Syka-Soft und die DOCBOX® setzen neue Maßstäbe im Dokumenten-Management

Die langjährige Partnerschaft zwischen Syka-Soft und der DOCBOX® hat einen neuen Höhepunkt erreicht, der das Dokumenten-Management für Handwerksbetriebe weiter verbessern wird. Seit dem Rollout der Version 7 der DOCBOX® im Frühsommer 2023 haben beide Unternehmen ihre Kräfte weiter gebündelt, um ihren Kunden einen noch umfassenderen Funktionsumfang und eine nahtlose Integration zu bieten. Die Kooperation zwischen Syka-Soft und DOCBOX® besteht bereits seit über sieben Jahren und hat sich in dieser Zeit als Erfolgsmodell erwiesen. Mit der aktuellen Version 7 der DOCBOX® setzen die beiden Unternehmen neue Standards in Sachen Effizienz und Benutzerfreundlichkeit im Dokumenten-Management.

Die DOCBOX®-Version 7 ermöglicht Syka-Soft nun, den vollen Funktionsumfang und alle Module der DOCBOX® in seine Branchensoftware zu integrieren. Diese nahtlose Integration erfolgt über eine RestAPI-Schnittstelle, die eine reibungslose Kommunikation zwischen den beiden Software-Anwendungen ermöglicht.

Eine der herausragenden Funktionen dieser Kooperation ist die voll automatisierte Archivierung von Syka-Soft-Dokumenten in der DOCBOX®-Ordnerstruktur. Diese automatische Archivierung spart nicht nur Zeit, sondern auch wertvolle Ressourcen für die aktuell etwa 200 Betriebe, die bereits von den Synergieeffekten zwischen Syka-Soft und der DOCBOX® profitieren. Gleichzeitig erfolgt die Meldung der Dokumenten-ID von der DOCBOX® an die Syka-Soft-Branchensoftware. Dieser Prozess beschleunigt Geschäftsprozesse erheblich und ermöglicht eine effizientere Verwaltung von Dokumenten.

Partner des Handwerks: Syka-Soft

Syka-Soft ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner für Handwerksbetriebe, v. a. aus dem Bereich Sanitär-Heizung-Klima (SHK), und bietet eine umfassende Branchensoftware, die sämtliche kaufmännischen Arbeitsabläufe abdeckt. Von der Auftragsbearbeitung über Kalkulation und Kundendienst-Organisation bis hin zur Planung, Ausführung, Abrechnung und Auswertung: Syka-Soft unterstützt Unternehmer bei ihren täglichen Routinearbeiten. Mit Syka-Soft verwalten Betriebe komfortabel ihre Stammdaten. Eine leistungsstarke Projektabwicklung sowie eine flexible Kalkulation garantieren effiziente Arbeitsprozesse. Syka-Soft unterstützt bei der Organisation des Kundendienstes – ob im Büro oder unterwegs. Zahlungsverkehr und Finanzen haben Unternehmen mit Syka-Soft immer im Blick. Zahlreiche Zusatzmodule machen Syka-Soft flexibel und für die Anforderungen des Kunden erweiterbar.

DMS: Über 25.000 Anwender vertrauen der DOCBOX®

Die DOCBOX® aus dem Hause aktivweb ist die bewährte Dokumenten-Management-Software, auf die über 25.000 Anwender vertrauen. Mit dem Rollout der Version 7 eröffnet die DOCBOX® eine neue Ära des kundenzentrierten und anwenderfreundlichen Dokumentenmanagements. Zu den Highlights gehören das einfache und effiziente Verwalten von Dokumenten, das Erstellen von Suchanfragen, das Arbeiten mit dem beliebten Workflow-Designer sowie die Möglichkeit, Dokumente gezielt für bestimmte Benutzergruppen freizugeben. Die Einführung der DOCBOX®-Cloud-Version 7 markiert einen weiteren Meilenstein in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Unternehmen. Sie ermöglicht es, effizienter und flexibler zu arbeiten, während gleichzeitig höchste Standards in Bezug auf Datensicherheit und Datenschutz gewährleistet sind.

Synergien: Kunden profitieren

Die Partnerschaft zwischen Syka-Soft und der DOCBOX® zeigt, wie Synergien zwischen Unternehmen dazu beitragen können, die Arbeitsabläufe für ihre Kunden zu optimieren und die Effizienz zu steigern. Diese erfolgreiche Kooperation wird auch in Zukunft wegweisende Lösungen für Handwerksbetriebe bieten.

Über Syka-Soft GmbH und Co KG, Würzburg:

Das Softwarehaus ist spezialisiert auf die Branche SHK (Sanitär, Heizung, Klima), Kälte, Elektro, Anlagebau sowie den technischen Kundendienst. Seit über 40 Jahre ist Syka-Soft führend am Markt: Entwicklung, Service und Vertrieb aus einer Hand.

In dieser Pressemitteilung findet aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei Berufsbezeichnungen und / oder Adressierungen meistens die männliche Form Verwendung. Es sind dennoch alle sozialen Geschlechter ausdrücklich gemeint, sofern kontextuell nicht anders gekennzeichnet.

Über aktivweb System- und Datentechnik GmbH:

aktivweb ist Lösungslieferant kaufmännischer Geschäftsprozesse, digitaler Aktenlösungen, sowie CMS-Systeme und Webanwendungen. Mit ihrem Softwareprodukt DOCBOX® und über 100 autorisierten Vertriebspartnern zählt aktivweb System- und Datentechnik zu den führenden Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen auf dem nationalen Wachstumsmarkt für Archivierungs- und Dokumenten-Management-Systemen (DMS). Die Bestandskunden kommen nahezu aus allen Branchen und allen Größenordnungen – von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzelunternehmen.

Firmenkontakt

aktivweb System- und Datentechnik GmbH

Uwe Weikl

Arberseestr. 3

94249 Bodenmais

09924-943240



http://www.docbox.eu

Pressekontakt

Dr. Stephen Hahn Kommunikation

Stephen Hahn

Ilzleite 68

94034 Passau

015121231962



http://www.stephenhahn.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.