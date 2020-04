So wird Ihr Kaufverhalten beeinflusst

Momentan verbringen viele Menschen deutlich mehr Zeit Zuhause, als sie gewohnt sind. Online Shopping bietet hier eine willkommene Abwechslung. Wie im wahren Leben auch, mogelt sich dabei nicht selten das ein oder andere Produkt in den Warenkorb, das sich später als Fehlkauf herausstellt. Doch wie entscheiden wir eigentlich, was wir kaufen und was nicht?

Wer kennt es nicht – dieses eine, ungetragene Kleidungsstück, das beim letzten Schlussverkauf ein unfassbares Schnäppchen war und noch immer samt Preisetikett auf seinen ersten Auftritt wartet. Aber weshalb kaufen wir etwas, das wir eigentlich gar nicht brauchen? Ein unschlagbares Angebot, Empfehlungen von Freunden oder schlicht und einfach das Wetter – all das kann Einfluss auf das menschliche Kaufverhalten haben. Immerhin 95 Prozent aller Kaufentscheidungen werden von solchen äußeren Einflussfaktoren gesteuert und deshalb unbewusst gefällt.

Auch wenn aus wirtschaftlicher Sicht bei einer Kaufentscheidung immer der größtmögliche Nutzen im Vordergrund stehen sollte, geraten rationale Überlegungen in der Realität oft in Vergessenheit. Insbesondere dann, wenn wir mit sehr vielen, komplexen Informationen konfrontiert werden oder unter Zeitdruck stehen. So werden rund 70 Prozent aller Kaufentscheidungen erst direkt vor Ort aus dem Bauch heraus getroffen. Selbst beim Lebensmittelkauf landet daher oft mehr im Einkaufskorb als auf dem Einkaufszettel steht.

Da solche Impulskäufe gelegentlich nicht nur frustrieren, sondern auch ein Loch in den Geldbeutel reißen können, sollten sie – wann immer es geht – vermieden werden. Hierfür ist es wichtig, den Nutzen eines Produktes vor der Kaufentscheidung bewusst abzuwägen. Wird nur kurzzeitig ein spontanes Verlangen befriedigt oder lässt sich der Kauf auch darüber hinaus rechtfertigen? Außerdem kann es helfen, einen persönlichen Budgetplan aufzustellen. Ist das monatliche Budget bereits anderweitig verplant oder gar aufgebraucht, fällt es leichter, spontane Verlockungen rational zu beurteilen und ihnen zu widerstehen. So behalten Sie den Überblick über Ihre Finanzen und können gleichzeitig eine Menge Geld sparen.

Sie möchten einen Budgetplan erstellen oder benötigen Hilfe mit Ihren Finanzen? Die PSD Bank Hannover eG ist Ihr regionaler Ansprechpartner, wenn”s um Geld geht. Auch mit persönlicher Beratung per Telefon oder Video! Mehr dazu unter www.psd-hannover.de

Seit 1872! PSD Bank Hannover e.G. – Ihr Geheimtipp.

Geheim aber oho: PSD Bank Hannover! Kunden, die uns bereits entdeckt haben, sind sehr zufrieden mit uns und unseren Dienstleistungen. Das belegt auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsmagazins EURO, worin wieder zahlreiche Kundenstimmen eingeflossen sind. Zum achten Mal in Folge wurde die Gruppe der PSD Banken als “Beliebteste Regionalbank” ausgezeichnet.

Was uns seit 1872 so erfolgreich macht?

Wir sind anders als die anderen Banken: Wir, die PSD Bank Hannover, gehören zu der ältesten Direktbankengruppe Deutschlands und vereinen die Vorteile einer Direktbank mit denen einer Filialbank!

Die PSD Hannover eG ist eine beratende Direktbank für Privatkunden für die Regionen Hannover, Celle, Peine, Wolfsburg, Hildesheim, Stadthagen, Wunstorf, Soltau und Uelzen. Sie wurde vor mehr als 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung für Mitarbeiter der Post gegründet. Von den über 56.000 Kunden sind heute viele Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Ihre Aufträge werden per Telefon an 365 Tagen im Jahr entgegen. Oder sie nutzen das kostenlose Onlinebanking. Persönliche Beratungen finden im KundenCenter in Hannover-Vahrenwald oder in unserer Nanofiliale in Bückeburg statt. Anrufe werden immer persönlich beantwortet, automatische Anrufbeantwortungssysteme gibt es nicht. Der Verzicht auf ein kostenintensives Filialnetz und ein strenges Kostenmanagement im Dienste des Kunden ermöglichen es der PSD Bank, ihre Wettbewerbsvorteile in Form besonders günstiger Konditionen weiterzugeben.

Kunden der PSD Bank genießen die Vorteile einer fairen Genossenschaftsbank: Entsprechend der genossenschaftlichen Satzung werden sie mit bestmöglichen Konditionen, individuellem Service und bedarfsgerechten Angeboten gefördert. Alle Kunden und Mitglieder erhalten gleich gute Konditionen – Lockangebote mit Kleingedrucktem gibt es nicht.

Die Angebote der PSD Bank Hannover eG gehen vom flexiblen Geldanlageprodukten bis hin zu fairen Privatkrediten und Baufinanzierungen mit persönlicher Beratung und individueller Finanzierungsplanung.

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

Impressum: www.psd-hannover.de/Impressum/c413.html

Firmenkontakt

PSD Bank Hannover eG

Torsten Krieger

Jathostr. 11

30163 Hannover

0511966530

torsten.krieger@psd-hannover.de

http://www.psd-hannover.de

Pressekontakt

PSD Bank Hannover eG

Ilona Dettmering

Jathostr. 11

30163 Hannover

0511966530

unternehmenskommunikation@psd-hannover.de

http://www.psd-hannover.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.