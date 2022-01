Unikat Schmuck: Woran erkenne ich ein Einzelstück?

Durch Kreativität und handwerkliches Können entstehet einzigartiger Unikat Schmuck

Heutzutage sind die Menschen von Massenware umgeben. In nahezu allen Lebensbereichen sind die Herstellungsprozesse genormt und werden zum großen Teil von Maschinen ausgeführt. Das hat natürlich seine Vorteile, doch auf diese Weise geht Einzigartigkeit verloren, die nur handgefertigte und speziell auf die Bedürfnisse eines bestimmten Menschen zugeschnittene Dinge besitzen. Gerade diese Einzigartigkeit verleiht einen bestimmten Zauber, den Massenware niemals haben kann – und das gilt in besonders hohem Maße für Schmuck.

Unikat Schmuck besitzt oft eine besondere Bedeutung

Nico Farrell, Geschäftsführer von New Creations, weiß, dass für Menschen ihre Schmuckstücke oft eine ganz spezielle Bedeutung besitzen. Etwa dann, wenn sie als Geschenk gedacht sind oder für Anlässe wie eine Hochzeit, ein Jubiläum, den Geburtstag oder als Erinnerung an ein wichtiges Ereignis dienen sollen, wie etwa eine Geburt oder eine Verlobung. „Gerade für diese Gelegenheiten wünschen die Menschen sich dann Unikat Schmuck, der genau zum Anlass und seinem Träger passt“, schildert Nico Farrell.

Unikat Schmuck bietet fast unbegrenzte Optionen zur individuellen Gestaltung

Der Unterschied zwischen Massenware und Unikat Schmuck fängt bei den kleinen Dingen an, die im Alltag jedoch eine große Wirkung haben können, wie etwa die exakt passende Größe bei Ringen oder genau die richtige Länge bei einer Kette. Auch bei den Materialien hat der Kunde die größtmögliche Freiheit und entscheidet, welche Edelmetalle und Schmucksteine verarbeitet werden sollen. Nicht zuletzt können Kunden ihrer eigenen Fantasie freien Lauf lassen, was die Form und Gestaltung betrifft. „Oft hat der Kunde zuerst nur eine vage Vorstellung, doch das ist gar kein Problem“, meint Nico Farrell. So steht das internationale Goldschmiedeteam von New Creations den Kunden zur Seite, hilft bei der Ideenfindung und Ausgestaltung und setzt dann die Wünsche des Kunden mit Kunstfertigkeit und Erfahrung um. So entsteht am Ende ein unverwechselbares Einzelstück, das die Persönlichkeit des Trägers und den besonderen Anlass widerspiegeln kann. Neben den nach Kundenwunsch kreierten Schmuckstücken gibt es natürlich auch die vom Goldschmied entworfenen und gestalteten Designs, die ebenfalls den unverwechselbaren Charme des Unikat Schmucks besitzen.

Ob individueller, handgefertigter oder Unikatschmuck, New Creations bietet ein großes Spektrum für Frauen und Männer! Mit Hilfe von CAD-Software werden virtuelle 3D-Modelle erstellt und durch traditionelle Handwerkskunst angefertigt.

