Suchhundestaffel etabliert

Nun ein eingetragener Verein in Vellmar.

Tätigkeit, Kommunikation und das Erscheinungsbild gegenüber Mitgliedern und der Öffentlichkeit im Einklang, sind die Säulen auf die sich die Suchhundestaffel gründet.

Seit Juni 2021 verstärkt die Suchhundestaffel Kassel den Fachbereich Rettungshunde im Allgemeinen Rettungsverband Niedersachsen Süd e.V. und unterstützt damit die Einsatzbereiche der ARV Staffeln in Hessen.

Dazu hat sich eine Gruppe zusammengefunden, die sich auf die Ausbildung von einsatzfähigen Personenspürhunden (Mantrailer) spezialisiert. „Mantrailing ist das Folgen der Geruchsspur einer Person.“

Mit dem Angebot leistet die ARV Suchhundestaffel Kassel, deren Leitung Carmen Löwe übernommen hat, einen weiteren Beitrag im nordhessischen Rettungswesen.

Die Arbeit in einem gut funktionierenden Team war den Staffelmitgliedern von Anfang an Wichtig.

Mit sieben Mensch-Hund Teams

arbeitete man in den folgenden Monaten an der Ausbildung von Mensch und Hund mit dem Ziel:

„Mit Hilfe der Suchhundevermisste Menschenschnell und effizient aus Notsituationen zu Retten“

Um die verantwortungsvolle Aufgabeeines Rettungshundeteams zu erfüllen,legen wir Wert auf Grundsätze und einem Selbstverständnis, so die Staffelleiterin Carmen Löwe. Es ist die Basis für die Frage, warum, was und wie wir etwas tun bzw. nicht tun.

Unterstützt wurde die Staffel in allen verwaltungungstechnischen Fragen durch den Allgemeinen Rettungsverband Niedersachsen-Süd e. V. und im Fachbereiche der Rettunghaundearbeit, durch die Fachberaterin der ARV Rettungshundestaffeln, Christine Zapletal (rhs-hessen-ost.de).

In 2022 wuchs der Wunsch der Staffelmitglieder selbständig und eigenverantwortlich zu werden und am 30.08.2022 wurde die Vereinsgründung in einer Gründerversammlung beschlossen. Kurz vor Jahresende war es dann soweit, alle Dokumente zur Eintragung im Vereinsregister und der Gemeinnützigkeit lagen den Vorständen Carmen Löwe und Martina Lindemann im neuen Vereinssitz in Vellmar vor.

Als Kooperationspartner werden der Allgemeine Rettungsverband Niedersachsen-Süd e. V. und die Suchhundestaffel weiterhin zusammen arbeiten. Das besondere an dieser Gemeinschaft ist ua. die Nähe zur ARV Dienststelle Kassel, gemeinsame Projekte wie z. B. Kurse in Erste Hilfe oder die nötigen Theoriestundenden der Staffel lassen sich im hauseigenem Schulungsraum schnell und effizient erarbeiten.

Seit dem 13.04.2023 ist die Suchhundestaffel Kassel mit ihrem ersten Mensch-Hundteam ein geprüftes und von der hessischen Polizei gesichtetes Rettungshundeteam und wird zur Vermisstensuche von der Polizei alarmiert.

Die Einsätze der Suchhundestaffel sind ehrenamtlich und kostenfrei.

Weitere Teams bereiten sich derzeit auf ihre Prüfungen in diesem Jahr vor. Informationen der Suchhundestaffel Kassel e. V., wie Sie Spenden oder Fördermitglied werden können,finden Sie auf der Webseite

www.arv-suchhundestaffel.de

Die Suchhundestaffel Kassel e.V. ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit qualifizierten und regelmäßig überprüften Rettungshundeteams bei der Suche nach vermissten Personen, Hilfestellung zu leisten.

Kontakt

Suchhundestaffel Kassel e. V.

Carmen Löwe

Sylter Straße 8

34246 Vellmar

017657974302



https://arv-suchhundestaffel.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.