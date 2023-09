SUKHISHVILI – Die Showsensation aus Georgien startet im Oktober mit neuer Tournee

Rhythmus – Musik – Tanz. Freunden des georgischen Tanzes und allen, die diese aufregende Kunstform entdecken wollen, steht ein heißer Herbst bevor, denn das georgische Nationalballett SUKHISHVILI geht wieder auf Tour und gastiert dabei auch in Deutschland. Rund 100 Tänzer und Musiker sorgen dabei für eine einmalige Show.

Georgien, ein Staat in Osteuropa, an der südöstlichen Küste des Schwarzen Meeres gelegen, hat eine lange Geschichte und Tradition bei der auch Musik und Tanz eine wichtige Rolle spielen. So wurde das Georgische Nationaltheater bereits 1791 in Tiflis gegründet. Das Georgische Nationalballett „Sukhishvili“, benannt nach seinem Gründer, wurde 1945 von Iliko Sukhishvili und Nino Ramishvili gegründet, die nicht nur auf der Bühne, sondern auch im Leben Partner wurden.

Nach der Gründung des Ensembles wurden Nino und Iliko Choreografen und Solisten ihres eigenen Balletts. Das Paar hat das Ensemble in der ganzen Welt bekannt gemacht. Dank ihrer sorgfältigen Arbeit ist der Name Sukhishvili bis heute zu einem Symbol für Virtuosität, Kompetenz und großes Talent geworden. Während der gesamten Zeit wurde das Ensemble von den Nachkommen der Sukhishvili-Dynastie geleitet, wodurch es möglich war, die Traditionen, Choreographie und Authentizität des berühmten georgischen Balletts zu bewahren.

+++ 100 Tänzer und Musiker sorgen für eine atemberaubende Show +++

Bereits in den ersten Monaten seines Bestehens führte Sukhishvili eine echte Reform des georgischen Tanzes durch, wobei er nicht nur von den Prinzipien des klassischen Balletts, sondern auch von denen des modernen Balletts ausging. Jeder Tanz ist eine erstaunliche Geschichte, die auf der Bühne verkörpert wird. Bevor sie mit der Arbeit am Programm des Georgischen Nationalballetts „Sukhishvili“ beginnen, lernen die Tänzer von klein auf die Kunst des klassischen Balletts, des zeitgenössischen Tanzes und müssen, wie jeder andere Künstler auch, die Gewichtsnormen einhalten, um virtuose Sprünge zu vollführen und sanft auf der Bühne zu landen.

+++ Tapferkeit, Mut, Sinnlichkeit und Stolz im Zwiegespräch mit den Tanz +++

Im Solo, als Paar und in der Gruppe gehorcht jeder Tänzer den Anforderungen der Botschaft und ihres Ausdrucks im Tanz. Gleichzeitig verliert keiner von ihnen seine Individualität, denn einige Tänze beinhalten einen Wettstreit in Kraft, Beweglichkeit, Sprunghöhe und riskanten Schritten zwischen den Darstellern.

Die Rolle der Tänzerinnen ist Charme und Anmut, wobei sich jede Emotion und jedes Gefühl in einer speziellen Bewegung widerspiegelt. Sanft und ruhig, mit kleinen Schritten, scheinen sie über die Bühne zu gleiten oder gar zu schweben.Die Funken der Schwerter in den Händen der „Sukhishvili“-Tänzer, die blitzschnell über die Bühne fliegen, und die scharfen Dolche, die sich schnell in die Oberfläche der Bühne graben – hier ist alles echt; brennende Leidenschaft, mutige Energie, beeindruckende Sprünge und Pirouetten, unglaubliche Geschwindigkeit und Stärke.

Die gefährlichen Tänze der georgischen Männer verblüffen durch ihre Choreografie, wirbelnde Drehungen in der Luft und auf dem Boden, schwindelerregende Sprünge, die die Bühne mit dynamischer Energie füllen. Die Männer tanzen mit erstaunlicher Präzision und die Frauen bewegen sich mit der harmonischen Anmut von Engeln. Die Vereinigung von Tapferkeit und Anmut macht das Programm der Show absolut unvergesslich und anders als alle anderen.

+++ Männer auf Zehenspitzen +++

Das Markenzeichen von „Sukhishvili“ ist der berühmte Männertanz, der auf den Zehenspitzen getanzt wird. Sie sind die einzigen Männer der Welt, die in weichen Lederstiefeln auf den Zehenspitzen tanzen – die höchste Kunstfertigkeit, die sie bereits im Alter von fünf Jahren zu erlernen beginnen und ihr Leben lang perfektionieren. Übrigens enthält diese Choreografie auch ein Element der Verführung, denn in Georgien glaubte man lange Zeit, dass es inakzeptabel sei, vor einer schönen Frau zu knien, aber auf den Zehenspitzen zu stehen ist schick und bezaubernd.

