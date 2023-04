TBS Schweiz präsentiert die fortschrittliche biometrische Gesichtserkennungslösung 3D FLASH+

Das Schweizer Unternehmen TBS – Touchless Biometric Systems – hat kürzlich seine neueste Innovation im Bereich der biometrischen Gesichtserkennung auf den Markt gebracht: 3D FLASH+. Diese hochmoderne Lösung ist in der Lage, registrierte Benutzer aus einer Entfernung von bis zu vier Metern zu identifizieren. Darüber hinaus verfügt das Produkt über ein einzigartiges Walk-Through-Verfahren, das eine Identitätsüberprüfung durch einfaches Vorbeigehen an einer Kamera ermöglicht. Mit einer Vielzahl an Funktionen bietet 3D FLASH+ hohen Komfort und Sicherheit und ist damit eines der fortschrittlichsten Face-Recognition-Produkte, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.

TBS präsentiert seine bahnbrechende Innovation: 3D FLASH+ ist in der Lage, registrierte Benutzer aus einer Entfernung von bis zu vier Metern zu identifizieren. Darüber hinaus verfügt der 3D FLASH+ über eine einzigartige Walk-Through-Funktion, die eine Identitätsüberprüfung durch einfaches Vorbeigehen an einer Kamera ermöglicht. 3D FLASH ist dadurch eine ideale Lösung für Hochsicherheitsumgebungen, in denen herkömmliche Identifizierungsmethoden nicht praktikabel sind. Mit der Fähigkeit, registrierte Benutzer aus einer Entfernung von bis zu vier Metern schnell und sicher zu identifizieren, bietet der 3D FLASH+ unübertroffenen Komfort, Sicherheit und Geschwindigkeit.

Dank der Anwendung hochentwickelter Algorithmen und Authentifizierungsverfahren generiert 3D FLASH+ ein individuelles mathematisches Muster der charakteristischen Gesichtszüge jeder Person. Der Verifizierungsprozess, bei dem ein bestimmter Bereich durchschritten wird, dauert nur eine Sekunde und kann so angepasst werden, dass er an einem bevorzugten Punkt beginnt. Dies macht es ideal für die berührungslose biometrische Überprüfung an Hochsicherheitsorten wie Flughäfen und Gebäuden.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass 3D FLASH+ die Sicherheitsbranche rund um den Globus revolutionieren wird“, betont Stefan Schaffner, CEO von TBS. „3D FLASH+ verwendet einen innovativen 3D-Algorithmus zur Gesichtserkennung und ist zudem mit Anti-Spoofing-Techniken ausgerüstet, die betrügerische Zugriffsversuche durch Fotos, Videos oder Gesichtsmasken verhindert. Mit 3D FLASH+ können Nutzer darauf vertrauen, dass ausschließlich autorisierte Personen Zutritt bekommen“, erläutert Stefan Schaffner weiter.

Der 3D FLASH+ ist ein speziell für den Einsatz in Innenräumen entwickeltes Gerät, das in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt werden kann, von Flughäfen bis hin zu Produktionsstätten. Mit einer umfangreichen Datenbankkapazität kann es bis zu 10.000 Gesichter im Identifizierungsmodus und 100.000 Gesichter im Verifizierungsmodus (Zwei-Faktoren-Verifizierung) speichern. Darüber hinaus bietet diese fortschrittliche biometrische Lösung die Möglichkeit, verschiedene Methoden für die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu integrieren, wie z. B. kartenbasierte Systeme, PIN-Codes oder mobile Zugangslösungen.

3D FLASH+ ausgestattet mit einer hochmodernen Technologie wurde entwickelt, um höchste Genauigkeit und Sicherheit zu bieten.

Über TBS

Touchless Biometric Systems (TBS) ist ein Schweizer Unternehmen, das für seine innovativen biometrischen Systeme weltweit bekannt ist. Besonders in den Bereichen Zutrittskontrolle und Workforce-Management wurden gemeinsam mit den Partnern von TBS vielfältige Lösungen geschaffen und bei Kunden implementiert.

Auf Basis der patentierten, berührungslosen 3D-Fingerscan-Technologie und der leistungsstarken Softwareplattform ‚BioManager ENTERPRISE‘ stellt TBS seinen Kunden einzigartige Systemkomponenten zur Verfügung, die sehr einfach in bestehende Lösungen integriert werden können und hochsicher garantieren, dass nur berechtigte Personen Zugang erhalten. Auch komplexe Arbeitsabläufe können durch erweiterte Integrations- und Anpassungsmöglichkeiten des Systems abgebildet werden.

TBS hat eine internationale Präsenz mit 100 Partnern in mehr als 40 Ländern, darunter Siemens, Honeywell, Dormakaba, Interflex/Allegion und Nedap. Die berührungslosen biometrischen Lösungen von TBS kommen in Flughäfen, Banken, Krankenhäusern, Regierungen und anderen Organisationen zum Einsatz.

