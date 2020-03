siticom unterstützt 5G-Campus-Netze und Lösungen als Voraussetzung für Digitalisierung und Industrie 4.0

– siticom investiert in einen Competence Center “Private 5G Campus-Netze” mit Test-Lab, Schulungs- und Beratungs-Portfolio

– siticom erhielt eine der ersten privaten Lizenzen für 5G-Campus Netze von der BNetzA

Weiterstadt: 18. März 2020. Die siticom GmbH ist unabhängiger IT-System-Integrator und seit 2010 am Markt. Bereits frühzeitig, Mitte des Jahres 2019, hat siticom die Entwicklungen und Chancen der Nutzung privater Frequenzbereiche sowie die wachsende Nachfrage an Beratungsleistungen von Firmenkunden erkannt und in einen neuen Competence Center zum Themenbereich 5G-Campus-Netze und Lösungen investiert. Die Bundesnetzagentur (BNetzA) hat im November 2019 die Nutzung privater Frequenzbereiche in Firmenkundennetzen freigegeben.

Private 5G ist derzeit das Top-Thema und Voraussetzung für die Digitalisierung und Industrie 4.0. Durch den Einsatz von 5G-Lösungen lässt sich der exponentiell steigende Bedarf an Bandbreite bei gleichzeitiger Verringerung der Latenzzeiten, Erhöhung der Sicherheit und zunehmender Anzahl von Teilnehmern im Netz realisieren. Somit werden neue Ansätze, wie zum Beispiel in der vorbeugenden Wartung von Industrieanlagen, der Umsetzung von Sicherheitskonzepten mit höchster Verfügbarkeit oder autonome Transporte innerhalb der Firmengelände ermöglicht.

Neben der Qualifizierung von Beraterinnen und Beratern wurde im Rahmen des Compenetence Centers in ein eigenes 5G-Campus-Netz, u.a. für den Einsatz des eigens dafür ins Leben gerufenen 5G-Test-Labors, in Weiterstadt im westlichen X-Tower in der Gutenbergstraße, investiert. siticom erhielt als einer der ersten Organisationen in Deutschland von der BNetzA die Zuteilung einer privaten 5G-Lizenz. Im Test-Labor werden Test- und Demonstrations-Szenarien für die Use-Cases der Kunden aufgebaut (PoC), Integrationstests durchgeführt und vorbereitende Fehler- und Bedarfsanalysen für den Live-Betrieb in den Kunden-Campus-Netzen evaluiert.

Um den Kunden einen allumfassenden Service bieten zu können bedient sich die siticom ihres ausgedehnten Partner-Netzwerks aus Software- und Hardwareanbietern, Sicherheits- und Protokollspezialisten und Vor-Ort-Realisierern.

Durch die starke Nachfrage baut die siticom GmbH weiterhin Ihr 5G-Team aus und bietet bereits heute Schulungen und Workshops zum Thema 5G-Campus-Netze und Lösungen an.

Die siticom GmbH ist ein im Jahr 2010 gegründetes Innovations-Unternehmen mit dem Schwerpunkt der digitalen Transformation von Infrastruktur und Netzwerken der Zukunft.

Das Portfolio der siticom ist ausgerichtet auf die komplexen technologischen Herausforderungen der Zukunft. Unsere Lösungen und Leistungen erstrecken sich dabei von der technischen und strategischen Beratung bis hin zu Ingenieurleistungen für Planung und Realisierung von Netzinfrastrukturen in Kommunikationsnetzen und Unternehmensnetzen. Über ein hochinnovatives, flexibles Netzwerk von Systempartnern ist siticom in der Lage, kurzfristig und mit hoher Qualität Lösungen zu realisieren.

Die Kombination von Beratung, Design und Architektur gebündelt mit der Übernahme der System- und Implementierungsverantwortung sowie Testautomation zeichnet siticom als unabhängigen Systemintegrator aus.