+++ Weltbühnen und berühmte Bewunderer +++

Zu den Bewunderern des Georgischen Nationalballetts „Sukhishvili“ gehören die Namen von John Fitzgerald Kennedy, Fidel Castro, Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi, Pele, Frank Sinatra, Jean Gabin, Brigitte Bardot, Walt Disney, Charlie Chaplin, Mikhail Baryshnikov, Keira Knightley, Sting und vielen anderen.

Nach der nationalen Anerkennung kam der weltweite Erfolg, der bis heute anhält. In den vielen Jahren ihres Bestehens trat die Gruppe auf den renommiertesten Bühnen in Deutschland, Österreich, Frankreich, der Schweiz, Großbritannien, Rumänien, Bulgarien, der Tschechischen Republik, Polen, den USA, China und anderen Ländern auf. Seine Aufführungen wurden zweimal als Beste Broadway-Show anerkannt und in Australien als „achtes Weltwunder“ bezeichnet.

Jahrhundert in Europa sowie weltberühmte Konzerthäuser, darunter die Royal Albert Hall und Covent Garden in London, das Palais des Congres in Paris, das Teatro Zarzuela in Madrid und das Liceo Grand Thetre in Barcelona, das Bolschoi-Theater in Moskau, die Warschauer Oper, die Wiener Concert Hall, die Metropolitan Opera und der Madison Square Garden in New York.

„Sukhishvili“ wurde zum einzigen Volkstanzensemble, das das Recht erhielt, auf der berühmten Bühne der Scala in Mailand aufzutreten. Der Auftritt war eine Sensation und stellte einen Weltrekord auf, der im Guinness-Buch der Rekorde verzeichnet ist. Der Vorhang des Theaters wurde 14 Mal gehoben, womit der bisherige Rekord von Enrico Caruso gebrochen wurde, als der Vorhang 11 Mal gehoben wurde.

+++ Tourdaten 2023: +++

Deutschland:

Montag, 30. Oktober

Berlin – Theater am Potsdamer Platz

Dienstag, 31. Oktober

Magdeburg – AMO Kulturhaus

Donnerstag, 2. November

Bremen – Metropol Theater

Freitag, 3. November

Hannover – Theater am Aegi

Montag, 6. November

Hamburg – Stage Theater im Hafen

Dienstag, 7. November

Duisburg – Theater am Marientor

Mittwoch, 8. November

Köln – Tanzbrunnen

Donnerstag, 9. November

Bonn – Brückenforum

Sonntag, 12 November

Frankfurt a. M. – Jahrhunderthalle

Montag, 13 November

Stuttgart – Stage Apollo Theater

Montag, 20 November

Nürnberg – Meistersingerhalle

Dienstag, 21 November

Karlsruhe – Konzerthaus

Schweiz:

Dienstag, 14 November

Genf – Thetre du Leman

Tickets:

Links zu allen VVK Stellen der SUKHISHVILI Shows finden Sie hier:

https://www.sukhishvili.net/de/tour

Weitere Informationen:

https://www.sukhishvili.net/de

Pressestimmen:

The Washington Post, USA

„Versuchen Sie, zu springen, sich in die Luft zu hocken, dann auf die Knie zu gehen und wieder zu springen, um von vorne zu beginnen! Drehen Sie sich in weichen Stiefeln so schnell auf den Zehenspitzen, dass niemand Ihr Gesicht sehen kann. Drehen Sie sich auf den Knien um den gesamten Bühnenrand. Bezaubern Sie schöne Damen, die ruhig und kokett Ihren gewagten Tanz beobachten, dessen Ziel es ist, ihre Gunst zu gewinnen“. “ … zweifellos … gibt es keine bessere professionelle Volkstanzgruppe auf der Welt“.

Corriere de la Sera, Italien

“ Niemand hat jemals einen solchen Triumph in der Scala erlebt „.

The New York Times, USA

„Das Nationalballett von Georgien … erinnert daran, dass es einen Platz für große Kunst im Umgang mit nationalen Traditionen gibt. Die Kompanie hat eine klassische Sensibilität, einen Sinn für Ordnung und Harmonie“.

Republique, Frankreich

„Eine triumphale Aufführung des Georgischen Nationalballetts. Atemberaubende Technik, Eleganz, Geschmack, einfallsreiche Regie“.

Daily Mirror, Australien

„Die größten Tänzer der Welt. Die georgischen Tänzer fliegen. Es gibt ein Gewitter auf der Bühne“!

DYNASTIE:

I. Generation der Gründer, von 1945 bis 1985

Iliko Sukhishvili und Nino Ramishvili, Ehemann und Ehefrau.

II. Generation von Führungskräften, von 1985 bis 2000

Tengiz Sukhishvili und Inga Tevzadze, Sohn der Gründer und Ehefrau.

III. Generation von Führungskräften, 2000 bis heute

Nino und Iliko Sukhishvili, Enkelkinder der Gründer, Schwester und Bruder

Weitere Informationen unter: https://www.sukhishvili.net/de

