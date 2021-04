So landest du auf der ersten Seite von Google

Sichtbarkeit ist eine wichtige Währung, die für jedes Unternehmen oberste Priorität einnehmen sollte. Denn was nützen die hauseigenen Qualitäten, wenn sie weder entdeckt noch erkannt werden? Media Service Center LTD unterstützt dich dabei, die Herausforderungen der Suchmaschinenoptimierung zu meistern. Wir erklären dir, wie dein Unternehmen besser bei Google rankt, es in deiner Branche vielleicht sogar auf die erste Seite schafft.

1. Der Content entscheidet

Die besten SEO-Maßnahmen verfehlen ihre Wirkung, wenn schlichtweg kein guter Content vorhanden ist. Wenn Interessierte auf deine Seite gelockt werden sollen, liegt es an dir, sie mit den passenden Angeboten oder Artikeln zu überzeugen. Je hilfreicher und relevanter die Inhalte, desto eher gelingt die Aufnahme in die Booklinks des Browsers. Mit etwas Glück lässt sogar der erste Kauf nicht lang auf sich warten.

2. Auf die Zielgruppe zugeschnitten

Google legt Wert auf Nutzerfreundlichkeit. Immerhin ist das Unternehmen interessiert daran, Suchende auf die richtigen Websites hinzuweisen. Wer auf eine junge und hippe Zielgruppe setzt, sollte unbedingt auf alle Endgeräte zugeschnitten sein. Mit Media Service Center LTD gelingt das responsive Design und deine Homepage erstrahlt auch auf Smartphone oder Tablets in vollem Glanz. Wenn sich die potenziellen Käufer erst umständlich durch ein unübersichtliches Menü klicken oder mehrfach auf den Zoom vertrauen müssen, ist deine Website schnell wieder geschlossen und die Konkurrenz in Augenschein genommen.

3. Eine Frage der Keywords

Wenn du neue Kunden generieren möchtest, müssen sie dich durch einfache Suchanfragen ausfindig machen. Verkaufst du beispielsweise Autoteile, gilt es, mit so vielen ähnlichen Keywords wie möglich zu ranken. Für den Laien ist das ziemlich kompliziert. Oftmals muss eine komplette Website generalüberholt werden. Grund genug, auf die fachkundige Unterstützung von Media Service Center LTD zu vertrauen. So kannst du dich weiter auf dein Kerngeschäft konzentrieren.

4. Links von seriösen Websites

Google funktioniert unter anderem auf der Basis von Empfehlungen. Bei sogenannten Backlinks geht es deshalb darum, dass dein Content auf seriösen Websites verlinkt wird. Du kannst es gern mit einem Restaurant in der Innenstadt vergleichen. Bisher hast du den Besuch vielleicht ausgespart. Doch wenn dich gleich drei Freunde auf das gute Essen hinweisen, wirst du eher früher als später selbst am Tisch sitzen.

5. Stimmt die Technik?

Kurz und knapp: Die Website deines Unternehmens muss einwandfrei funktionieren. Ist die Linkstruktur gleichmäßig und nachvollziehbar? Wie steht es um die Ladezeiten? Sind Bilder und Videos eindeutig indexiert? Abermals unterstützen dich die Experten von Media Service Center LTD dabei, Google und Co. zu meistern.

Medienagentur

Firmenkontakt

Media Service Center LTD

Peter Palko

7 Clitheroe Road

SW9 9DY London

+44 7307333729

press@mediaservice.center

https://mediaservice.center//so-landest-du-auf-der-ersten-seite-von-google

Pressekontakt

Media Service Center LTD

Peter Palko

7 Clitheroe Road

SW9 9DY London

+44 7307333729

press@mediaservice.center

https://mediaservice.center

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.