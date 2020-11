Tech Mahindra und Subex kooperieren bei Blockchain-basierten Lösungen

Bessere Betrugsbekämpfung und höhere Betriebseffizienz für Telekom-Anbieter

Tech Mahindra Ltd., ein führender Anbieter im Bereich digitale Transformation, Consulting sowie Business-Reengineering-Services und Lösungen, und Subex, ein Branchenführer bei der Bereitstellung von Digital Trust-basierten Dienstleistungen, haben eine strategische Partnerschaft angekündigt, um die Einführung Blockchain-basierter Lösungen für Telekommunikationsanbieter weltweit voranzutreiben. Die Lösungen ermöglichen Betrugsbekämpfung und steigern die Betriebseffizienz von Kommunikationsdienstanbietern, indem sie die Compliance-Komplexität reduzieren und die Markteinführung beschleunigen.

Die Partnerschaft wird Echtzeit-Abgleichsberichte mit zusammengefassten Daten ermöglichen, um Diskrepanzen zu minimieren, was zu einer Reduzierung von Mehrfachvalidierungen und einer schnellen Streitbeilegung durch manipulationssichere, überprüfbare Transaktionen führt. Darüber hinaus wird die Zusammenarbeit die Abrechnung für Telekom-Anbieter beschleunigen und die Sichtbarkeit im Abrechnungszyklus am Monatsende erhöhen. Die Anbieter werden von einer verbesserten Betriebseffizienz profitieren, indem sie intelligente Verträge auf Blockchain-Basis nutzen und wirkungsvollere Allianzen schmieden, um das Vertrauen zwischen den verschiedenen Stakeholdern zu stärken.

Tech Mahindra wird Lösungen für Telekommunikationsbetreiber einführen, die sich auf seine bewährten Fähigkeiten in den Bereichen Operations Support Systems (OSS) und Business Support Systems (BSS) stützen. Die Lösungen werden in das Blockchain-Netzwerk von Subex und die Funktionen eines DLT-Netzwerks (Distributed Ledger Technology) für Unternehmen integriert. Darüber hinaus plant Tech Mahindra, die bestehende Implementierung der Intercarrier-Abrechnungen in Phase II auf Roaming-Vereinbarungen durch intelligente Verträge auszuweiten und dadurch die Betriebskosten zu senken, die Durchlaufzeiten zu verkürzen und Streitigkeiten zu minimieren.

Mit seinen innovativen und kundenzentrierten Informationstechnologie-Services und -Lösungen für Unternehmen, Mitarbeiter und die Society to Rise™ steht Tech Mahindra für die vernetzte Welt. Das Unternehmen mit einem Umsatz von 5,2 Mrd. US-Dollar und über 124.500 Experten in 90 Ländern unterstützt 988 Kunden weltweit, darunter einige Fortune-500-Unternehmen. Die konvergenten, digitalen Design-Erfahrungen, Innovationsplattformen und wiederverwendbaren Assets verbinden eine Reihe von Technologien, mit denen das Unternehmen greifbaren Mehrwert und Erfahrungen für seine Stakeholder liefert. Tech Mahindra wurde vom Great Place to Work®-Institut 2020 als eines der 50 besten indischen Unternehmen anerkannt.

Tech Mahindra gehört zur Mahindra Group, die mit mehr als 240.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern 21 Mrd. US-Dollar Umsatz erwirtschaftet. Der Konzern ist in wachstumsstarken Schlüsselindustrien tätig und nimmt eine führende Position in den Bereichen Traktoren, Nutzfahrzeuge, Aftermarket, Informationstechnologie und Ferienimmobilien ein.

In Deutschland ist Tech Mahindra mit rund 800 Mitarbeitern an zehn Standorten vertreten und bedient Kunden branchenübergreifend.

Bildquelle: shutterstock