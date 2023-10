Somikon 6K-Actioncam DV-950.WiFi mit 2 Farbdisplays, WLAN

Dank 2 Displays hat man immer volle Kontrolle über die Action-Aufnahmen

– Ultra-scharfe 6K-Action-Videos mit 5760 x 3240 Pixeln Auflösung und Ton

– Elektronische Bildstabilisierung (EIS) für Aufnahmen ohne Verwackeln

– Auch perfekt für Selfies dank je einem Farb-Display auf Vorder- und Rückseite

– Wasserdicht bis 30 m: ideal für Unterwasser-Aufnahmen

– Großer 170°-Aufnahmewinkel sowie Zeitlupen- und Zeitraffer-Modus

– WLAN und kostenlose App für Verbindung zu Mobilgerät

Mit der 6K-Actioncam DV-950.WiFi von Somikon lassen sich Abenteuer in super-scharfen Videos und Fotos

verewigen: Man dreht extra-hochauflösende 6K-Filme mit 5760 x 3240 Pixeln sowie Ton – von der Motorrad-

Tour, der Achterbahn-Fahrt, dem Kajak-Trip u.v.m. Oder man hält alles in hochauflösenden Fotos mit bis zu

20 Megapixeln fest. Dank großem 170°-Bildwinkel bekommt man wirklich alles aufs Bild. Der elektronische

Bildstabilisator sorgt dabei für stabile Aufnahmen.

Bei Selfies immer im Bild bleiben: Dank je einem Farb-Display auf der Vorder- und Rückseite der Actioncam

hat man bei allen Aufnahmen beste Kontrolle über jede Szene.

Mit Zeitlupen- und Zeitraffer-Modus kreativ werden: Besonders rasante Szenen kann man mit bis zu 240

Bildern pro Sekunde aufnehmen. So macht man jedes Detail der Action sichtbar! Oder man nimmt im

Zeitraffer atemberaubende Sonnenuntergänge u.v.m. auf.

Perfekt auch für Unterwasser-Aufnahmen: Im Schutzgehäuse nimmt man die Action-Cam auf Tauchgänge in

bis zu 30 Metern Tiefe mit! Ideal für den nächsten Tauch-Urlaub.

Live-Bild auf dem Smartphone: Per WLAN und kostenloser App überträgt man Live, was vor der kleinen

Kamera passiert. So wird das Smartphone oder auch der Tablet-PC zum Kontrollmonitor. Natürlich überträgt

man auf Wunsch auch die Aufnahmen aufs Mobilgerät und teilt sie sofort mit Freunden und Familie.

– Extra-hochauflösende Videos: 5760 x 3240 Pixel (6K, interpoliert) bei 25 Bildern/Sek., 5120 x 2880

Pixel (5K, interpoliert) bei 30 B./Sek., 3840 x 2160 Pixel (4K) bei 60 und 30 B./Sek., 2704 x 1520 Pixel

(2,7K) bei 30 B./Sek., 1920 x 1080 (Full HD) bei 120, 60 und 30 B./Sek., 1280 x 720 Pixel (HD) bei 240 B./Sek.

– Hochauflösender CMOS-Sensor von Sony mit 8 Megapixeln

– Foto-Auflösung: 20 / 16 / 12 / 10 (interpoliert) / 8 / 5 / 3 MP

– Format Video: MOV, Foto: JPG

– Objektiv-Blende: f/2,8, Bildwinkel: 170° Weitwinkel

– Elektronischer Bildstabilisator (EIS) für Aufnahmen ohne Verwackeln

– 2 Farbdisplays: vorne mit 1,3″ / 3,3 cm Bilddiagonale, hinten mit 2,0″ / 5 cm Bilddiagonale

– WLAN für Verbindung zu Smartphone und Tablet-PC

– Kostenlose App für Android und iOS: Bildkontrolle auf Smartphone und Tablet-PC, mit Option zum

Übertragen der Aufnahmen

– Unterwasser-Gehäuse: wasserdicht bis 30 m

– Zeitlupenfunktion: 240 Bilder/Sek. bei HD-Auflösung, 120 B./Sek. bei Full-HD-Auflösung

– Zeitraffer (Time-Lapse) mit Timer

– Drama-Shot mit schneller Bildfolgen-Aufnahme: bis zu 30 Bilder

– Digitaler 8-fach-Zoom im Foto-Modus

– Loop-Aufnahme wählbar: neue Aufnahmen überschreiben alte Fotos und Videos, wenn die

Speicherkarte voll ist

– Mikrofon und Lautsprecher für Aufnahme und Wiedergabe mit Ton

– Micro-HDMI-Buchse zum Anschließen an einen Monitor

– Steckplatz für microSD(HC/XC)-Karte bis 128 GB (ab UHS-3, bitte dazu bestellen)

– Systemanforderungen: Windows 7/8/8.1/10/11, macOS, Linux

– Stromversorgung: auswechselbarer Li-Ion-Akku mit 1.050 mAh für bis zu 80 Minuten Laufzeit, lädt per

USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 60 x 41 x 30 mm, Gewicht: 49 g

– Actioncam DV-950.WiFi inklusive Akku, Unterwasser-Gehäuse, Haltrahmen, USB-Ladekabel (USB-A

auf USB-C), Halterungen und Haltebänder sowie deutscher Anleitung

– EAN: 4022107417044

Preis: 86,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5437-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5437-1306.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/9PGbsp3R3wCgy7m

