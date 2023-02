STAGIL ist ab sofort Atlassian Cloud Specialised!

Durch diese Spezialisierung setzen wir einen bedeutenden Grundstein für unsere Arbeit und freuen uns, dass unsere Leistungen und unser langjähriges Fachwissen von Atlassian ausgezeichnet werden.

Wir haben als Atlassian Platinum Enterprise Partner bereits zahlreiche Unternehmen auf ihrem Weg in das Atlassian Data Center begleitet. Jetzt haben wir auch die Atlassian Cloud Specialization Zertifizierung von Atlassian erhalten.

Wir danken den Teams unserer Kunden, von Atlassian und App-Herstellern, die gemeinsam mit unseren zertifizierten Cloud-Spezialisten von STAGIL, mit Einsatz, Wissen und Zusammenarbeit, erfolgreiche Migrationen selbst verwalteter Atlassian-Produkte in die Atlassian Cloud realisiert haben.

Was bedeutet es, ein Atlassian Cloud Specialized Partner zu sein:

Als Cloud Specialized Partner verfügen wir über umfassende Expertise, um komplexe Migrationen reibungslos durchzuführen. Wir verdienen unseren Titel, indem wir die Anforderungen in bestimmten Bereichen wie Cloud-Bewertung, benutzerdefinierte Anwendungs- und Datenmigration, vollständige End-to-End-Migration und Governance erfüllen. Dazu gehören:

Verwaltung von Migrationsprojekten, einschließlich Bereitschaftsplanung und Implementierung, von der aktiven Überwachung bis zur Ausführung.

Maßgeschneiderte Schulungen für interne Teams

Integration von Produkten für ein abgerundetes Benutzererlebnis

Anpassung von Arbeitsabläufen und Prozessen an die Arbeitsweise Ihres Unternehmens

Erleichterung der täglichen Arbeit durch Automatisierung

Anbindung der Benutzerverwaltung und Erstellung von Sicherheitsrichtlinien

Implementierung von GDPR und anderen Datenschutzrichtlinien

Wir legen den Schwerpunkt auf umfangreiche Projekte und sind daher in der Lage, selbst die komplexesten Migrationen zu unterstützen. Die Zusammenarbeit mit einem Cloud Specialized Partner bedeutet, dass Sie schnell und mit minimalen Reibungsverlusten migrieren und Ihre Cloud-Instanz sehr schnell in vollem Umfang nutzen können.

Informieren Sie sich auf unserer Website über die Vorteile einer Jira Migration in die Atlassian Cloud oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf, um von unseren qualifizierten Beratern weitere Einzelheiten zu erhalten.

Wir bieten Unternehmen viele Services und eine individuelle Lösung an und unterstützen Teams beim Gestalten der Zukunft.

