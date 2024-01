Übergrößen-Marktführer schuhplus verlost Übernachtung im Baumhaushotel Tree Inn im Wolfcenter Dörverden

Europas größtes Versandhaus für Schuhe in Übergrößen verschenkt Traumpreise zum 20. Geburtstag

20 Jahre, 20 Preise! So lautet das Motto von schuhplus zum 20. Geburtstag. Europas größter Fachhändler für Schuhe in Übergrößen blickt auf eine einzigartige Erfolgsgeschichte und feiert das große Jubiläum mit echten Traumpreisen, die so aussergewöhnlich sind wie der SchuhXL-Spezialist selbst. Wie wäre es mit einer Übernachtung hoch oben in der Luft über einem Wolfsgehege? Ein Luxusaufenthalt im Baumhaushotel Tree Inn im Wolfcenter Dörverden macht es möglich.

Im Whirlpool sitzen mit einem Piccolöchen in der Hand, friedlich entspannt durch das große Panorama-Fenster auf die Wölfe schauen und sich voll und ganz dem Moment hingeben. Wer das erleben möchte, sollte am großen Jubiläums-Gewinnspiel von schuhplus teilnehmen.Das Baumhaushotel direkt im Wolfcenter im niedersächsischen Dörverden wurde im April 2012 mit dem ersten Baumhaus „Crownview“ eröffnet. Seitdem durften tausende Gäste die einzigartige Erfahrung machen, in den Baumhäusern zu übernachten. Im September 2015 folgte die Eröffnung des zweiten Baumhauses „Highfield“, gefolgt von dem dritten Baumhaus „Pineside“ im November 2021. Jedes der Baumhäuser befindet sich in 5 Metern Höhe direkt vor einem der Wolfsgehege. Dort leben neben den heimischen Grauwölfen auch weiße Hudson Bay Wölfe und weiße kanadische Wölfe. Die Baumhäuser sind exklusiv ausgestattet und bieten eine unvergessliche Aussicht auf die Tiere und die umgebende Natur. Neben den faszinierenden Wölfen beherbergt das Wolfcenter auch Alpakas, Ziegen, Präriehunde und Füchse. Das Team des Baumhaushotels freut sich darauf, Sie willkommen zu heißen. Die Firmenzentrale vom Übergrößen-Spezialisten schuhplus ist übrigens nur fünf Minuten vom Tree Inn entfernt. Dort finden Sie auf über 1100 qm das große Sortiment an Damenschuhen in Übergrößen sowie Herrenschuhe in Übergrößen.

Das Baumhaushotel bietet eine komfortable Übernachtungsmöglichkeit mit einem geräumigen 160cm Doppelbett. Für eine erholsame Nacht sorgt das hochwertige Alpaka Bettzeug, das speziell auf Allergiker ausgerichtet ist. Dank der Fußbodenheizung herrscht stets eine behagliche Wärme im Raum. Die Raumtemperatur lässt sich individuell über die Klimaanlage anpassen, um stets das ideale Klima zu gewährleisten. Zur Unterhaltung steht ein Smart-TV zur Verfügung, der Zugang zu Waipu-TV, Netflix und Amazon Prime Video bietet. Das schnelle WLAN mit einer Bandbreite von 50Mbit sorgt für eine reibungslose Internetverbindung. Ein digitaler Concierge steht für persönliche Anliegen bereit. Die gut bestückte Minibar enthält neben erfrischenden Getränken auch einen praktischen Weinkühler. Für Kaffeeliebhaber steht ein moderner Kaffee-Vollautomat bereit. Eine gemütliche Sitzgruppe bietet Platz für 3-4 Personen zum Verweilen und Entspannen. Für besondere Momente steht ein Whirlpool bereit. Die private Dachterrasse ist mit komfortablen Lounge-Möbeln ausgestattet und bietet einen herrlichen Ausblick. Das stationäre Fachgeschäft für Schuhe in Übergrößen von schuhplus können Sie von dort oben zwar nicht entdecken, aber dafür ein Wolfsgehege – ein Anblick, der unvergesslich sein wird.

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie „Bester Arbeitgeber“, „Unternehmen der Zukunft“, „Shop des Jahres“, „Bester Webshop“ oder „Bestes Unternehmen Social Media Marketing“ zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

