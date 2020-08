Stiefkind des Autos im neuen Outfit

Alles schick beim Auto – bis auf den Kofferraum. Er ist das Stiefkind vieler Autos, Heimat vom Hund, schmutzigen Wanderschuhen, Werkzeug und mehr. Mit der exklusiven CARTSTYLER Kofferraumschutzmatte gibt es jetzt das angepasste, pflegeleichte Outfit für jeden Kofferraum.

Kofferraum auskleiden – maßgeschneiderte Matten nach Autotyp

Für jedes Auto vom VW über den BMW, Mercedes, Audi, Opel oder Tesla bietet FFZ-Parts im eigenen Online Shop passgerechte Kofferraummatten an. Die Matten kleiden nicht nur den Boden, sondern ringsum den gesamten Kofferraum, einschließlich Dach, zentimetergenau aus. Gefertigt sind die eleganten Matten aus hochwertigem Kunstleder, das sich nur durch die Pflegeleichtigkeit vom Echtleder unterscheidet. Mit einer robusten Polsterung versehen und schick im Karomuster versteppt bieten die Kofferraumverkleidungen eine elegante Ausstattung für den oft so stiefmütterlich behandelten Stauraum im Auto. Die maßgeschneiderten Matten je nach Autohersteller und Autotyp lassen sich einfach in den Kofferraum einpassen und schmiegen sich perfekt in jeden Winkel. Die exakte Anpassung schließt auch aus, dass die Auskleidungen bei Belastungen verrutschen und sich verziehen können. Gereinigt sind die hübschen Matten einfach und schnell mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und einem schonenden Reinigungsmittel. Ob der langhaarige Hund im Kofferraum liegt, diverse Wanderzubehör transportiert wird oder schmutzige Werkzeuge, im Nu ist jeder Kofferraum anschließend wieder blitzblank, sieht edel und gepflegt aus.

Verschiedene Farben – tolle Qualität

Die exklusive Kofferraumschutzmatte CARSTYLER gibt – je nach Automarke – in verschiedenen schicken Farben. Herstellt werden sie z.B. in Leder Schwarz, Braun, mit Faden Rot, Schwarz oder Beige. Qualität ist für den Hersteller von exquisitem Autozubehör Trumpf. Jede Matte ist erstklassig verarbeitet und mit reißfesten, robusten Garnen eng versteppt. Daher ist diese Ausstattung für den Kofferraum eine Investition für sehr viele Jahre. Wer sein Auto nicht bis ins Oldtimeralter fahren möchte, wird es wahrscheinlich noch mit der ersten CARSTYLER Ledermatte verkaufen können. Bekanntlich sorgen solche Extras für einen besseren Preis. Mit diversem schickem Zubehör hat der Hersteller übrigens noch viele weitere Innovationen fürs Auto zu bieten. Ein Blick in den Online Shop lohnt sich.

Online bestellt – schnell geliefert

Für Kofferraummatten, die im Lager vorrätig sind, bietet der Verkäufer den Kunden die extra schnelle Lieferung innerhalb von nur 24 Stunden. Bestellt werden die dekorativen, praktischen Matten einfach online. Das Problem des schmuddeligen Kofferraums im sonst erstklassig gepflegten und geputzten Auto ist damit endgültig vom Tisch. Kein mühseliges Scheuern und Bürsten mehr mit nur mäßigem Erfolg. Jetzt kann ein Mitfahrer auch unbesorgt sein Gepäck in den sauberen, schön verkleideten Kofferraum legen. Was bis jetzt eher das Stiefkind vom Auto war, ist mit der CARSTYLER Kofferraumschutzmatte nun sogar ein echter Hingucker geworden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ffz-parts-shop.de/exclusive-matten.

FFZ – das Kürzel steht für hochwertiges, exklusives Interieur fürs Auto. Maßgeschneidert für den Kofferraum der verschiedensten Automarken und Autotypen fertigt FFZ jetzt für den europäischen Markt attraktive, hochwertige Kofferrauschutzmatten. Mit dem Produkt CARSTYLER Kofferraummatte bringt das Unternehmen eine pflegeleichte, sehr robuste und herausragend elegante Auskleidung für den kompletten Kofferraum auf den Markt. Gefertigt aus langlebigem, robustem Kunstleder, schön gepolstert und stabil versteppt bieten die Ledermatten ein besonders dekoratives Bild. Der entscheidende Vorteil ist die haargenaue Anpassung an die Kofferräume je nach Autotyp. Von Volvo bis Porsche hat FFZ bereits für sehr viele Autotypen Ledermatten im Angebot. Die Palette soll jedoch noch erheblich erweitert werden. Auch Sonderanfertigungen können beim Hersteller bestellt werden. Ausgekleidet wird der Kofferraum nach Maß vom Boden bis zum Dach lückenlos. Nicht nur Hundebesitzer wissen die komfortablen Kofferraummatten zu schätzen. Das Kunstleder lässt sich schnell und hygienisch im Nu reinigen. Die perfekt passende Kofferraummatte trifft für viele Autofahrer ins Schwarze, denn oft lässt gerade der Kofferraum nach längerer Nutzung zu wünschen übrig. Das Unternehmen bietet noch viel weitere stylische Autoausstattungen an. Dazu zählen z.B. verschiedene Blenden, Armlehnen Überzüge oder schicke Zierleisten fürs Armaturenbrett. An tollen Ideen für anspruchsvolles Auto-Interieur und Exterieur mangelt es dem Unternehmen nicht.

Kontakt

FFZ Parts GmbH

Mehdin Feta

Bergstrasse 54

89177 Ballendorf

073409678992

073409678807

service@ffz-parts.de

http://www.ffz-parts-shop.de