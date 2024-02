staYoung! Der neue Podcast von Nina Ruge

Dein Wegweiser zu lebenslanger Fitness und Gesundheit

Bei Spotify reinhörenHEALTHY LONGEVITY – der neue Mega-Trend. Was können wir tun, jeder von uns, um das Leben möglichst lange fit und gesund genießen zu können?

Nina Ruge bietet zu diesem brandaktuellen Thema eine Informationsplattform der Orientierung. In ihrem Podcast staYoung! informiert sie über das gesamte Spektrum der Longevity-Themen, die für den interessierten Laien von Bedeutung sind.

Wie kann man das wahre Alter meines Körpers messen? Welche Wearables, welche Blutwerte, welche Tests meiner Darmflora, welche genetischen Tests geben seriös Aufschluss über meinen Alterungsprozess?

Welche Nahrungsergänzungsmittel könnten hilfreich sein beim Älterwerden, welche Ernährung ist nachweislich empfehlenswert, und was kann man tun, um den gefürchteten Muskelschwund zu verhindern? Welche Rolle spielt der Tiefschlaf für mein gesundes, langes Leben – was bringt Eisbaden, und was ist mit chronischem Stress – macht der alt?

Nina Ruge trägt als studierte Biologin die neuesten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung zusammen: In ihrem Podcast staYoung! entwickelt sie im Gespräch mit renommierten Experten des In- und Auslands einen breiten Orientierungsrahmen der seriösen HEALTHY LONGEVITY-Diagnostik und Therapie. Wer verstehen möchte, was im Körper beim Altern geschieht – und was jeder von uns tun kann, um diesen Prozess zu verlangsamen, ja, vielleicht umzukehren…findet bei staYoung! hochspannende Erklärung, Anleitung und Empfehlung.

staYoung! startet am Freitag, 9. Februar 2024 mit der sensiblen Frage: „Hormonersatztherapie: Jungbrunnen für die Frau – oder Krebsgefahr?“ Nina Ruges Gesprächspartner Dr. JÖRG PUCHTA ist erfahrener Endokrinologe am Hormonzentrum an der Oper in München und an vorderster Front der Wissenschaft informiert. Ein weiterer Podcast zu diesem Thema mit dem renommierten Endokrinologen Prof. JOHANNES HUBER, Wien, wird folgen.

Verpassen Sie nicht die weiteren Folgen zu staYoung: https://open.spotify.com/show/0iqqRlExC9vTovYJejxNlI

Sie möchten sich ein Bild zu den Experten machen? Kein Problem! Bei Youtube können Sie die gesamte Folge als Videopodcast anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=YE610ChztPQ

„Longevity-Ernährung“ mit dem Ernährungswissenschaftler Prof. ANDREAS MICHALSEN (Charite Berlin) oder „NR und NMN – Nahrungsergänzungsmittel der neuen Generation“ mit Prof. LENHARD RUDOLPH (Leibniz Institute of Aging Jena) und, und, und.

Du findest staYoung! auf Spotify, iTunes und bei vielen weiteren Anbietern. Hör“ einfach rein!

Kontakt: kirstin@stayoung.de

staYoung Media GmbH, Kiebitzstraße 7 B, 85586 Poing

Nina Ruge ist heute schwerpunktmäßig als Autorin tätig, u.a. als Fachautorin für die „Zellbiologie des Alterns“. Zu diesem Thema erschien 2020 des Grundlagenbuch „Altern wird heilbar. Jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen“.

2021 erschien ihr zweites Werk: „Verjüngung ist möglich. Wissenschaftlich erforscht – was wirklich hilft“. 2022 folgte „Das Verjüngungskochbuch. 60 Rezepte für gesunde Langlebigkeit – auf dem neuesten Stand der Forschung“.

2023 erschien „Der Verjüngungsplan – Die Experten-Hitliste der 100 gehaltvollsten Gemüse für ein langes Leben“ (alle Titel Graefe+Unzer).

Alle vier Bücher zur Healthy Longevity-Thematik erklommen die SPIEGEL-Bestseller-Liste.

staYoung Media GmbH ist eine Firma von Nina Ruge zum Thema Healthy Longevity. Dessen Ziel ist es, die neusten Kenntnisse der wissenschaftlichen Forschung einfach darzustellen und neutral die Vor- und Nachteile zu beleuchten.

Kontakt

stayoung Media GmbH

Kirstin Dreimann

Kiebitzstraße 7b

85586 Poing

089 960 117 929



https://nina-ruge.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.