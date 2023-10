Transportunternehmer entwickelt erfolgreiches Recruitingsystem F.A.I.R. – Erfolgreiche Recruiting von LKW-Fahrern

Kein lästiger HR Kram mehr!

Hamburg im Oktober 2023 – Möchten Sie Ihr Unternehmen in nur 48 Stunden mit qualifizierten LKW-Fahrern verstärken? Dann ist das erprobte und nachweislich erfolgreiche Recruiting Konzept über Social Media von der Pesbe GmbH die beste Wahl für Sie! Mit dem innovativen Ansatz können Sie dank LKW-Fahrer-finden.de von folgenden Vorteilen profitieren: eine hohe Abschlussquote, niedrigere Kosten, eine große Auswahl an Fahrern, keine Jojo-Fahrer von Vermittlern und immer alle Stellen besetzt. Darüber hinaus hilft das effiziente Rekrutierungssystem von der Pesbe GmbH dabei, Kundenzufriedenheit zu steigern, Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und letztlich die Zukunft des Unternehmens zu sichern. Nutzen Sie jetzt die Chancen des digitalisierten Zeitalters und finden Sie herausragende Mitarbeiter für Ihr Team: https://lkw-fahrer-finden.de

Tobias Stancke, Inhaber eines Transportunternehmens mit bis zu 40 eigenen LKW und 50 Angestellten, hat das von ihm entwickelte Recruitingsystem F.A.I.R. erfolgreich eingesetzt.

Die Veränderungen am Markt und die Fahrersituation haben Tobias Stancke schnell klar gemacht, dass es bei der Personalgewinnung so nicht weitergehen kann. Deshalb hat er ein einfaches und auf die Branche passendes System zur Personalgewinnung entwickelt. Schnell wurde dies zur Leidenschaft und er hat sich entschlossen, anderen Unternehmern zu helfen, sich gegen große Unternehmen zu behaupten. Sein System hat sich als äußerst effektiv erwiesen und er konnte in kurzer Zeit eine große Anzahl qualifizierter LKW-Fahrer für sein Unternehmen gewinnen. Nun bietet er seine Dienste auch anderen Transportunternehmen an, die auf der Suche nach talentierten Fahrern sind. Interessierte Unternehmen können sich direkt an Tobias Stancke wenden, um mehr über das Recruitingsystem F.A.I.R. zu erfahren und es selbst auszuprobieren: https://lkw-fahrer-finden.de

Das F.A.I.R.-System ist einfach zu bedienen und ermöglicht es Ihnen, innerhalb von nur 2 Tagen Bewerbungen von vielen potenziellen Kandidaten zu erhalten. Die Kunden können sicher sein, dass alle Bewerber sorgfältig geprüft werden und nur wirklich geeignete Kandidaten vorgestellt werden. Mit dem F.A.I.R.-System sparen Sie nicht nur Zeit bei der Personalsuche sondern auch Geld durch den Verzicht auf Vermittlungsgebühren oder hohe Kosten für Anzeigen in Printmedien oder Online-Jobbörsen. Das Konzept basiert darauf, dass Unternehmer ihre Stellenausschreibungen direkt an interessierte LKW-Fahrer senden – ohne zwischengeschalteten Personalvermittler. Durch das erfolgreiche Recruiting neuer Mitarbeiter wird Ihr Unternehmen wachsen und erfolgreich bleiben – mit einem starken Team aus erfahrenem Fachpersonal im Bereich des Schwerlasttransports!

„Wir helfen Ihnen, sich auf Ihr Geschäft zu konzentrieren, indem wir Ihnen verlässlich und unschlagbar preiswert eine Ihrer größten Herausforderungen lösen können“, sagt Tobias Stancke. Das erfolgreiche Konzept zur bedarfsbasierten Rekrutierung über Social Media von der Pesbe GmbH hat sich bereits vielfach bewährt und bietet Ihnen zahlreiche Vorteile. Überzeugen Sie sich auch davon und profitieren Sie vom Know-how!

Die Pesbe GmbH ist der perfekte Partner für Unternehmen, die auf der Suche nach hochqualifizierten Bewerbern sind, die bereits in einem festen Beschäftigungsverhältnis stehen und einen Wechsel in Erwägung ziehen. Die Expertise von Pesbe GmbH ermöglicht es, potenzielle Kandidaten aufzuspüren und direkt anzusprechen, ohne dass eine Stellenanzeige nötig ist. Die Kunden können sich auf die Fachkenntnisse von Pesbe GmbH verlassen und gemeinsam die qualifiziertesten Mitarbeiter für ihr Unternehmen finden.

Kontakt

PESBE GMBH

Anja Stancke

Curslacker Deich 183a

21039 Hamburg

040 35 67 49 16

040 33 46 34 220



https://lkw-fahrer-finden.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.