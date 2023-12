The Drums of Japan: Die letzten ihrer Art – Geschwisterpaar zeigt bei KOKUBU Show die einzigartige Technik der fliegenden Schläge

Die Geschwister Kanazawa sind etwas ganz besonderes, denn als aktuell die einzigen ihrer „Art“ beherrschen die beiden Taiko-Trommler die Technik der fliegenden Schläge. Zu sehen ist diese einzigartige Kunst auf der im Januar startenden Deutschlandtour der Gruppe KOKUBU, die eine der größten Trommelshows der Welt zeigt.

2024 kommt die umjubelt gefeierte japanische Trommelshow KOKUBU nach Deutschland und nimmt das Publikum mit auf eine magische Japan-Reise zwischen artistischem Trommelsturm und zarten Bambusflötentönen. Bei ihrer neuen Show „SOUND OF LIFE“ begeistern die Musiker mit furiosen Rhythmen und kraftvoller Athletik. Ein Highlight der Show sind die Geschwister Kanazawa, die derzeit als einzige weltweit die Technik der fliegenden Schläge zeigen.

+++ Weltweit einzigartig – Technik der fliegenden Schläge +++

Die Geschwister Kanazawa wurden 1990 und 1991 in Noboribetsu auf der Insel Hokkaido geboren. Die küstennahe Kurstadt ist Ursprung des Hokkai: Einer geheimnisvollen Taiko-Schlagtechnik (Technik der fliegenden Schläge), die weltweit einzigartig ist.

Schon im Kindesalter waren der ältere Bruder und seine jüngere Schwester derart von der Hokkai-jiei-Taiko fasziniert, dass sie täglich autodidaktisch trainierten. Im ersten Mittelschuljahr nahm er dann als Komponist am Japanischen Nationalwettbewerb teil und gewann zusammen mit seiner Schwester höchste Preise mit der weltbekannten Formation O-Taiko .Unter anderem traten sie in der Show des berühmten Designer Kansai Yamamoto auf.

Nach der High-School verließ das Geschwisterpaar die heimische Insel, um zu studieren. Er besuchte die Musikschule in Kobe, um parallel das westliche Schlagzeug und die japanische Taiko-Kunst zu erlernen. Seine Schwester konzentrierte sich im Asano-Taiko-Cultur-Institut in Hakusanauf die traditionelle japanische Musik und war Mitglied der rein weiblich besetzten Kultgruppe Honoo-Taiko. Es folgte ein zusätzliches Jahr in der Ausbildungsstätte Kodo auf der Insel Sado. Die renommierte Schule ist berühmt für ihren ganzheitliche Bildung, die neben der Kunst auch die Charakterbildung inklusive Selbstversorgung umfasst.

2011 gründeten der jetzt 21-jährige Bruder und seine 20-jährige Schwester die eigene Taiko-Gruppe Wadaiko Zinka, welche westliche und fernöstliche Musikeinflüsse verschmolz. Dieser innovative Ansatz öffnete ihnen die Türen für den internationalen Erfolg samt einiger Auslandskonzerte. Zeitgleich wurden sie Teil der Hokkai-Ideyu-Taiko: Einer traditionellen Trommlerformation auf Hokkaido, welche die uralte Schlagtechnik des Hokkai beherrscht. Diese entzieht sich der klassischen Notation und zeichnet sich durch höchstdynamische Schläge aus, die in fließenden Bewegungen ausgeführt werden.

Seit 2020 sind die Geschwister Kanazawa Mitglieder von KOKUBU. Als Erben der Hokkai-Tradition ist es ihr großer Wunsch, die Menschen auch außerhalb Japans mit ihrer magischen Rhythmik in den Bann zu ziehen.

+++ Trommeln, die den Boden beben lassen +++

KOKUBU ist eine der bekanntesten Taiko-Trommelgruppen weltweit. Mit ihrer beeindruckenden Darbietung wird die japanische Kultur und Energie vereint. Ihr Markenzeichen ist die perfekte Symbiose von traditionellem Handwerk und modernem Entertainment, die Zuschauer jeden Alters begeistert. Die Trommler von KOKUBU sind nicht nur Virtuosen auf ihren Instrumenten, sondern auch Meister der Inszenierung, die mit spektakulären Choreographien und beeindruckenden Lichteffekten eine magische Atmosphäre schaffen. Neben der authentischen und hypnotisch – faszinierenden Energie dieser spektakulären Show verfolgt KOKUBU noch einen weiteren Ansatz: die tiefgreifende Spiritualität Japans wird mit jedem Ton erlebbar gemacht. Dafür sorgt Masamitsu Takasaki als Weltmeister des dreisaitigen Zupfinstruments Tsugaru-Shamisen, der das Event klanglich bereichern wird. Ein neues Bühnenbild und eine spektakuläre Lichtkonzeption runden das außergewöhnliche Trommelevent ab.

