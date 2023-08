Speed-Top – revolutionäre Containerabdeckung von Ellermann Ganderkesee

Ladungssicherung mit schnellster Containerabdeckung am Markt

Eine vollkommen neu entwickelte Ladungssicherung für offene Abrolllcontainern (DIN 30722) stellt Ellermann Ganderkesee vor. Mit Speed-Top, so der Produktname, ist die Containerabdeckung sekundenschnell geöffnet bzw. wieder geschlossen. Das System wird manuell bedient. Die abgewinkelte Hebelstange wird einfach eingesteckt und dann nach unten gedrückt. Die Hebelwirkung schwenkt die Abdeckung auf die Containerseitenwand. Der Vorgang wird an der zweiten Abdeckklappe wiederholt und schon ist der Container oben komplett geöffnet. Dabei muss der Container nicht einmal auf dem Boden stehen. Ein Container mit Speed-Top Abdeckung kann auch problemlos auf dem Transportfahrzeug bzw. einem Anhänger bedient werden. Die durchdachte Mechanik ist robust und sehr zuverlässig. Der Schließvorgang erfolgt in gleicher Arbeitsweise. Die beiden Abdeckklappen sind geöffnet wie verschlossen jeweils gesichert und verhindert so Schäden oder gar Unfälle mit Personen.

Zum Thema Arbeitssicherheit heißt es in einer Mitteilung der Fachgruppe Straßenverkehr bei der BG Verkehr dazu: „Wer nicht rauf muss fällt nicht runter.“ Waghalsige bzw. verbotene Klettertouren zur Ladungssicherung gehören damit der Vergangenheit an. Speed-Top ist damit auch ein aktiver Arbeitsschutz. Neben dem Arbeitsschutz bietet diese superschnell zu bedienende Abdeckung auch wirtschaftliche Vorteile. Container mit Speed-Top Ausstattung verkürzen die Zeit für die Ladungssicherung /-entsicherung immens, was gerade im Regionalverkehr einen entscheidenden Vorteil bietet. Im Transportzustand wird die freie Sicht des Fahrers, auch nach hinten nicht eingeschränkt.

Bei den Abmessungen bleibt das Abdecksystem innerhalb der Containerabmessungen. Lediglich im Klappvorgang benötigt Speed-Top entsprechenden Freiraum.

Der Hersteller Ellermann in Ganderkesee kombinierte dabei ein geringes Eigengewicht und eine hohe Effizienz der Ausrüstung mit einem schnellen, einfachen und sicheren Arbeitsablauf.

Das System ergänzt das Abdeck-/Ladungssicherungsprogramm des Herstellers. Ob als zweiteiliges Stahl-Schiebedach, Stahldeckel mit doppelt wirkender Hydraulikpumpe, Stahldecke mit Zahnstangengewinde oder Rollsystem, hydraulische oder elektrische Variante mit Fernbedienung, Ellermann Ganderkesee bietet für die unterschiedlichen Einsätze, ob für den Fernverkehr mit täglich wenigen bzw. nur einem Behälterwechsel oder für den lokalen Transport mit mehreren Ladevorgängen täglich, wirtschaftliche Systeme zur Abdeckung von Containern auf dem Motorwagen und dem Anhänger gleichermaßen an. „Es gibt nicht das eine Abdecksystem passend für alle Containereinsätze,“ erklärt Geschäftsführer Thomas Ellermann und ergänzt: „Wir haben deshalb diverse System im Programm, um allen Anforderungen begegnen zu können. Speed-Top ist aber eine herausragende Ergänzung. Container abdecken war noch nie so effizient, wartungsarm und sicher wie mit Speed-Top, der Zukunft der Container-Abdecksysteme.“ Zum Video hier:

https://www.youtube.com/watch?v=tUY7mRH_65U

Ellermann Ganderkese konstruiert und produziert seit über 30 Jahren Abrollcontainer und Absetzmulden, die den hohen Anforderungen des Marktes entsprechen. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden fließen ständig neue Erkenntnisse ein. Ein permanenter Verbesserungsprozess, um die Wünsche unserer Kunden zu erfüllen.

