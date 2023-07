TUP weiht neues Bürogebäude ein

Karlsruhe/Stutensee, 17. Juli 2023. Das Softwareunternehmen TUP hat Grund zu feiern: Knapp 14 Monate nach der Grundsteinlegung für den zweiten Bauabschnitt ist das hocheffiziente Bürogebäude fertiggestellt. Mit einer Bruttogeschossfläche von rund 1.750 Quadratmetern erweitert es den Firmencampus in Stutensee und schafft Raum für 80 neue Mitarbeitende. Bei der Generalplanung und Bauausführung vertraute TUP erneut auf die Vollack Gruppe. Gemeinsam mit den Experten für nachhaltige und energieeffiziente Gebäude weihten die TUP-Inhaber und Bauherren Simon und Mathias Thomas den Neubau offiziell ein.

Seit mehr als 40 Jahren entwickelt TUP kundenspezifisch maßgeschneiderte Lagerverwaltungssysteme für nationale und internationale Firmen unterschiedlicher Branchen. Das Konzept der Intralogistik-IT-Experten funktioniert. Dies zeigt sich nicht zuletzt im kontinuierlichen Wachstum des Unternehmens. Um sich nachhaltig für die Zukunft und weitere Expansion aufzustellen, investierten die Inhaber Simon und Mathias Thomas in ein weiteres zwei-, zum Teil dreigeschossiges Bürogebäude. Dieses schafft mit Fertigstellung nun Raum für 80 weitere Mitarbeitende am Standort in Stutensee. Die moderne Arbeitswelt bietet Büroflächen, Besprechungs- und Projekträume, Technikbereiche sowie mehrere Teeküchen, die neben dem leiblichen Wohl der Belegschaft auch ihren Zweck als Kommunikations- und Treffpunkte erfüllen. „Unser „Bauabschnitt 2″, den die Planer speziell auf unsere Anforderungen hin abgestimmt haben, beweist einmal mehr: Es war die richtige Entscheidung, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unserem langjährigen Partner Vollack fortzuführen. Wir freuen uns darauf, in den modernen Räumlichkeiten zukunftsorientierte Softwarelösungen für die Intralogistik unserer Kunden zu realisieren“, sagt Simon Thomas, Inhaber und als CEO verantwortlich für die kaufmännische Leitung.

Eine harmonische Einheit

Vollack realisierte bereits im Jahr 2016 ein zertifiziertes Büropassivhaus als kreative Wirkstätte für das erfolgreiche Softwareunternehmen. Das neue Gebäude schließt nun über einen Verbindungsbau an den Bestand an. Architektonisch bilden die Gebäude somit eine harmonische Einheit: An der Außenhaut des Bauwerks wiederholt sich das Wechselspiel aus grauem Putz und einer vorgehängten weißen Fassadenverkleidung. Innen setzen Wände aus Sichtbeton mit fugenlos eingebauten Holzfenstern und grünen Akustikmodulen Akzente. Kubische Funktionseinheiten für Archiv-, Technik- und Serviceräume lockern die Bürostruktur auf. Den Übergang zwischen Bestand und Neubau bildet ein hoher, großzügiger Raum mit innenliegender Stahlbrücke, die vom ersten Obergeschoss aus begehbar ist.

Auch energetisch orientiert sich der Neubau am zertifizierten Büropassivhaus des ersten Bauabschnitts. Claudius Uiker, Partner bei Vollack, erklärt: „TUP hatte die Vision einer umweltfreundlichen Gebäudelösung, die langfristig CO2-Emissionen einspart, Betriebskosten senkt und eine Arbeitswelt schafft, in der sich die Mitarbeitenden wohlfühlen. Der Neubau folgt dem BEG-40-Standard, der hohe Anforderungen an die Energieeffizienz stellt. Für eine klimafreundliche Wärme- und Kälteversorgung haben wir im zweiten Bauabschnitt erneut auf einen Eis-Latentwärmespeicher gesetzt. Dieser wird sicherstellen, dass das Gebäude nahezu energieautark und aus energetischer Sicht unabhängig vom Bestand ist.“

Arbeitswelt mit Wohlfühlatmosphäre

Die nachhaltige Gebäudelösung wirkt sich nicht nur positiv auf den Klimaschutz und auf die Betriebskosten aus. Sie stärkt darüber hinaus auch die Arbeitgebermarke. Mathias Thomas, TUP-Inhaber und Geschäftsführer, betont: „Wir sind stolz darauf, eine besonders umweltfreundliche Arbeitswelt geschaffen zu haben, die nachfolgende Generationen im Blick behält.“ Der TUP-Campus ist als hocheffizienter Gebäudekomplex und als herausragendes Beispiel für Unternehmensverantwortung und Mitarbeiterzufriedenheit ein Gewinn für die gesamte Region.

Vollack

Design + Build: Mit einem Team von 300 Mitarbeitenden bundesweit, davon circa zwei Drittel aus Architektur und Ingenieurwissenschaften, ist Vollack Spezialist für die methodische Planung, den Bau sowie für die Revitalisierung nachhaltiger, energieeffizienter Gebäude im Bereich Büro, Industrie, Gesundheit. Je nach Kundenwunsch übernimmt Vollack die Generalplanung und Projektsteuerung, die komplett schlüsselfertige Ausführung oder realisiert als Projektentwickler individuelle Mietflächen für Unternehmen, die nicht selbst investieren möchten. Arbeitswelten mit Zukunfts-Gen, die Menschen ermutigen, Möglichkeiten eröffnen und den Erfolg beschleunigen, sind erklärte Passion. Vollack arbeitet mit den neuesten Methoden: BIM (Building Information Modeling) und LEAN (Lean Construction). Gebäude für die stetige Optimierung ihres Geschäfts machen Vollack zu einem langjährigen Wegbegleiter namhafter Unternehmen der unterschiedlichsten Branchen. Genau zugeschnitten auf den Bedarf und auf die Prozesse hin optimiert, entstehen nach der Vollack Phase NULL® bundesweit kundenindividuelle Lösungen mit Alleinstellungscharakter.

TUP

TUP ist Software-Spezialist für anspruchsvolle Intralogistik. Seit über 40 Jahren entwickelt und realisiert das Unternehmen hochleistungsfähige Warehouse-Management-Systeme für nationale und internationale Unternehmen. IT-Lösungen aus Stutensee nutzen neueste Technologien und sind für jeden Kunden einzigartig. Mit Individualität in Software und Service steht immer die ideale Anpassung an die Geschäftsprozesse der Kunden im Mittelpunkt. Zu den Spezialgebieten der Experten für Lagerverwaltung zählen Informations- und Steuerungssysteme für Warenverteilzentren, Produktionslogistik sowie die Planung und Umsetzung von komplexen Retrofits und Green-Field-Projekten mit hohen Automatisierungsgraden. Die Wirksamkeit des TUP-Credos „Software follows function“ wird durch langjährige, nachhaltige Partnerschaften bezeugt. Adidas, Arvato, Breuninger, Bosch, Canyon, Otto Group, Zalando, Pfizer, GLS, Emil Frey, Grass, Subaru – die Referenzen sprechen für sich.

