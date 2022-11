TUI Travel Star Jahrestagung im ELA Excellence Resort

Belek/Hannover, 22. November 2022 | (kms). Im November 2022 begrüßte das ELA Excellence Resort Belek die Creme de la Creme der Reisebranche zu einer der exklusivsten Veranstaltungen des Jahres: Europas größtes Tourismusunternehmen, TUI, lud zahlreiche hochrangige Gäste zu ihrer dreitägigen Travel Star Jahrestagung 2022 ein.

Das ELA Excellence Resort Belek feierte in diesem Jahr sein 15-jähriges Jubiläum. Die TUI ist einer der führenden deutschen Reiseveranstalter und das ELA Excellence Resort Belek gehört schon seit vielen Jahren zu ihren besten Partnern. Erst in diesem Jahr machte sich das luxuriöse Resort an der türkischen Riviera einen Namen durch ein komplett neues und einzigartiges Konzept inklusive umfangreicher Renovierungen. Das i-Tüpfelchen des ohnehin ereignisreichen Jahres bildete nun die Ausrichtung einer der wichtigsten Veranstaltungen der TUI.

Insgesamt 300 Gäste, darunter Führungskräfte der TUI, Reisebüroinhaber, Manager und Mitarbeiter, hielten vom 10. bis 13. November im Ela Excellence Resort Belek ihr jährliches Treffen ab, bei dem die umsatzstärksten Reiseveranstalter und Hoteliers zu Gast sind.

Während der dreitägigen Veranstaltung hatten alle Partner die Möglichkeit, das Hotel kennenzulernen. Am ersten Tag standen außerdem Meetings und Workshops zu vielen interessanten Themen auf dem Programm. Das Highlight war die Galanacht am 11. November 2022, bei der die TUI-Agenturpreise verliehen wurden. Den Abschluss der Tagung bildeten feierliche Reden und Danksagungen am letzten Tag.

ELAs Director of Sales and Marketing, Deniz Deirmendere, sagte: „Während der Veranstaltung erlebten unsere Gäste das neue Ela Excellence Resort Belek, neue kulinarische Highlights, den fantastischen Kinderclub Everland Kids World mit seinem einzigartigen Konzept, das ElaZen Spa, das den Körper und die Seele verwöhnt, und die himmlische Natur der Ela Gardens…. Es war uns eine große Freude, unsere befreundeten Reisebüros zu empfangen.

Wir fühlen uns geehrt, dass wir den Präsidenten der TUI Travel Star Gruppe, Lars Helmreich, den Präsidenten von RT-Reisen, Thomas Bösl, und alle Geschäftsführer der TUI Travel Star Agenturen zu Gast haben dürfen. Vielen Dank an unser Team, das diese Veranstaltung möglich gemacht hat, und an TUI Travel Star, dass sie unser Resort für ihr jährliches Treffen ausgewählt haben.“

Das ELA Excellence Resort Belek bietet seit 2022 viele neue Möglichkeiten und zählt zu den absoluten Must-Sees in der türkischen Hotellerie. Bereits im ersten Jahr fanden viele Veranstaltungen statt, die zahlreiche Besucher anlockten: Von Kunst- und Kultur-Veranstaltungen über Ausstellungen bis hin zu Festivals wurde alles geboten. Der August stand zum Beispiel ganz im Zeichen der Kinder – für das Everland Kids Fest arbeitete das Resort mit Nickelodeon zusammen und erarbeitete ein umfangreiches Angebot für seine kleinsten Gäste. Im September wurden im Rahmen des Olivenfests zahlreiche Workshops zur mediterranen Küche und Kosmetik angeboten. Im Oktober konnten Kunstliebhaber nationale und internationale Werke bei der Ausstellung „Garden of Earthly Delights“ bewundern. Auch im November empfängt das ELA Excellence Resort Belek noch weitere internationale Gruppen.

Das neue ELA EXCELLENCE Resort Belek gehörte schon bisher als ELA Quality Resort Belek mit 583 exklusiven Zimmern, Suiten und Villen zu den besten Luxusresorts in der Türkei. Das neue Resort zeichnet sich durch ein Konzept aus, welches genauestens auf die Bedürfnisse von Urlaubern aller Art zugeschnitten ist. So können sich Gäste aller Altersgruppen auf einzigartige kulinarische Erlebnisse, vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten, zahlreiche Fitnessoptionen, auf ein exklusives Spa und vieles mehr freuen. In der EVERLAND Kids World erwartet Kinder und Jugendliche ein ganz besonderes Konzept, für das das Resort bereits mehrfach ausgezeichnet wurde. Belek gehört zu den beliebtesten Zielen für deutsche Touristen in der Türkei. Seine Lage an der türkischen Riviera, der feine Sandstrand und das umfangreiche Kulturangebot machen den Ort gleichermaßen attraktiv für Familien, Paare und aktive Reisende. Das ELA EXCELLENCE Resort ist lediglich 35 Minuten vom internationalen Flughafen Antalya entfernt. Weitere Informationen über das ELA EXCELLENCE Resort Belek finden Sie im Internet unter www.elahotels.com

