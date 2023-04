Die perfekte Stromversorgung für Camping und Outdoor

Solartaschen und Solarkoffer werden in vielen Bereichen eingesetzt und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Egal ob im Freien, in der Stadt oder in der Industrie – sie bieten eine zuverlässige und unabhängige Stromversorgung. Doch welche Vorteile bieten sie im Detail?

Im Outdoor-Bereich sind Solartaschen und Solarkoffer vor allem beim Camping, auf dem Boot oder im Wohnmobil sehr beliebt. Hier bieten sie eine flexible Stromversorgung, die unabhängig von der Netzanbindung ist. Sie können die Solartasche oder den Solarkoffer jederzeit nach der Sonne ausrichten, um die maximale Energie zu produzieren. Im Vergleich zu fest installierten Solarmodulen auf dem Dach des Campingmobils können Sie so deutlich mehr Energie produzieren, Ihr Campingmobil einfach im Schatten parken und die Solartasche ein paar Meter entfernt in der Sonne aufstellen, um den Komfort im Camper deutlich zu erhöhen.

In der Stadt werden Solartaschen und Solarkoffer jedoch auch immer häufiger verwendet. Auf Baustellen oder in temporären Büros können sie eine zuverlässige Stromversorgung bereitstellen, ohne dass eine aufwendige Installation notwendig ist. Hierbei bietet die Solartechnologie eine umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Stromerzeugung. Immer mehr Unternehmen setzen somit auf Solarenergie, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und dabei gleichzeitig Kosten zu sparen.

Im Katastrophenfall sind Solartaschen und Solarkoffer ein wichtiger Bestandteil der Notfallausrüstung. Bei Stromausfällen können sie Ihnen dabei helfen, wichtige Geräte wie Handys, Funkgeräte oder sogar medizinische Geräte mit Strom zu versorgen. In der Vergangenheit haben Solartaschen und Solarkoffer in Katastrophengebieten wie z.B. bei Überschwemmungen oder Erdbeben bereits wichtige Hilfe geleistet.

