein!

In welchem Alter warst du mit Essstörungen konfrontiert und wie hatten sich die Symptome am Anfang gezeigt?

Als ich 13 Jahre alt war, begann ich eine Veränderung in meinem Wesen zu spüren, und mit 14 Jahren wurde die Essstörung Anorexia Nervosa sichtbar. Die Symptome zeigten sich zuerst darin, dass ich immer stiller wurde und mich missverstanden und nicht gesehen fühlte. Es war wirklich schmerzhaft. Meine Rebellenhaltung äußerte sich in Wut, und ich weinte viel mehr als zuvor. Aber ich hatte das Gefühl, dass meine Tränen meine Eltern nur noch mehr belasteten, und so begann ich zu schweigen und die Wut gegen mich selbst zu richten. Nach außen hin gab ich mir Mühe, das liebste Kind zu sein, aber innerlich brodelte ein Vulkan.

In welcher emotionalen Verfassung warst du in dieser Zeit, und wie hat sich deine Krankheit auf dein Leben und dein Sozialverhalten ausgewirkt?

In dieser Zeit fühlte ich mich völlig zerrüttet. Es war, als ob mein ganzes Leben zusammenbrach und ich jeden Halt verlor. Ich fühlte mich einsam und abgeschnitten von Liebe und Verbundenheit. Obwohl ich äußerlich funktionieren konnte, war ich innerlich schwach und hatte starke Stimmungsschwankungen. Meine Essstörung hatte einen enormen Einfluss auf mein Sozialverhalten. Meine Freunde bemerkten, wie ich mich immer mehr von ihnen distanzierte und in einer anderen Welt zu leben schien. Dadurch wurden unsere Beziehungen belastet, und ich fühlte mich unverstanden. Die Essstörung führte auch zu Konflikten zu Hause und beeinflusste meine schulische Leistung.

Mit welchen Ängsten warst du konfrontiert?

Ich hatte vor vielen Dingen Angst, aber vor allem fürchtete ich mich davor, nicht geliebt zu werden, abgestoßen zu werden und mich wertlos zu fühlen. Meine größte Angst war jedoch die Einsamkeit. Ich fühlte mich nicht gut genug und hatte das Gefühl, Liebe nicht zu verdienen. Das trieb mich dazu, mich von der Welt zu isolieren und mich in meiner Essstörung zu verlieren.

Wann begann deine „Rückkehr in ein lebenswertes Leben“?

Meine Rückkehr ins Leben begann kurz vor meinem 24. Geburtstag. Ich war auf dem Weg von der Uni nach Hause und hörte ein Hörbuch zum Thema Zielsetzung. In diesem Moment berührte mich etwas tief im Inneren, und ich erkannte, dass ich endgültig gesund werden wollte. Ich wollte anderen Menschen als Inspirationsquelle dienen. Ich entschied mich dafür, alles zu tun, um meine Gesundheit zurückzugewinnen. Ich wählte unkonventionelle Wege, traf neue Menschen, die mir halfen, und vertraute auf meinen eigenen Willen und Mut. Das war der Schlüssel, der mir neue Möglichkeiten eröffnete.

Wenn du heute reflektierst, was würdest du anders machen?

Ehrlich gesagt, würde ich nichts anders machen. Jeder Schritt auf meinem Weg hat mich zu der starken und stolzen Frau gemacht, die ich heute bin. Meine Erfahrungen haben mich gelehrt, dass es unendlich viele Möglichkeiten gibt, sein Leben zu gestalten, und dass man für seine eigene Heilung verantwortlich ist.

Welche Top-Tipps hast du für Menschen, die unter Essstörungen leiden und einen Ausweg suchen?

Mein erster Tipp wäre, dass es nie zu früh oder zu spät ist, um Hilfe zu suchen. Du musst nicht „krank genug“ sein, um gesund zu werden. Der entscheidende Punkt ist, dass du Hilfe brauchst, und du solltest sie jetzt suchen.

Zweitens, lass dich niemals davon überzeugen, dass etwas unmöglich ist. Selbst wenn die Chancen schlecht stehen, kannst du es schaffen, wenn du wirklich willst. Glaube an dich selbst und sei mutig.

Und zu guter Letzt, verstehe deine Essstörung nicht als Feind oder Freund, sondern als eine Botschaft. Entschlüssle diese Botschaft, indem du den Weg zur Heilung einschlägst. Auf dieser Reise wirst du dich selbst neu entdecken und die Person finden, die du wirklich bist.

Sinje, heute bist du sehr erfolgreich, indem du Familien hilfst, die eine ähnlich schwere Zeit durchmachen. Erfüllt dich diese Aufgabe?

Ja, jeden Tag. Wenn ich mit Menschen spreche, kann ich eine Verbundenheit spüren, da ich selbst viel erlebt habe und gleichzeitig genügend Distanz einnehmen, um eine echte Hilfe zu sein. Das macht mich glücklich und stolz.

Vielen Dank für deine offenen Worte und deine wertvollen Tipps. Du zeigst uns, dass es immer Hoffnung und Möglichkeiten gibt, aus der Dunkelheit zu entkommen und ein erfülltes Leben zu führen. Vielen Dank, dass du bei uns warst.

Ich bedanke mich ebenfalls und wünsche allen LeserInnen viel Erfolg auf ihrem Weg.

Sinje Kohmann war einst selbst Betroffene von Essstörungen und hilft heute Menschen dabei, den Weg in ein gesundes und erfolgreiches Leben zu finden.

