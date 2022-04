tde – trans data elektronik erklärt Schlüsselbegriffe

einer hochverfügbaren, zukunfts- und ausfallsicheren Netzwerkverkabelung

Dortmund, 12. April 2022. Kurz, prägnant, auf den Punkt: tde-Statement ist das neue Video-Format der tde. In der speziell für die Social-Media-Plattformen LinkedIn, Xing und Twitter konzipierten Rubrik beleuchten tde-Mitarbeiter in 90 Sekunden wichtige Schlüsselbegriffe einer hochverfügbaren, zukunfts- und ausfallssicheren Netzwerkverkabelung. Mit den Aspekten Hochverfügbarkeit, Modularität, Nachhaltigkeit und Made in Germany stellt der Netzwerkexperte dabei seine Alleinstellungsmerkmale in den Mittelpunkt und differenziert sich so klar vom Mitbewerb.

Das Thema Hochverfügbarkeit bildet den Auftakt der neuen Video-Rubrik: „Kabelausfall in Rechenzentren bedeutet für die Betreiber den Super-GAU. Deswegen ist Hochverfügbarkeit essenzieller Teil der tde-Expertise“, sagt Elmar Herwig, Sales Consultant der tde, und erläutert weiter: „Für uns bedeutet das ganz klar: Darf niemals ausfallen.“ Wie die tde die 100-prozentige Ausfallsicherheit sicherstellt, erläutert Herwig in dem 90-Sekünder: ausschließliche Zusammenarbeit mit etablierten Markenherstellern, die entsprechend der tde-internen Typmusterprüfungen arbeiten, Kabel-Assemblies, die Temperaturbereichen von -40° bis +80° Celsius standhalten und die speziellen Parameter in punkto Zugfestigkeit sowie Längs- und Querdruckfestigkeit erfüllen. Hinzu kommt die 100-prozentige Einzelprüfung. Damit ist der Ausfall eines tde-Kabels höchst unwahrscheinlich.

„Netzwerke brauchen ein stabiles Backbone. Mit der tde ist das keine Utopie, denn wir bieten unseren Kunden eine hochverfügbare und zu 100 Prozent ausfallsichere modulare Lösung an, die zudem nachhaltig „Made in Germany“ entwickelt und produziert ist“, sagt Andre Engel, Geschäftsführer der tde. „Diese Alleinstellungsmerkmale, die uns deutlich vom Mitbewerb unterscheiden, wollen wir einprägsamer vermitteln. Deshalb haben wir uns für das Video-Format „tde-Statement“ auf unseren Social-Media-Plattformen entschieden, bei denen unsere tde-Kollegen unterschiedliche Aspekte qualitativ hochwertiger Highspeed-Netzwerke erläutern.“

Die nächsten tde-Statements bringen die komplexen Themen Modularität und Nachhaltigkeit auf den Punkt und beleuchten den Aspekt „Made in Germany“ sowie die Produktion. Zu sehen sind die Folgen auf den Social-Media-Kanälen der tde auf:

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tde-trans-data-elektronik-gmbh



Xing: https://www.xing.com/pages/tde-transdataelektronikgmbh/news

Twitter: https://twitter.com/tdeConnect

Über die tde – trans data elektronik GmbH

Als international erfolgreiches Unternehmen ist die tde – trans data elektronik GmbH seit mehr als 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung skalierbarer Verkabelungssysteme für größte Packungsdichten spezialisiert. Auch das Kernforschungszentrum CERN vertraut auf das Know-how des Technologieführers in der Mehrfasertechnik (MPO).

Das Portfolio „Made in Germany“ umfasst komplette Systemlösungen mit Schwerpunkt Plug-and-play für High-Speed-Anwendungen im Bereich Datacom, Telecom, Industry, Medical und Defence. tde bietet mit einer eigenen Service-Abteilung Planungs- und Installationsleistungen aus einer Hand und unterstützt den „European Code of Conduct“ für Energieeffizienz in Rechenzentren. Mehr unter: www.tde.de sowie auf LinkedIn, Twitter und Xing.

