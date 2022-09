Sparkassen DirektVersicherung: Gesund beginnt im Mund

Neue Zahnzusatzversicherung schützt vor hohen finanziellen Belastungen / Optimale Zahnversorgung gewährleistet / Keine altersbedingten Beitragssprünge /

Düsseldorf, September 2022. Pünktlich zum Tag der Zahngesundheit am 25. September 2022 präsentiert die Sparkassen DirektVersicherung ihr neuestes Produkt in Zusammenarbeit mit der ALTE OLDENBURGER Krankenversicherung AG: die Zahnzusatzversicherung. Für den Direktversicherer stehen die Kundinnen und Kunden an erster Stelle und in jeglicher Hinsicht auch deren Gesundheit. Mit der Zahnzusatzversicherung erweitert die Sparkassen DirektVersicherung ihr Leistungsportfolio, um einen noch umfassenderen Schutz in jeder Lebenslage zu bieten.

Trotz guter Pflege können Zahnbehandlungen notwendig werden. Je nach Eingriff werden schnell hohe Summen fällig, die die Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse überschreiten. Die private Zahnzusatzversicherung kommt dem entgegen und reduziert den Eigenanteil der Kundinnen und Kunden. Im Angebot sind die Tarife Zahnersatz und Zahnbehandlung, die je nach Bedarf auch kombiniert werden können. „Mit unserem neuen Angebot decken wir sämtliche Aspekte der Zahngesundheit ab. Wir reduzieren mit unserer neuen Versicherung den Eigenanteil für zahnärztliche und kieferorthopädische Behandlungen und das schon direkt nach Abschluss der Versicherung. Es gibt keine lästigen Wartezeiten“, betont Dr. Jürgen Cramer, Vorstand der Sparkassen DirektVersicherung. Wie bei allen Tarifen ist der Versicherungsschutz individuell auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zugeschnitten – und das alles zu einem fairen Preis.

Den Zusatz Zahnbehandlung gibt es schon ab neun Euro im Monat. Neben den allgemeinen zahnärztlichen Leistungen deckt der Tarif außerdem plastische Zahnfüllungen, Wurzelbehandlungen, chirurgische Leistungen, parodontale Behandlungen sowie kieferorthopädische Maßnahmen für Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr ab. Mit dem Tarif Zahnersatz sind Inlays, Kronen, Brücken, Prothesen, Schienen, Implantate sowie funktionsanalytische und therapeutische Leistungen inbegriffen. Für die kassenärztliche Regelversorgung werden sogar 100 Prozent erstattet und das alles schon ab 20 Euro im Monat. Der Tarif Zahnersatz deckt bis zu 80 Prozent des Kostenanteils, der Tarif Zahnbehandlung sogar bis zu 90 Prozent. Weitere Informationen zur neuen privaten Zahnzusatzversicherung unter https://www.sparkassen-direkt.de/produkte/zahnzusatzversicherung/

Die Sparkassen DirektVersicherung AG ist als Pionier der Direktversicherer seit über 25 Jahren am Markt. Ihr Motto ist das 3-S-Konzept: 1) Sparpreise, 2) Service und 3) Sicherheit. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? 1) Die günstigen Preise werden regelmäßig von unabhängigen Instituten bestätigt. 2) Freundliche, kompetente Mitarbeiter/innen beantworten alle Anfragen persönlich. Die Zufriedenheits-Quote der Versicherten liegt Jahr für Jahr bei nahezu 100 %. 3) Die Sparkassen DirektVersicherung AG gehört zur Sparkassen-Organisation, der größten deutschen Finanzdienstleistungsgruppe – und steht somit auf einer sicheren, vertrauenswürdigen Basis.

