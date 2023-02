Spiel und Spaß mit Giraffe Lindani

Mit Lindani Kids & Co. startet der neue Online-Kinderbereich der LINDA Apotheken

Giraffe Lindani, das Kindermaskottchen der Linda Apotheken, lädt ein, zum gemeinsamen Malen, Basteln, Singen und Spaß haben. Auf linda.de startet ab dem 1. März 2023 die neue Kinderrubrik für kleine Apothekenkundinnen und -kunden.

Fantasievolle Vorlagen zum Ausmalen oder originelle Ideen für die kommende Geburtstagseinladung erwarten die Kinder bei Lindani Kids & Co. Auch für Eltern bieten die kreativen Anleitungen eine neue Inspirationsquelle für den nächsten verregneten Nachmittag zu Hause. Besonders lustig wird es mit dem exklusiven Lindani Song „Zauberland“, der zum Mitsingen und Tanzen animiert.

Regelmäßiges Reinschauen lohnt sich besonders, denn jeden Monat gibt es neue Überraschungen. Mit den Lindani Coupons zum Download können sich die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern in ihrer Linda Apotheke tolle Geschenke abholen und somit auch dort wieder auf die freundliche Giraffe treffen.

Zusätzlich starten immer wieder neue Gewinnspiele – es muss nur eine Frage richtig beantwortet werden. Zum Auftakt verlost Linda unter allen richtigen Antworten zehn Kinder-Hoodies mit Lindani Motiv und eigenem Namen sowie Bundles mit gesunden und wohltuenden Kinderprodukten wie Kindertee und Badespaß.

Doch Lindani Kids & Co. bietet nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine ganz besondere Hilfe für Kinder. Im Rahmen des sozialen Engagements von Linda für den Bundesverband Kinderhospiz e. V. wird über das Oskar Sorgentelefon sowie über die Nummer gegen Kummer informiert. Dort können Kinder, aber auch Erwachsene anrufen, wenn sie Sorgen oder Ängste plagen.

Lindani ist das Kindermaskottchen von Linda. Die lustige Giraffe geht mit ihrem ständigen Begleiter Benno auf spannende Abenteuer und hält in ihren Schatztruhen in zahlreichen Linda Apotheken tolle Kinderartikel bereit. Nun wird sie in Kürze mit ihrer eigenen Rubrik auch auf linda.de starten.