+++ Tourdaten 2024: +++

17.01.2024 – Gießen – Kongresshalle

18.01.2024 – Werl – Stadthalle

19.01.2024 – Siegen – Leonhard Gläser Saal

20.01.2024 – Lüdenscheid – Kulturhaus

21.01.2024 – Merzig – Stadthalle Merzig

23.01.2024 – Leverkusen – Forum Großer Saal

24.01.2024 – Mülheim an der Ruhr – Stadthalle

25.01.2024 – Gütersloh – Stadthalle

26.01.2024 – Koblenz – Rhein-Mosel-Halle

28.01.2024 – Bitburg – Stadthalle

30.01.2024 – Hückelhoven – Aula des Gymnasiums

31.01.2024 – Bonn – Brückenforum

01.02.2024 – Emmerich am Rhein – Stadttheater

02.02.2024 – Soltau – Aula

03.02.2024 – Hildesheim – Halle39

04.02.2024 – Lingen / Ems – Theater a. d. Wilhelmshöhe

06.02.2024 – Lübeck – Musik- und Kongresszentrum

07.02.2024 – Cuxhaven – Kugelbakehalle

08.02.2024 – Leer – Theater an der Blinke

09.02.2024 – Neumünster – Stadthalle

10.02.2024 – Uelzen – Theater an der Ilmenau

13.02.2024 – Wismar – Theater Wismar

14.02.2024 – Parchim – Stadthalle

15.02.2024 – Itzehoe – Theater

16.02.2024 – Bad Oeynhausen – Theater im Park

17.02.2024 – Bad Sooden Allendorf – Kultur und Kongresszentrum

18.02.2024 – Gifhorn – Stadthalle

21.02.2024 – Halle – Steintor Variete

22.02.2024 – Magdeburg – Altes Theater

23.02.2024 – Berlin – Urania

24.02.2024 – Eisenhüttenstadt – Friedrich Wolf Theater

27.02.2024 – Dresden – Alter Schlachthof

28.02.2024 – Coburg – Kongresshalle

29.02.2024 – Chemnitz – Stadthalle

01.03.2024 – Erfurt – Alte Oper

02.03.2024 – Amberg – ACC Kongresszentrum

03.03.2024 – Rosenheim – Kultur und Kongresszentrum

05.03.2024 – Bad Säckingen – Gloria

06.03.2024 – Vaduz – Vaduzer Saal

07.03.2024 – Villingen-Schwenningen – Theater am Ring

08.03.2024 – Bern – Kursaal

09.03.2024 – Konstanz – Bodensee

10.03.2024 – Augsburg – Kongress am Park

12.03.2024 – Mannheim – Capitol

13.03.2024 – Bad Krozingen – Kursaal

14.03.2024 – Karlsruhe – Badenerlandhalle

15.03.2024 – Fürth – Stadthalle

16.03.2024 – Schweinfurt – Stadthalle

17.03.2024 – Ulm- Einsteinsaal

19.03.2024 – Offenburg – Oberrheinhalle

20.03.2024 – Stuttgart – Theaterhalle

Über KOKUBU

Das Ensemble KOKUBU wurde 1998 von Shakuhachi-Meister Chiaki Toyama in Osaka (Japan) gegründet. Das derzeit 17-köpfige Ensemble ist heute weltweit unterwegs und bietet bei seinen Shows etwas für Ohren und Augen zugleich. In wechselnden Gruppierungen und mittels unterschiedlich großer Röhrentrommeln (Taikos) bringt es in atemberaubender Synchronizität oder auch kontrastierend einen Rhythmus auf die Bühne, der die Zuhörer in seinen Bann zieht.

Weitere Informationen unter: https://www.kokubu.eu

