Terrassenstuhl „Rhea“ in extravagantem Design

A.B.C. Worldwide setzt 2022 auf Binsengeflecht

Seit Corona hat die Gastro-Terrasse immens an Bedeutung gewonnen: Lieber sicher und dick angezogen draußen sitzen, ist die Devise vieler Gäste. Umso wichtiger wird eine wohnliche Gestaltung der Terrasse. Schon jetzt präsentiert A.B.C. Worldwide die Terrassenmöbel-Highlights 2022, damit Gastronomen frühzeitig planen können. Ein echter Hingucker ist der Terrassenstuhl „Rhea“ mit einem wetterfes-ten Binsengeflecht aus Spezialkunststoff. Es sieht aus wie echte Binsen, hält aber Wind und Wetter stand.

Auch das Gestell ist gegen Sonne, Regen und Schnee gewappnet, denn es besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium. Das Material hat gleich drei Vorteile: Es rostet nicht, bleicht nicht aus und ist angenehm leicht. Dadurch fällt dem Personal das Tragen und Umrücken leicht. Die matte Pulverbeschichtung in Anthrazit gibt dem Stuhl einen unverwechselbar noblen Look. Die sich nach unten verjüngenden Stuhlbeine betonen die grazile Form des Sitzmöbels. Als sehr angenehm entpuppt sich die ergonomisch geformte Rückenlehne. Zu haben ist der Stuhl in der Farbe „Honey“ und in Anthrazit. A.B.C. Worldwide nimmt gerne Vormerkungen entgegen: https://t1p.de/ABC-Rhea oder unter der Rubrik „Neuheiten“ auf der Seite von www.abc-worldwide.de

Gastro- und Hotelmöbel in großer Auswahl: 70.000 Möbel von Restaurantstühlen und -tischen über Loungemöbel und Stapelstühlen bis zu Outdoor-Möbeln sofort lieferbar. Maßgefertigte Bankanlagen Made in Germany. Sonderanfertigungen, Nachliefer- und Ersatzteilservice. Neu: Outlet-Halle mit über 4.000 Möbeln auf 1.900 qm – der Tipp für Schnäppchenjäger!

