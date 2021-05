Sommerurlaub 2021: Über die Hälfte der Deutschen verreist ins Ausland

Hamburg, 18. Mai 2021.- Sinkende Inzidenzen, Lockerungen und Reiseerleichterungen in Sicht: Es scheint, dass wir doch noch einen (halbwegs) normalen Sommer erleben. Die Buchungen für Juli und August steigen. Mittlerweile plant sogar mehr als die Hälfte der deutschen Urlauber, im Juli oder August ins Ausland zu reisen. Das geht aus den neuesten Daten von Ferienhausspezialist Belvilla.de hervor, zu dem auch die Marke TUI Ferienhaus gehört.

Was sind im Sommer die gefragtesten Auslandsreiseziele? Die meisten deutschen Belvilla-Gäste bevorzugen eine Reise in ein Nachbarland: Auf Platz 1 liegen die Niederlande (18 Prozent), gefolgt von Österreich (17 Prozent). Platz 3 teilen sich Frankreich und Italien (beide jeweils 5 Prozent). Durch das anhaltende ungemütliche Wetter steigt die Sehnsucht nach Sonne – das spiegelt sich auch im Suchverhalten auf der Belvilla-Website wider: Die Anzahl der Suchanfragen für Ferienhäuser in Spanien ist in dieser Woche um 50 Prozent im Vergleich zur Vorwoche gestiegen. Für Ferienhäuser in Italien beträgt der Anstieg 33 Prozent.

Hanita van der Meer, Communication & PR Director bei Belvilla, geht davon aus, dass die Zahl der Buchungen für Ziele außerhalb Deutschlands in den kommenden Wochen noch deutlich weiter ansteigt: “Die meisten Gäste legen Wert darauf, sicher und verantwortungsbewusst zu reisen und ein Ferienhaus bietet ausreichend Möglichkeit, unter sich zu bleiben und Abstand zu anderen zu halten. Viele Menschen schätzen zudem den Vorteil, das eigene Haustier oder persönliche Spielsachen der Kinder mitbringen zu können. Zusätzlich zu den bevorstehenden Lockerungen und Urlaubsgeldauszahlungen ist die Wettervorhersage für die kommenden Tage besonders schlecht. Es ist also Zeit und Gelegenheit, ein Ferienhaus für den Sommer zu buchen, damit man etwas hat, worauf man sich freuen kann.”

Über Belvilla

In den letzten 40 Jahren haben wir die besten Ferienhäuser in Europa sorgfältig ausgewählt und verwaltet. Alle Ferienhäuser sind zu 100 % kuratiert, verwaltet, preiswert und entsprechend geschätzt: Unsere Gäste bewerten ihre Belvilla-Erfahrungen mit einer Durchschnittsnote von 8,4. Aber wir sind immer wieder innovativ, um die Menschen mit unseren Dienstleistungen und reibungsfreien Funktionen zu überraschen, wie z.B. unserem digitalen Self-Check-in, dem No-Deposit-Standard und dem 24/7-Support.

Belvilla ist Marktführer in den Benelux-Ländern und einer der führenden europäischen Anbieter von Ferienhausvermietungen. Seit 2019 ist Belvilla Teil von OYO Vacation Homes.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.belvilla.com

