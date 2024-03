Tischtennis: Riddle Technologies kooperiert mit dem 1. FC Saarbrücken

Der Quiz-Anbieter unterstützt das europäische Champions League Final Four 2023/2024 am Osterwochenende (31.3. / 1.4.2024)

Saarbrücken, 27. März 2024 – Aufschlag der Zusammenarbeit ist das Finale zum Titel in der Königsklasse in Saarbrücken, bei der Riddle Technologies als Kooperationspartner des 1. FC Saarbrücken das Turnier mit zahlreichen Fan-Engagement-Aktivitäten unterstützt. So können die Besucher und Besucherinnen mit einem Quiz vor Ort direkt ein Upgrade in die VIP-Lounge gewinnen. Um teilzunehmen, muss man in einem Riddle Quiz sein Tischtennis-Wissen beweisen. Das Quiz startet über einen QR-Code, den alle Zuschauer zusammen mit einer Klatschpappe erhalten.

Am 31. März und 1. April 2024 wird der europäische Champions-League-Sieger 2024 vor mehr als 5.500 Zuschauerinnen und Zuschauern gekürt. Beim Finale in der Saarlandhalle treten Borussia Düsseldorf, Neu-Ulm, Saarbrücken und die Österreicher aus der Wiener Neustadt gegeneinander an, darunter namhafte Tischtennisprofis wie Timo Boll, Dang Qiu, Patrick Franziska, Darko Jorgic und Dimitrij Ovtcharov.

Moderne Sportorganisationen müssen sich mit Blick auf die Kommunikation zu ihren Fans auf Veränderungen einstellen. Für sie wird es immer wichtiger, die Kommunikation digital zu personalisieren und schrittweise interaktiver zu gestalten.

„Tischtennis ist eine dynamische Sportart, die in Deutschland insbesondere bei jüngeren Menschen zunehmend beliebter wird“, erklärt Boris Pfeiffer, Gründer und CEO von Riddle Technologies. „Die Sportart harmoniert perfekt mit der Strategie von Riddle. Unsere Produkte verkörpern Unterhaltung und Siegeswillen, aber auch Teamgeist – Werte, die es uns ermöglichen, ein junges Publikum anzusprechen. Quizze können für Marketingziele wie Fan-Engagement zum Einsatz kommen. Als nützliches Werkzeug zur Datenerfassung eingesetzt, eignen sie sich zudem hervorragend, um die Fanbeziehungen durch Umfragen oder Erhebungen zu stärken.“

Nicolas Barrois, Organisationsleiter des 1. FC Saarbrücken Tischtennis, ergänzt: „Wir sind froh darüber, dass wir mit Riddle Technologies einen Partner an unserer Seite wissen, dessen Engagement über eine bloße regionale Trikot-Unterstützung hinausgeht und der sich auch inhaltlich mit der modernen Fan-Beziehung auseinandersetzt. Ein starkes Zeichen für unsere Sportart in angespannten wirtschaftlichen Zeiten.“

Online Marketingunternehmen

Firmenkontakt

Riddle

Boris Pfeiffer

Lenaustr. 1

66125 Saarbrücken

+49 (0)6897 – 9392500



http://riddle.com

Pressekontakt

Cookie Communications

Kathrin Müller

Überseeallee 10

20459 Hamburg

040 – 40 286 686 130



http://cookiecomms.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.