TOUGHBOOK 40 Military von Panasonic und roda computer: Speziell für das Militär entwickelt, individuell an jede Mission angepasst

Im Zuge der erweiterten Kooperation zwischen der Panasonic Connect GmbH und der roda computer GmbH ist die TOUGHBOOK Military 40 Lösung entstanden. roda computer realisiert dabei eine große Bandbreite an modularen Konfigurationsoptionen sowie maßgeschneiderten Anpassungen der Panasonic TOUGHBOOK Hardware für den Einsatz in militärischen Fahrzeugen.

Die Anforderungen an militärspezifische IT-Lösungen sind so vielseitig wie die Einsätze selbst: Jede Einheit und jede Mission bewegt sich an unterschiedlichen Einsatzorten und dabei nicht selten in rauen Umgebungen oder bei extremer Witterung. Auch unter diesen Bedingungen ist eine zu 100 % zuverlässige und sichere mobile IT für Verteidigungskräfte unverzichtbar und missionskritisch. Mit dem TOUGHBOOK 40 Military stellen Panasonic und roda computer Verteidigungskräften eine solche Lösung bereit. Sie wurde speziell für den Einsatz in militärischen Fahrzeugen und die individuellen Anforderungen sowie Sicherheitsbestimmungen des Militärsektors entwickelt. Handelsübliche Notebooks, die für die Nutzung am Schreibtisch zertifiziert sind, erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Ihnen fehlen sowohl die nötige Robustheit und Sicherheitsvorkehrungen als auch Sonderschnittstellen, zum Beispiel für eine sicherheitsrelevante Kommunikation.

„Mit der Digitalisierung ist die Nachfrage nach mobiler IT im Militärkontext gestiegen. Gleiches gilt für die Anforderungen an diese sowie an die Hardware-Entwickler: Nutzer und Entscheider wünschen sich mehr Leistung, robustere und kompaktere sowie intelligentere Geräte mit Sonderschnittstellen und sicheren Verbindungen für die unterschiedlichsten Einsatzszenarien. Leicht modifizierbare Geräte mit standardisierten Schnittstellen sind in diesem Kontext kostengünstiger und ideal für mögliche Anwendungen in der Zukunft aufgestellt“, sagt Florian Aschmoneit, CTO bei roda computer.

Bewährtes wird noch flexibler

Die TOUGHBOOK 40 Military Lösung basiert auf dem bewährten TOUGHBOOK 40 von Panasonic. Dieses wurde von Grund auf für den Einsatz im Verteidigungssektor entwickelt. Es ist staub- und wassergeschützt nach IP66 und nach Militärstandards getestet (MIL-STD810H). Es übersteht Stürze aus bis zu 180 cm Höhe und ist widerstandsfähig gegenüber Stößen, Vibrationen sowie Betriebstemperaturen zwischen -29 und +63°C. Die Akkulaufzeit beträgt dank Hot-Swap-Funktion bis zu 36 Stunden. Bei Bedarf lassen sich mit dem Tarnmodus alle Funk- und Display-Funktionen sofort abschalten.

Mit der TOUGHBOOK 40 Military Lösung erweitert roda computer das vielseitige 14″“ Full ruggedized Notebook mit Windows 11 Pro dank seiner flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten. Der Prototyp des TOUGHBOOK 40 Military bietet MIL-LAN für eine Ethernet-Schnittstelle für die Kommunikation mit anderen Systemen, MIL-DVI für die externe digitale Anzeige an externen Displays oder Monitoren sowie zwei USB 2.0-Schnittstellen für periphere Geräte. Je nach Kundenanforderung lassen sich weitere Schnittstellen umsetzen, zum Beispiel Can Bus, MIL-DP, MIL-VGA oder USB 3.0.

Die zusätzlichen Schnittstellen werden auf militärischen Steckern ausgeführt, die bei Bedarf auf einem einzigen Stecker zusammengeführt werden können und zudem eine optimierte EMV-Anbindung ermöglichen. Sie sind fest im TOUGHBOOK 40 integriert, sodass diese auch in unübersichtlichen Situationen und bei Erschütterungen im Fahrzeug verfügbar bleiben. Ebenso sind sie robust gegen Stürze, Staub, Feuchtigkeit und Vibration. Im Gegensatz zu Standardschnittstellen handelsüblicher Geräte sorgen die robusten und langlebigen militärischen Stecker mit optimierten Steckzyklen für weniger Ausfälle. Die Bajonett- oder Schraubstecker sind auch mit Handschuhen schnell sowie leicht anzuschließen und bleiben auch bei Vibrationen im Fahrzeug stabil gesteckt.

Starke Partnerschaft auf Augenhöhe für ideale Lösungen

Panasonic und roda verbindet eine langjährige Kooperation und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, die in verschiedenen Großprojekten entstanden ist. Seit Juni 2022 wird sie mit Fokus auf den kundenspezifischen Einsatz der TOUGHBOOK Geräte in militärischen Fahrzeugen erweitert fortgeführt. In diesem Zuge ist nun die TOUGHBOOK Military 40 Lösung entstanden. Die roda computer GmbH arbeitet seit 30 Jahren an der ständigen Optimierung und kundenspezifischen Anpassung robuster (full-rugged) Informationstechnologie für die Verteidigungsindustrie. Die bewährten Panasonic TOUGHBOOK Geräte stehen für sofort einsatzbereite, mobile IT, auf die internationale Verteidigungsorganisationen vertrauen und die nach strengsten Militärstandards auf Robustheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit getestet sind.

„Panasonic und roda computer unterstützen sich durch ihre langjährige Erfahrung gegenseitig und tauschen sich zur Entwicklung von modernsten Lösungen intensiv bis hin zu den Entwicklungsabteilungen aus. Mit militärspezifischen Lösungen wie dem TOUGHBOOK 40 Military bietet die Kooperation zwischen roda computer und Panasonic Organisationen aus den Bereichen Sicherheit und Verteidigung europaweit neue, flexible und zukunftsgerichtete Nutzungsmöglichkeiten von mobiler IT“, sagt Patrick Muff, Manager Public DACH, CEE, Türkei bei Panasonic TOUGHBOOK.

Mehr zum TOUGHBOOK 40 Military lesen Sie im Blog: https://eu.connect.panasonic.com/de/de/blog/tougher-begleiter-fuer-jede-mission-das-toughbook-40-military

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.roda-computer.com/ und https://eu.connect.panasonic.com/de/toughbook.

Bildmaterial zum THOUGHBOOK 40 Military finden Sie unter hier, ein informatives Kurzvideo finden Sie hingegen unter https://youtu.be/h9C85RjET7g.

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten finden Sie unter: https://business.panasonic.de/.

Über Panasonic Group

Die Panasonic Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Holdings Corporation in eine operative Gesellschaftsform umgewandelt. Unter dem Dach der Holdinggesellschaft sind acht Unternehmen angesiedelt. Das 1918 gegründete Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Werte zu schaffen und nachhaltige Lösungen für die Welt von heute anzubieten. Im letzten Geschäftsjahr (Ende 31. März 2022) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 56,40 Milliarden Euro. Panasonic bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „Live Your Best“.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://business.panasonic.de/

Bitte besuchen Sie die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

