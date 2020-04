Supply-Chain-Expertise: Schwartz PR gewinnt Shippeo als neuen Kunden

München, 23. April 2020 – Die Münchner PR-Agentur Schwartz Public Relations übernimmt ab sofort die Kommunikation für Shippeo. Das französische Unternehmen mit Hauptsitz in Paris bietet Geschäftskunden Echtzeit-Transparenz für Lieferketten und ist in diesem Segment europaweit führend. Schwartz PR hat die Aufgabe, die Bekanntheit im für Shippeo wichtigen deutschsprachigen Markt zu steigern und die Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Vertikalmärkten zu kommunizieren. Dafür spricht die Agentur Medien in den Schlüsselindustrien Logistik, produzierendes Gewerbe, Handel/ Konsumgüter und Baugewerbe an.

Shippeo hat kürzlich eine Serie-B-Finanzierung über 20 Millionen Euro abgeschlossen und ist eines der am schnellsten wachsenden Start-ups in Europa. Dank der von Shippeo selbst entwickelten Algorithmen können Kunden mit einer Genauigkeit von rund 95 Prozent voraussagen, wann Schiffs- oder LKW-Lieferungen am Ziel eintreffen. So lassen sich lange Standzeiten von LKW vermeiden, was zu schnellerer Warenabfertigung führt, die Gesamtkosten senkt und Ausfallstrafen wegen verzögerter Lieferzeiten signifikant verringert. Kunden von Shippeo sind unter anderem Eckes-Granini, Carrefour, Decathlon, Schneider Electric oder 4Flow.

“Schwartz PR hat die Supply-Chain-Expertise und die Medienkontakte, die wir benötigen, um unsere Bekanntheit im deutschsprachigen Raum zu steigern”, sagt Celine Bonniot, Senior Marketing Manager bei Shippeo. “Diese Erfahrung und der persönliche Beratungsansatz haben uns sofort überzeugt.”

Schwartz Public Relations hat seinen Schwerpunkt in der Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und internationale Unternehmen aus dem Technologie- und dem Dienstleistungssektor und gehört in diesem Segment zu den führenden Agenturen in Deutschland. Die Agentur bietet ihren Kunden die gesamte Bandbreite der Unternehmenskommunikation – von Corporate Communications, Social Media und Produkt-PR über interne Kommunikation und Krisenkommunikation bis hin zu Web-Content-Erstellung und Corporate Publishing. Schwartz Public Relations wurde 1994 von Christoph Schwartz in München gegründet und ist exklusiver DACH-Partner des internationalen PR-Netzwerkes Eurocom Worldwide ( www.eurocompr.com). 2016, 2017 und 2019 wurde Schwartz PR von den Sabre Awards als bester Agentur-Arbeitgeber in Continental Europe ausgezeichnet.

