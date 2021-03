TARGOBANK als Top Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet

Arbeitgebersiegel mit einem “sehr gut” vergeben

Die TARGOBANK wurde vom DIQP (Deutsches Institut für Qualitätsstandards und -prüfung e.V.) mit dem DIQP Gütesiegel für die berufliche Ausbildung und dem Titel “Top Ausbildungsbetrieb (DIQP)” ausgezeichnet.

Im Rahmen der Zertifizierung wurden die Auszubildenden zu einer unabhängigen Auszubildendenbefragung eingeladen und konnten so die TARGOBANK bewerten. Dabei ging es neben der Zufriedenheit mit der Ausbildung und der Weiterempfehlung der TARGOBANK als Ausbildungsbetrieb auch um verschiedene Teilbereiche, wie zum Beispiel den Praxisbezug in der Ausbildung.

Außerdem wurden die Leistungen des Ausbildungsbetriebes durch die unabhängige Zertifizierungsgesellschaft SQC-QualityCert bewertet. Im Ergebnis wurde die TARGOBANK mit der Bewertung “sehr gut” als Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) ausgezeichnet.

Der Geschäftsführer der SQC-QualityCert, Oliver Scharfenberg sagt, “die Befragung hat ganz klar gezeigt, dass die Auszubildenden von der TARGOBANK als Ausbildungsbetrieb überzeugt sind. Wir gratulieren dem gesamten Team zu diesem sehr guten Ergebnis und der Auszeichnung als Top Ausbildungsbetrieb (DIQP)”.

Im Dschungel der zahlreichen Gütesiegel für Ausbildungsbetriebe ist es für Bewerber nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Das unabhängige Verbraucherportal Label-online.de bewertet verschiedene Labels in den Bereichen Anspruch, Unabhängigkeit, Kontrolle und Transparenz. Ein Label kann dort maximal 12 Punkte erhalten, was dann mit der Bewertung als “besonders empfehlenswert” verbunden ist. Diese 12 Punkte Bewertung hat auch das Gütesiegel für die berufliche Ausbildung Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) erhalten.

Bei einer Zertifizierung zum Top Ausbildungsbetrieb (DIQP) erhält das Unternehmen nicht nur eine Siegelgrafik, sondern profitiert von weiteren Erkenntnissen, die sich während des Zertifizierungsprozesses ergeben. Dazu zählt insbesondere das Ergebnis der unabhängigen und externen Befragung. Außerdem kommuniziert das Unternehmen durch die Befragung seine Wertschätzung gegenüber den Auszubildenden.

Die TARGOBANK verfügt über 7500 Mitarbeiter und hat mehr als 90 Jahre Erfahrung auf dem deutschen Bankenmarkt. Sie betreut fast vier Millionen Privat-, Geschäfts- und Firmenkunden und verfügt über 330 Filialen.

SQC-QualityCert engagiert sich selbst im Umweltschutz und im Bereich Bildung, was den vergebenen Zertifizierungen und Arbeitgebersiegeln weitere Glaubwürdigkeit verleiht. Zudem ist SQC-QualityCert in der Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) Mitglied. Zahlreiche SQC-QualityCert Zertifizierungen wie auch zahlreiche Arbeitgebersiegel wurden von Label-online.de als “besonders empfehlenswert” deklariert. Interessiert sich ein Unternehmen für eine Zertifizierung, so kann es sich in einem unverbindlichen Erstgespräch mit SQC-QualityCert über mögliche Siegel informieren und Details zum Zertifizierungsablauf erfahren. SQC-QualityCert ist Mitglied in der DGFP – Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. und engagiert sich zudem in den Bereichen Bildung und Umweltschutz. SQC-QualityCert arbeitet zudem als klimaneutrales Unternehmen.

Firmenkontakt

SQC-QualityCert UG (haftungsbeschränkt)

Oliver Scharfenberg

Langobardenstraße 10b

15834 Rangsdorf

033708355050

anfrage@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Pressekontakt

SQC-QualityCert UG (haftungsbeschränkt)

Oliver Scharfenberg

Langobardenstraße 10b

15834 Rangsdorf

033708355050

oliver.scharfenberg@sqc-cert.de

https://www.sqc-cert.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.