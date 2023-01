TQ stellt neues x86 SMARC-Modul vor

Das neue Embedded-Modul TQMxE41S ist mit den von Intel zu Jahresbeginn vorgestellten Prozessoren der Intel Atom x7000E-Serie, Intel Core i3-N305 und Intel Processor N-Serie erhältlich

Seefeld, 5. Januar 2023: Mit dem neuen SMARC 2.1 kompatiblen Embedded-Modul TQMxE41S ergänzt die TQ-Group, einer der führenden Technologiedienstleister Deutschlands, ihr Angebot für Embedded-Module um sieben neue Prozessorvarianten, die in einem Pin-kompatiblen Design im CPU-Leistungsbereich von 6 bis 15 Watt viele Anwendungsgebiete abdecken. Dazu zählen sowohl Robotik, als auch Industrie-Automatisierung, KI-gestützte Bildverarbeitung oder Video-Transcoding.

Das neue Modul kombiniert hohe CPU- und Grafikleistung (inklusive gesteigerter KI-Beschleunigung) mit einer Vielzahl an High-Speed-Schnittstellen wie 2 x 2.5 Gigabit Ethernet, 4 x PCIe, USB 3.2 und SATA in einem sehr kompakten Design. Die hohe Systemleistung wird durch neuesten LPDDR5-4800-Speicher und bis zu 256 GB Industrial iNAND eMMC unterstützt. Viele weitere Schnittstellen sorgen für eine einfache Anbindung zahlreicher Peripheriekomponenten. Für den Anschluss hochauflösender Displays stehen drei unabhängige Grafik-Ausgänge zur Verfügung (inklusive eDP/LVDS, DP++ und HDMI).

Harald Maier, Produktmanager für den Bereich x86 bei TQ erläutert: „Die neue Gracemont-CPU-Mikroarchitektur sowie die integrierte Intel UHD-Grafik mit bis zu 32 Execution Units, die beide aus der 12. Generation der Core-Prozessoren von Intel stammen, setzen neue Maßstäbe in dieser besonders kleinen Bauform. Das gilt sowohl für die Bereiche Leistungseffizienz, CPU Single-Thread/Multi-Thread-Performance, als auch für Multimedia und KI.“

Erstmals werden in diesem Leistungssegment auch AVX256 und erweiterte KI-Befehlssätze (VNNI) sowie Intel Deep-Learning-Boost unterstützt. Zusammen mit den erweiterten Security-Features – inklusive TPM 2.0 – ist das Modul daher auch besonders gut geeignet für Anwendungen in den Bereichen Gesundheitswesen, IoT, Retail sowie Video und Conferencing.

Die Serieneinführung ist für das erste Halbjahr 2023 geplant. Zur schnellen Inbetriebnahme stehen unterschiedliche Carrierboards und Starterkits zur Verfügung.

Weiterführende Informationen gibt es hier:

https://www.tq-group.com/de/produkte/tq-embedded/x86-architektur/tqmxe41s/

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 1.900 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, den USA, in Ungarn und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2021/2022 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 357 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com

